صحف عالمية: إيران تحاصر إسرائيل واليمن نحو السلام

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم اشتداد الصراع الإيراني الإسرائيلي والوضع في اليمن بعد المصالحة السعودية الإيرانية.

تشن إيران حرباً متعددة الجبهات في الشرق الأوسط ضد إسرائيل

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها " يمثل أسبوع من الهجمات على إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة وسوريا، تجسيداً لاستراتيجية إيرانية لمواجهة إسرائيل بتهديدات متعددة على جبهات مختلفة. على الرغم من أن الجماعات المختلفة قد تكون وراء الهجمات من تلك الأماكن، فمن المحتمل أن تكون هذه الجماعات جميعها مرتبطة بإيران. وتشمل المجموعات المعنية حماس، وحزب الله، والجهاد الإسلامي.

لطالما سعت إيران إلى نقل نزاعها مع إسرائيل إلى حدود الدولة اليهودية. كان دعمها لحزب الله وحماس مفتاح تلك الاستراتيجية على مدى عقود. تزود طهران حماس بالدعم المالي وساعدتها أيضاً على تطوير صواريخ بعيدة المدى. في حين أن صواريخ حماس لم تكن قادرة على التحليق سوى بضعة كيلومترات، فإن بإمكانها الآن الوصول إلى معظم أجزاء إسرائيل.

كما دعمت طهران حركة الجهاد الإسلامي، التي هي وكيل إيراني أكثر من حماس. لا تمتلك الجماعة ترسانة أسلحة يُعتقد أنها تضم آلاف الصواريخ فحسب، بل لديها مسلحون في الضفة الغربية وغالباً ما تتواجد قيادتها في دمشق.

حزب الله هو أكبر حلفاء إيران الرئيسيين في المنطقة. وهي منظمة تعود أصولها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وكانت مدعومة من قبل النظام الثوري الإسلامي الجديد في فترة ما بعد الشاه آنذاك، وتمكنت من بناء وجود في جنوب لبنان.

ليس لديها فقط ترسانة من أكثر من 100000 صاروخ، ولكنها طورت أنظمة أكثر تعقيداً، مثل الذخائر الموجهة بدقة. إلى جانب حماس، لديها أيضاً طائرات بدون طيار استخدمتها لاستهداف إسرائيل.

في حين أن حماس كانت في الغالب محصورة في غزة منذ انسحاب إسرائيل من القطاع الساحلي وانتصار الحركة في الانتخابات الفلسطينية، يبدو الآن أنها قادرة على العمل بشكل متزايد من لبنان - بموافقة حزب الله.

كثف حزب الله عملياته في الخارج في السنوات الأخيرة. ويشمل ذلك الشبكات التي تمتد إلى غرب إفريقيا وأمريكا الجنوبية. التطور الأهم هو عملياتها في سوريا التي بدأت عام 2012 دعماً للنظام السوري. نقل حزب الله قواته إلى مناطق قريبة من الجولان، وهي منطقة تعرف باسم "ملف الجولان" التابع للحزب، وفقا لتقارير من مركز ألما للبحوث والتعليم.

وتشمل العناصر الأخرى لتهديدات إيران لإسرائيل ميليشيات في سوريا والعراق. وتشمل هذه الحشد الشعبي المتمركز في العراق وفصائله مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.

إن فكرة إيران لحرب متعددة الجبهات ليست جديدة. لقد كانت تتفاخر في الأشهر الأخيرة حول كيفية انهيار إسرائيل داخلياً، وأشارت إلى أنها تريد زيادة تهديداتها. قال الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إن قوته ستنمو هذا العام مقارنة بالقوة الإسرائيلية.

أصبحت الحرب متعددة الجبهات ممكنة بسبب ترسيخ إيران في سوريا. في الماضي، كان يمكن أن يهدد إسرائيل باستخدام حزب الله في لبنان أو الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وغزة، وحماس في غزة.

حاولت إسرائيل بشكل عام عزل هذه التهديدات، أو على الأقل إدارة هذه الصراعات. بشكل عام، فقد ركزت بشكل أكبر على التهديد الإيراني واحتواء التمركز الإيراني في سوريا.

ومع ذلك، فإن التهديد الإيراني لم يختف ويبدو أن وكلائه وحلفاءه قد بدأوا صراعاً متعدد الجبهات مع إسرائيل خلال الأسبوع الماضي. وشمل ذلك عملية الطائرات بدون طيار الإيرانية في 1 نيسان، وإطلاق صواريخ من غزة في الفترة من 5 إلى 7 نيسان، و 34 صاروخاً تم إطلاقها على إسرائيل من لبنان في عيد الفصح، 6 نيسان. بالإضافة إلى إطلاق صواريخ من سوريا في 8 و 9 نيسان. إطلاق نار في الضفة الغربية وطائرة مسيرة من غزة في 3 نيسان.

عندما ينظر المرء إلى الصورة الأكبر، يسعى الأخطبوط الإيراني (الشركاء والجماعات) إلى تهديد إسرائيل من مناطق متعددة. وهذا أيضاً غير مسبوق من حيث إطلاق الصواريخ من لبنان وسوريا خلال فترة زمنية قصيرة كهذه. بشكل عام، ساد السلام على طول الحدود اللبنانية منذ عام 2006. والآن تظهر إيران أن بإمكانها تسخين أي حدود باستخدام مجموعات مختلفة متى أرادت ذلك".

السعودية والحوثيين يتقدمون نحو وقف إطلاق نار طويل الأمد

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين إن" مفاوضين سعوديين اجتمعوا مع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد للتوصل إلى التفاصيل النهائية لهدنة طويلة الأمد قد تمهد الطريق نحو سلام دائم بعد ثماني سنوات من الحرب.

وتجري المملكة والحوثيين محادثات مباشرة منذ شهور، لكن احتمالية إنهاء الصراع الذي يبدو مستعصياً على الحل في اليمن تتقدم بسرعة منذ الشهر الماضي، عندما توسطت الصين بين السعودية وإيران.

وفي الأيام الأخيرة، توصل السعوديون والحوثيون إلى تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي حتى نهاية عام 2023، مما خلق زخماً جديداً لإنهاء الصراع دبلوماسياً. وانتهت الهدنة من الناحية الفنية في تشرين الأول، على الرغم من قلة العنف منذ ذلك الحين.

وصل وفد سعودي ومجموعة من الوسطاء العمانيين إلى صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، يوم السبت لإجراء محادثات تشمل إنهاء مشاركة التحالف الذي تقوده السعودية في الصراع وحل الحرب الأهلية بين الفصائل اليمنية الداخلية، بحسب مسؤولين.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد آل البخيتي "من السابق لأوانه القول على وجه اليقين إن المفاوضات في صنعاء ستكون ناجحة، لكن من الواضح أن أجواء السلام تخيم على المنطقة، مما يبعث على التفاؤل والأمل".

قال مسؤولون حوثيون إن المملكة العربية السعودية أفرجت يوم السبت عن 13 سجينا حوثيا مقابل أسير سعودي محتجز من قبل الحوثيين، في بادرة أظهرت تقدم المحادثات.

وتعد احتمالات إنهاء الصراع في اليمن من بين التطورات الدبلوماسية سريعة الحركة في الأسابيع الأخيرة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى استعادة الرياض وطهران للعلاقات، يقود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جهوداً لإنهاء العزلة الإقليمية للرئيس السوري بشار الأسد بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

يعد إنهاء حرب اليمن أحد أهداف السياسة الخارجية لإدارة بايدن، التي شاركت في محادثات السلام. قدمت الولايات المتحدة للسعودية مساعدة لوجستية واستخباراتية في اليمن لكنها قلصت دورها على مر السنين وسط مزاعم بأن المملكة أسقطت قنابل عنقودية أميركية الصنع بالقرب من القرى اليمنية.

والبلاد مقسمة الآن بين الشمال الغربي، حيث يسيطر الحوثيون إلى حد كبير، وبقية البلاد، حيث تسيطر الفصائل اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات على السلطة. المطار الدولي الرئيسي للبلاد في صنعاء وأكبر مينائها، الحديدة، تحت الحصار.

كجزء من وقف إطلاق النار الممتد قيد المناقشة يوم الأحد، سيلتزم الحوثيون بالانضمام إلى محادثات رسمية مع الفصائل اليمنية في باقي أنحاء البلاد لوضع خريطة طريق مرحلية للتسوية، بدعم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق الذي وصفه مسؤولون سعوديون ويمنيون، ستكون هناك آلية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في اليمن إلى جانب أفراد القوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، قال المسؤولون إن المملكة ستعيد فتح مطار صنعاء بشكل أكبر وتخفيف الحصار عن الحديدة.

وقال المسؤولون إن الاتفاق سيشمل أيضاً منطقة عازلة مع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على طول الحدود اليمنية السعودية التي يبلغ طولها 800 ميل واستئناف صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

في نهاية المطاف، سيسحب السعوديون جميع القوات، على الرغم من أن مثل هذه المناقشات ستأتي لاحقاً، كما قال المسؤولون.

إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وصمد، فسيشكل خروجاً دراماتيكياً عن ما يقرب من عقد من الصراع".

(م ش)