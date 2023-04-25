صحف عالمية: إيران تشحن ذخائر إلى روسيا وتكثف حربها ضد إسرائيل

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم تزويد إيران لروسيا بالأسلحة، وكذلك تكثيف جهودها لضرب إسرائيل.

إيران تشحن ذخيرة إلى روسيا عبر بحر قزوين للمساعدة في غزو أوكرانيا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن "السفن الروسية تنقل كميات كبيرة من قذائف المدفعية الإيرانية وذخيرة أخرى عبر بحر قزوين لإعادة إمداد القوات المقاتلة في أوكرانيا، مما يشكل تحدياً متزايداً للولايات المتحدة وحلفائها في محاولة لتعطيل التعاون بين موسكو وطهران.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، حملت سفن الشحن أكثر من 300 ألف قذيفة مدفعية ومليون طلقة ذخيرة من إيران إلى روسيا، وفقاً للمسؤولين والوثائق التي اطلعت عليها "وول ستريت جورنال".

وأوضح أشخاص مطلعون على الأمر، أنه تم تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشحنات مع الولايات المتحدة.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا يبحثون عن طرق لتعطيل عمليات نقل الأسلحة من إيران، التي كانت أيضاً مورداً مهماً للطائرات المسيرة للجيش الروسي.

واستخدمت إيران طائرات الشحن لشحن الأسلحة إلى روسيا، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

وسيتطلب اتخاذ إجراءات في بحر قزوين مساعدة جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة الواقعة على سواحله.

تهديدات الجولان: مرحلة أخرى في "المعركة بين الحروب"

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في تحليل لها إن "إيران تعمل على استراتيجية جديدة ضد إسرائيل. ووصفت وسائل الإعلام الإيرانية وأعضاء النظام ذلك بأنه محاولة "لتوحيد" الجبهات المختلفة ضد إسرائيل. وقد تمت معاينة الجبهة المتعددة هذا الشهر عندما شجعت إيران حماس على إطلاق صواريخ من غزة، ثم من لبنان ثم قامت بتشغيل مجموعة أخرى تسمى لواء القدس في سوريا لإطلاق المزيد من الصواريخ خلال اليوم التالي لعيد الفصح. كما تتفاخر إيران باستخدام أيادٍ "غير مرئية" لنقل الأسلحة إلى الضفة الغربية.

هدف إيران هو إبقاء إسرائيل في موقف دفاعي وفرض الصراع في الفناء الخلفي لإسرائيل، مما يلغي بشكل أساسي مزايا إسرائيل في الجو والبحر وفي المجالات الأخرى، حيث يمكن للتكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية أن تهزم إيران بسهولة أكبر.

في جوهرها، تسعى هذه الإستراتيجية الجديدة إلى تحويل الصراع المسمى "الحملة بين الحروب" بحيث لم تعد إيران تعاني من تحديات ترسخها في سوريا، بل تحرك بيادقها بالقرب من إسرائيل.

في حين أن هذا الاتجاه موجود منذ سنوات منذ عودة النظام السوري إلى حدود الجولان في عام 2018، فقد تم عرضه هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، حيث ردت المدفعية الإسرائيلية على التهديدات المدعومة من إيران بالقرب من الجولان.

كان هناك تهديد آخر في أوائل نيسان عندما حلقت إيران بطائرة بدون طيار من سوريا فوق الجولان وتم إسقاطها. هذا العدد من الحوادث تمثل اتجاهاً جديداً ومرحلة جديدة في الحملة بين الحروب.

خلال الحرب الأهلية السورية كانت هناك تهديدات في كثير من الأحيان للجولان. يبدو أن الهدوء النسبي قد ازداد بعد عام 2018. والآن في عام 2023، يبدو أن التوترات تتصاعد مرة أخرى".

(م ش)