صحف عالمية: جسر جوي عسكري أميركي لأوكرانيا وماكنزي في الإمارات لدعمها ضد هجمات الحوثيين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الدعم الأميركي العسكري المتواصل لأوكرانيا والإمارات.

جسر جوي أميركي إلى أوكرانيا يسعى إلى تعزيز قدرتها على مقاومة روسيا

البداية من أوكرانيا، وفي هذا السياق، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "تقوم الولايات المتحدة وتحالف غير رسمي من العديد من دول الناتو بتشغيل جسر جوي لشحن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، حيث تنقل الأسلحة والذخيرة التي طلبتها كييف للتخفيف من التفوق العسكري الروسي المقرر وردع غزو محتمل".

وهبطت ثماني طائرات شحن أميركية في كييف منذ 22 كانون الثاني، بعد أن وافق الرئيس الاميركي جو بايدن على 200 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، ومن المقرر المزيد في الأيام المقبلة. كما أرسل أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول البلطيق، شحنات من الأسلحة بالطائرات، ومن المقرر أن تقوم بولندا وجمهورية التشيك بتسليم شحنات قريبًا.

وكانت تركيا والولايات المتحدة الدولتين الوحيدتين المستعدتين للمخاطرة بغضب موسكو من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة. زودت تركيا كييف بأسطول من الطائرات المسلحة المسيرة التي استخدمتها أوكرانيا بالفعل في ساحة المعركة في منطقة دونباس التي تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد. إلى جانب الولايات المتحدة، كان المدربون البريطانيون والكنديون والبولنديون يدربون منذ فترة طويلة القوات المسلحة الأوكرانية في الحرب الحديثة.

جنرال أميركي يصل الإمارات لتعزيز الدعم العسكري بعد سلسلة من هجمات الحوثيين

وفي الشأن الإماراتي، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "وصل جنرال مشاة البحرية الاميركية فرانك ماكنزي إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن جهود تعزيز دفاعات الدولة الخليجية بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية التي شنها مقاتلو الحوثي".

وفي الأسابيع الأخيرة، شن الحوثيون المتحالفون مع إيران سلسلة غير مسبوقة من الضربات الصاروخية على أهداف إماراتية.

وسلطت الهجمات الضوء على الجهود غير الناجحة حتى الآن التي تقودها الأمم المتحدة للتوسط في إنهاء الحرب في اليمن، والتي منذ عام 2015 تضع الحوثيين في مواجهة تحالف عسكري بقيادة السعودية يضم الإمارات.

وقال ماكنزي، الذي يشرف على القوات الاميركية في الشرق الأوسط كرئيس للقيادة المركزية، إن زيارته المقررة كانت رداً على هجمات الحوثيين، على أمل التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الدولة الخليجية.

وأضاف "أعتقد أنه وقت مقلق للغاية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. إنهم يبحثون عن الدعم. نحن هنا لمساعدتهم على تقديم هذا الدعم".

(م ش)