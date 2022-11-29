صحف عالمية: إرجاء محادثات الحد من التسلح بين موسكو وواشنطن وإسرائيل تجري تدريبات عسكرية ضخمة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، إرجاء موسكو لمحادثات الحد من التسلح مع واشنطن، والمناورات العسكرية الأميركية والإسرائيلية.

الولايات المتحدة: روسيا أرجأت محادثات الحد من التسلح

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قال مسؤولون أميركيون إن روسيا أرجأت محادثات الحد من التسلح المقرر إجراؤها هذا الأسبوع، في انتكاسة جديدة لجهود دعم آخر معاهدة أسلحة نووية كبرى بين واشنطن وموسكو.

وكان المسؤولون الأميركيون يأملون في أن يؤدي الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده يوم الثلاثاء في القاهرة، إلى استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة، التي تخفض الأسلحة النووية الأميركية والروسية بعيدة المدى.

وتم إيقاف عمليات التفتيش هذه مؤقتاً منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، على الرغم من التزام الجانبين بالحدود المنصوص عليها في الاتفاقية. وقال مسؤولون أميركيون إن روسيا أرجأت الاجتماع دون تفسير بينما قالت إنها ستقترح مواعيد جديدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة جدولة الاجتماع في أقرب وقت ممكن لأن استئناف عمليات التفتيش يمثل أولوية للحفاظ على المعاهدة كأداة للاستقرار".

إسرائيل والولايات المتحدة تجريان مناورات جوية تحاكي ضرب برنامج إيران النووي

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية" سيجري سلاح الجو الإسرائيلي هذا الأسبوع واحدة من أكبر تدريباته منذ سنوات حيث يحاكي سلاح الجو الأميركي ضربات هجومية ضد برنامج إيران النووي.

وستجرى المناورات من الثلاثاء حتى الخميس فوق البحر الأبيض المتوسط ​​وإسرائيل، وسيشمل رحلات طويلة المدى مثل تلك التي قد يحتاجها الطيارون الإسرائيليون للوصول إلى الجمهورية الإسلامية. وستشمل التدريبات تزويد الطائرات بالوقود وكذلك الطائرات المقاتلة من كلا القوتين.

ووقعت واشنطن وإسرائيل اتفاقية من شأنها أن تساعد الولايات المتحدة إسرائيل في الدفاع الصاروخي في أوقات الحرب، وقد أجرى الجيشان العديد من مناورات الدفاع الجوي المشتركة في السنوات الأخيرة.

وزادت إسرائيل من مستوى استعدادها بشكل كبير واتخذت خطوات على مدار العام الماضي لإعداد خيار عسكري موثوق به ضد المنشآت النووية الإيرانية.

في العام الماضي، أجرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة المركزية عدة تدريبات مشتركة بالإضافة إلى مهام عملياتية".

واشنطن تكثف ضغوطها على الحلفاء الأوروبيين لتشديد موقفها من الصين

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " تدفع الولايات المتحدة الحلفاء الأوروبيين إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه بكين في الوقت الذي تحاول فيه الاستفادة من قيادتها في أوكرانيا؛ لكسب المزيد من الدعم من دول الناتو لجهودها لمواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووفقاً لأشخاص تم اطلاعهم على المحادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، ضغطت واشنطن في الأسابيع الأخيرة على أعضاء التحالف عبر الأطلسي لتشديد لغتهم بشأن الصين والبدء في العمل على إجراءات ملموسة لكبح جماح بكين.

وحدد الرئيس الأميركي، جو بايدن مواجهة الصين كهدف رئيسي لسياسته الخارجية في بداية إدارته، لكن جهوده تعقدت بسبب التركيز على الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط.

وفي إشارة إلى تأييد 30 من حلفاء الناتو للمفهوم الجديد في قمة مدريد في حزيران، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وزراء خارجية الناتو "سيتطرقون إلى سبل تعزيز قدرتنا على الصمود والتحديات التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية " في اجتماعهم الوزاري في بوخارست، رومانيا، هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول: "نحن نقدر بشدة ونشجع على اتباع نهج أوروبي موحد تجاه الصين".

ويحتل تنسيق مقاربات أعضاء الناتو تجاه الصين مكانة عالية في قائمة الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع الذي يستمر يومين، والذي يبدأ يوم الثلاثاء".

(م ش)