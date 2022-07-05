تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى التحذيرات الأميركية من "غزو" صيني لتايوان، واستبعاد مرتزقة الإخوان المسلمين من الحوار الوطني المصري، إلى جانب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

جنرال أميركي: الولايات المتحدة تراقب "عن كثب" علامات هجوم صيني على تايوان

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية في تقرير لها "قال قائد الجيش الأميركي إن الولايات المتحدة تراقب "عن كثب" علامات هجوم من جانب الصين على تايوان.

وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي: "لا توجد مؤشرات أو تحذيرات بشأن أي شيء وشيك في الوقت الحالي. ولكن مرة أخرى، نراقبها عن كثب".

وقال إن قرار بكين بالهجوم سيكون خياراً "سياسياً"، واستناداً إلى وجهة نظر الصين بشأن "التكلفة والمخاطر والفوائد في ذلك الوقت"، حيث أقر بالتهديدات المتكررة التي وجهها الرئيس شي جين بينغ لاستعادة الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

ويأتي البيان وسط قلق متزايد بين التايوانيين من أن الصين ستغزو الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، مما دفع السكان المحليين إلى التدريب على السلاح.

في الأسبوع الماضي، أصدرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تحذيراً للصين في قمة مجموعة السبع في مدريد، قائلة إن أي محاولة لغزو تايوان ستكون "سوء تقدير كارثي".

وقالت ليزا تروس إن بكين قد ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أضافت: "هذا هو بالضبط ما رأيناه في حالة أوكرانيا - سوء تقدير استراتيجي من قبل بوتين".

مصر تبدأ طريق "الجمهورية الجديدة" بالحوار الوطني

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "يبدأ الحوار الوطني المصري اليوم الثلاثاء، باجتماع لمجلس الأمناء المكون من 19 عضواً، والذين من المتوقع أن يحددوا معالم المناقشات.

واقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار في آذار، دون تحديد طبيعة العملية أو توضيح أهدافها.

منذ الإعلان، شارك السيسي والمنظمون التفاصيل التي ستغطي مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

قال السيسي، إنه يريد أن يتحدث المواطنون والجماعات عن آرائهم. لكنه قال يوم الأحد إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن لن يكون لها مكان في الحوار.

قام منسق الحوار ضياء رشوان الشهر الماضي بتسمية أعضاء مجلس الأمناء التسعة عشر. ومن بينهم أعضاء مجلسي البرلمان وأكاديميين وعلماء سياسيين وقادة مجتمع مدني وصحفيين.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تمت الموافقة على طلبات بالمشاركة من قبل بعض المنتقدين الذين يعيشون في المنفى.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، أحد الأمناء التسعة عشر لصحيفة "ذا ناشيونال": "من السابق لأوانه الحديث عن نتيجة الحوار، لكننا نتوقع أن تكون إيجابية ومثمرة".

وأضاف "نأمل أن تكون جلسات الحوار مبنية على الشفافية في التعامل مع كل ما ارتكبناه من أخطاء في الماضي حتى نتوصل إلى نتائج يمكن ترجمتها إلى أوامر تنفيذية وتشريعية يشعر بها المواطن".

قلة من الناس، إن وجدت، توقعوا مشاركة الإخوان في الحوار، لكن الرئيس ذكر استبعادها من العملية عند رده يوم الأحد على سؤال أشار فيه إلى "دمار" البلاد على يد الجماعة عام 2012- 2013.

وتزامنت تصريحاته مع الذكرى التاسعة لعزل مرسي في 3 تموز 2013.

رسمياً، سيساهم الحوار في ظهور جمهورية جديدة، وهو مصطلح ظهر على السطح منذ حوالي عام ولكن لم يتم شرحه بالكامل من قبل الحكومة.

ومع ذلك، تشير الدلائل إلى أن الجمهورية الجديدة كانت ثمرة جهود السيسي لتحديث مصر.

وقالت أكاديمية التدريب الوطنية بالولاية، الجهة المنظمة للحوار، إنها تلقت ما يقرب من 70 ألف طلب للمشاركة وأنها أرسلت دعوات لأكثر من 400 شخصية عامة للمشاركة في المنتدى.

إذا أجريت إجراءات الحوار بحرية وتبنت الحكومة توصياته، فسيكون ذلك علامة فارقة في حكم السيسي وكذلك انعكاساً لثقة حكومته.

كما تشكل دعوته للحوار الوطني خروجاً عن أجندته الداخلية التي أعطت الأولوية للإصلاح الأمني ​​والاقتصادي فوق كل اعتبار. وهذا يشمل حرية التعبير والتجمع، وكذلك التسامح مع المعارضة".

فلاديمير بوتين يحث الجنرالات على التوجه إلى دونيتسك بعد سقوط لوهانسك

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "أمر فلاديمير بوتين كبار جنرالاته بمواصلة تقدمهم نحو الأجزاء الغربية من مقاطعة دونيتسك الأوكرانية بعد أن استولى الجيش الروسي على منطقة لوهانسك في أقصى شرق البلاد نهاية الأسبوع.

وستنتقل المعارك إلى المدن الكبيرة التي لا تزال أوكرانيا تسيطر عليها في منطقة دونيتسك إلى الغرب من ليسيتشانسك - وهي باخموت وسلوفيانسك وكراماتورسك.

ونقل بيان الكرملين عن بوتين قوله: "الوحدات التي شاركت في الأعمال النشطة وحققت نجاحاً، يجب أن تتقدم اتجاه لوهانسك، وتزيد من قدراتها القتالية".

بعد الفشل في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف، ركز الجيش الروسي على كسب المزيد من الأراضي في دونباس من خلال القصف المدفعي الثقيل".

(م ش)