صحف عالمية: حروب نتنياهو خطرة على المنطقة والتعاون الروسي الأمريكي قد يحلّ مشكلة لبنان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى سياسات نتنياهو العدوانية وخطورتها على المنطقة وآفاق التعاون الروسي الأمريكي في لبنان.

'حروب الظل: بنيامين نتنياهو يخوض مغامرة خطيرة مع إيران'

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية في تحليل لها: "في منطقة تشتهر بدعاة الحروب والطغاة، من هو أخطر رجل في الشرق الأوسط الآن؟ هل هو بشار الأسد، حاكم دمشق المعزول، أم هو رجب طيب أردوغان، أحد أكثر الرؤساء كرهًا للنساء؟

ولكن ربما يكون بنيامين نتنياهو، المنافس الأكثر إقناعًا بسهولة على لقب "الرجل الخطر"، لقد تفوق رئيس وزراء إسرائيل على نفسه مؤخرًا، حيث هدد بالحرب مع إيران، وأمر بشن هجمات، واغتيال أحد كبار العلماء، وتخريب إصلاح السياج الدولي، وتحدي الولايات المتحدة، الحليف الذي لا غنى عنه لبلاده.

وكان الانفجار الغامض الذي وقع في نهاية الأسبوع الماضي في منشأة نطنز النووية الإيرانية، والذي دمر معدات مهمة، هو الهجوم الأكثر إثارة منذ هجوم ستوكسنت الإلكتروني عام 2010.

والشيء المدهش في هذا العمل المحفوف بالمخاطر هو أن نتنياهو يقود إسرائيل الى المعاناة فقط، سعى أربع مرات في العامين الماضيين وفشل في الحصول على تفويض انتخابي لعلامته المروعة من السياسات القومية والشعبوية العنصرية واليمينية، كما أنه فقد دونالد ترامب، الحليف القوي الذي يشاطره الرأي.

ويشير المعلقون الإسرائيليون والأمريكيون إلى أن هذا المأزق قد يكون المفتاح لفهم جهود نتنياهو لعرقلة المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حيث قال في هذا السياق المحلل فريد كابلان: "إن زرع الخوف والأزمة هي أفضل أمل له في التمسك بالسلطة".

ويعتمد أمن إسرائيل الآن، عمليًّا، على ضبط النفس الإيراني، فمن خلال السماح للمسؤولين لأول مرة بتأكيد العمليات التخريبية والهجمات التي تم نفيها أو التستر عليها سابقًا، فإن نتنياهو يدفع عمدًا ما يسمى بـ "حرب الظل" الإسرائيلية مع إيران إلى العلن، مما يجعلها أكثر تقلبًا ولا يمكن السيطرة عليها. وقد يؤثر ذلك سلبًا على لبنان وسوريا وغزة، حيث تشتعل صراعات بالوكالة، ويعيق بناء الجسور الإسرائيلية في الخليج، ويمكن أن يقوي القوى الرجعية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/ يونيو، ويقضي على آمال الإصلاحيين، وتأثيره الاستقطابي يهدد كل الإسرائيليين.

كيف يبدأ طريق التعاون الأمريكي الروسي في لبنان؟

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "أطلق مثقفون ومهنيون ونشطاء وجماعات احتجاجية يوم السبت، مبادرة لإنقاذ لبنان من محنته، وتقدم "الفرصة الأخيرة" حلًّا شاملًا وقابلًا للتنفيذ وعمليًّا يمكن أن يستوعب جميع أصحاب المصلحة في لبنان، مع أولويتين، تنفيذ الإصلاحات، ومنع العنف.

والاقتراح مبني على نحوٍ يجنب المواجهة الداخلية العنيفة بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني وبين أصحاب السلطة وأهل الشارع، وبين حزب الله وإسرائيل.

وعلى الرغم من إطلاقه على أساس كونه حلًّا قابلًا للتنفيذ يلبي احتياجات مختلف أصحاب المصلحة، إلا أن مطلبه الرئيس للنجاح هو التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا.

والخطوة الأولى هي أن يغادر أصحاب السلطة الحكومة وأن يسمحوا لقائد الجيش، وهو شخصية توافقية، بتشكيل إدارة تكنوقراط تنفذ الإصلاحات، وتحضر للانتخابات، وتستعيد الأموال المسروقة.

ويمكن للولايات المتحدة أن تهدد بفرض عقوبات على معظم السياسيين، بينما تعرض العفو مقابل خروجهم، وقد امتنعت واشنطن حتى الآن عن معاقبة بعض السياسيين الفاسدين لأنها ترى فيهم توازنًا ضد حزب الله. هنا، تحتاج الولايات المتحدة إلى التعاون مع روسيا من أجل الضغط على حزب الله، الذي لا تملك الولايات المتحدة أي نفوذ عليه. بادئ ذي بدء، حزب الله تحت النفوذ الروسي في سوريا، حيث يتم ضربه من قبل إسرائيل برضا روسيا الضمني، وتتمتع روسيا بعلاقات جيدة مع إسرائيل، ويمكنها أيضًا التحدث إلى حزب الله.

في لبنان تتلاقى المصالح الأمريكية والروسية، ولا تحتاج أي من الدولتين إلى دولة فاشلة أخرى، والتي ستكون بيئة خصبة لظهور الجماعات الإرهابية، الأمر الذي قد يمثل مشكلة للجميع.

وسيعني ذلك موجة أخرى من اللاجئين، ومن ناحية أخرى، لا يستطيع العالم ضخ المزيد من الأموال في نظام فاسد ومختل أدى بالفعل إلى ركوع لبنان، والقيام بذلك من شأنه أن يديم المشكلة وليس حلها، ويدرك المجتمع الدولي أنه لا يوجد طريق نحو حل بالتركيبة السياسية الحالية.

إن فشل المبادرة الفرنسية، عندما اتفق السياسيون على حكومة من المتخصصين ثم نكثوا بوعودهم وعادوا إلى مشاحناتهم الصغيرة، يثبت أن مصدر المشكلة لا يمكن أن يقدم حلًّا. فبعد ستة أشهر من تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، لا يزال هو والرئيس غير قادرين على الاتفاق على حكومة. فبالإضافة إلى منع لبنان من التفكك، تريد كل من الولايات المتحدة وروسيا إبقاء إيران تحت السيطرة، على الرغم من أن روسيا وإيران شريكان في سوريا، إلا أن روسيا تريد الحفاظ على الصدارة في القضية السورية.

ويجب أن تتعاون الولايات المتحدة وروسيا لإنجاح حكومة لبنان الانتقالية، بدلًا من أن يكون مكانًا لتسجيل النقاط، يجب أن يكون لبنان منصة للتقارب. يوجد بالفعل إطار عام للتعاون، وهي مجموعة الدعم الدولية، التي أنشأها الرئيس ميشال سليمان عام 2013 تحت مظلة الأمم المتحدة لحشد الدعم للبنان، والتي تعد الولايات المتحدة وروسيا جزءًا منها.

يمثل لبنان فرصة ذهبية لموسكو للعب دور الوسيط، إنها مؤثرة في ليبيا وتحتل الصدارة في سوريا، لكن دورها الدبلوماسي محدود، وقد قاطع الغرب مؤتمره حول اللاجئين السوريين في تشرين الثاني (نوفمبر)، الذي ينظر إلى روسيا بشكل سلبي ويتعامل معها ببرود فيما يتعلق بالدبلوماسية. يقدم لبنان فرصة لتمكين الدبلوماسية الروسية وتحقيق التقارب الروسي الأمريكي.

وعلى الرغم من أن هذا التعاون يمكن أن يكون منبرًا لمزيد من التعاون حول مشاكل إقليمية أخرى، مثل سوريا وليبيا، إلا أنه لا ينبغي ربط لبنان بأي قضية أخرى. على سبيل المثال، لا يمكن لروسيا أن تطلب من الولايات المتحدة قبول نظام الأسد في سوريا مقابل كبح جماح حزب الله، ولا يستطيع حزب الله أن يطلب من روسيا إقناع إسرائيل بوقف الضربات على سوريا مقابل قبولها حكومة انتقالية في لبنان، يجب ألا تكون نشاطات حزب الله خارج لبنان جزءًا من النقاش.

يمكن أن يؤدي التقارب الأمريكي الروسي إلى خفض التصعيد في المنطقة، ويوفر الزخم نحو الاستقرار الذي يحتاجه الشرق الأوسط بشدة، فلبنان هو نقطة الانطلاق لمثل هذا التقارب.

'المخاوف من صحة نافالني تدفع المعارضة الروسية إلى الاحتجاج'

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "أثارت المخاوف المتزايدة بشأن صحة السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني دعوات إلى احتجاجات حاشدة هذا الأسبوع في عدة مدن في روسيا للمطالبة بالإفراج عنه بالتزامن مع تحذير الولايات المتحدة يوم الأحد، من أنه ستكون هناك عواقب إذا ما مات".

ودعا أنصار نافالني، الأحد، إلى مظاهرات واسعة النطاق للمطالبة بالإفراج عنه وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية، مما يمهد الطريق لتصعيد المواجهة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحركة معارضة تكافح لكسر قبضته القوية.

والناشط مضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أسابيع وهو في حالة حرجة، بحسب فريقه، الذي قال: "حياته معلقة في الميزان".

ويوم السبت، استشهدت نقابة طبية مرتبطة بـ نافالني بنتائج الفحوصات الطبية التي قالت إنها حصلت عليها من محامي الناشط، والتي أظهرت أنه معرّض لخطر الإصابة بفشل كلوي وشيك، مما قد يؤدي إلى سكتة قلبية.

(م ش)