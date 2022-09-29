صحف عالمية: إيران تهاجم العراق رداً على الاحتجاجات الداخلية والقاهرة تحث على تنحية التوترات بشأن أوكرانيا والتركيز على المناخ

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الهجمات الإيرانية على جنوب كردستان وأزمة المناخ العالمية وتصاعد التوتر بين روسيا وأوروبا على وقع أزمة الغاز.

إيران تهاجم شمال العراق بالصواريخ والطائرات المسيّرة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "هاجمت إيران، الأربعاء، شمال العراق بأكثر من 40 صاروخاً باليستياً وطائرات مسيّرة مسلحة، أسقطت طائرة حربية أميركية إحداها أثناء توجهها نحو مدينة أربيل حيث تتمركز القوات الأميركية، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين.

وكانت الضربات الأكبر والأكثر دموية في الأيام الأخيرة من قبل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي نفذ قصفاً متكرراً لمناطق كردية في شمال العراق منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ألقت طهران باللوم علناً على جماعات كردية إيرانية متمركزة هناك في إثارة الاضطرابات التي أدت إلى حدوث مظاهرات اجتاحت إيران.

قال مسؤول دفاعي إن طائرة إيرانية بدون طيار من طراز Mojer-6 أسقطت بصاروخ جو-جو أطلق من مقاتلة أميركية من طراز F-15E.

وفي بيان، قالت القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، إن الطائرة المسيّرة أسقطت بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي حيث "بدا أنها تشكل تهديداً لقوات القيادة المركزية في المنطقة".

وضربت طائرات بدون طيار أخرى وصواريخ فاتح 110 الباليستية الإيرانية قصيرة المدى معسكرات وقواعد يستخدمها مسلحون ولاجئون أكراد في ضواحي أربيل وبالقرب من السليمانية.

وشنت إيران بشكل منتظم في السنوات الأخيرة مثل هذه الهجمات التي استهدفت ما قالت إنها جماعات كردية إيرانية تختبئ عبر الحدود الشمالية الغربية في المنطقة الكردية الجبلية بالعراق، وقالت السلطات الإيرانية إن المعارضين شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الكردية بإيران في أعقاب جنازة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 17 أيلول في مسقط رأسها بالمنطقة".

المضيفون المصريون يحثون القادة على تنحية التوترات بشأن أوكرانيا والتركيز على أزمة المناخ

قالت صحيفة غارديان البريطانية "وجه المضيفون المصريون لقمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ نداءً للدول لتنحية التوترات والعداء بشأن حرب أوكرانيا من أجل التركيز على أزمة المناخ.

وستستضيف مصر مؤتمر "Cop27" في شرم الشيخ في تشرين الثاني، بهدف أن يكون منتدى للشركات للوفاء بالوعود التي قطعتها في قمة Cop26"" التاريخية في غلاسكو العام الماضي.

ومع ذلك، تضاءلت التوقعات بشأن الاجتماع، حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خلافات شديدة بين الدول، في حين تسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية في إحداث أضرار اقتصادية وسياسية في جميع أنحاء العالم المتقدم والنامي.

كما أن الجمود الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بشأن تايوان قد ألقى بظلاله على المحادثات.

دعا الممثل الخاص للحكومة المصرية لمؤتمر COP27 وائل أبو المجد، الدول إلى التركيز على الطبيعة الملحة لأزمة المناخ ومواصلة المفاوضات على الرغم من خلافاتهم حول القضايا الجيوسياسية الأخرى".

أوروبا تتهم روسيا بتفجير خط الغاز وموسكو تلقي باللوم على "الإرهاب الدولي"

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية "عزز الاتحاد الأوروبي الأمن على وجه السرعة وحذر من الرد بعد الأضرار التي لحقت بأنابيب نورد ستريم تحت الماء في بحر البلطيق.

وعلى الرغم من عدم تحميل أي مسؤولين لروسيا مسؤولية التفجيرات علناً، قال مسؤول غربي إن التسريبات في الغاز تطور خطير للغاية، وكانت الشكوك تحوم حول موسكو بتفجير خطوط الغاز.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "التفجيرات المتعددة في نفس الوقت، إنها خطيرة للغاية وسيتعين التحقيق فيها".

وأضاف "من المؤكد أنها تبدو مشبوهة للغاية، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى إثبات الحقائق ومن ثم تحديد مصدرها".

وقالت أورسولا فون دير لاين من المفوضية الأوروبية إن التعطيل المتعمد سيقابل "بأقوى رد ممكن".

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "تشير جميع المعلومات المتاحة إلى أن هذه التسريبات هي نتيجة عمل متعمد".

وتابع: "أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة الأوروبية هو أمر غير مقبول على الإطلاق وسيقابل برد قوي وموحد".

لكن الكرملين نفى الاتهامات بالتخريب ووصفها بأنها "متوقعة وغبية وعبثية"، ونفت روسيا مسؤوليتها ووصفت الحادث بـ "الإرهاب الدولي".

(م ش)