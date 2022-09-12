صحف عالمية: هجوم أوكراني وأوروبي مضاد ضد روسيا وإسرائيل تطالب باتفاق نووي جديد مع إيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تحقيق الجيش الأوكراني بعض المكاسب على حساب الجيش الروسي، واستبعاد إسرائيل إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

يشكل هروب القوات الروسية في أوكرانيا تحدياً في كيفية استغلال المكاسب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " استولت أوكرانيا على المبادرة في حربها ضد روسيا، مدعية أنها استعادت أكثر من 1000 كم مربع في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية خلال الأيام الأخيرة، حيث تعرضت موسكو لواحدة من أكبر نكساتها منذ غزو القوات الروسية قبل أكثر من ستة أشهر.

وقال الجيش الأوكراني يوم الأحد إنه استعاد السيطرة على قرى في المنطقة المحيطة بكوبيانسك وإيزيوم، وهما مدينتان فرت منهما القوات الروسية يوم السبت مع تقدم القوات الأوكرانية.

وكانت هاتان المدينتان محوريتين بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للسيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا، والمعروفين معاً باسم دونباس، استخدمت القوات الروسية إيزيوم كقاعدة لضرب مدن أخرى في المنطقة.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، إن الجيش دفع القوات الروسية من حوالي 1150 كم2 من الأراضي إلى شرق خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ولذلك يجب أن يقرر القادة الأوكرانيون كيفية استغلال نجاحهم هذا في ساحة المعركة والاستعداد للرد الروسي.

وقال الجيش الروسي يوم السبت إنه ينسحب من كوبيانسك وإيزيوم، قائلا إنه يعيد تجميع القوات للدفاع عن دونيتسك، التي أرسلت موسكو قوة سرية بالوكالة للاستيلاء عليها في 2014.

ويبدو أن خريطة ساحة المعركة التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد تشير إلى أن القوات الروسية قد أخلت جميع الأجزاء الشمالية من منطقة خاركيف حيث تواصل أوكرانيا شن هجومها المضاد ولم تزعم أنها استعادت السيطرة.

خارج أوكرانيا، فإن نجاحها في استعادة الأراضي، سيعزز حجة كييف بأنها تستحق التسلح والتمويل والدعم المعنوي من الغرب.

في حين أن أوكرانيا لا تزال بعيدة عن الانتصار، فإن موقعها المحسن في ساحة المعركة يعزز يدها في أي مفاوضات سلام نهائية مع روسيا.

بوتين لم يرد بعد على خسائر روسيا، وما إذا كانت الهزائم تجعله أكثر أو أقل تهديداً لأوكرانيا والغرب يظل سؤالًا مفتوحاً.

خلال الأسابيع الأخيرة، زاد الضغط الاقتصادي على أوروبا من خلال قطع تدفقات الغاز الطبيعي المتضائلة بالفعل عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا وهدد بخفض صادرات الحبوب من أوكرانيا".

أجبر فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي على الدخول في اتحاد للطاقة طال انتظاره

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "بحلول عام 2014، عندما غزا فلاديمير بوتين أوكرانيا لأول مرة، كان على أوروبا أن تحمي نفسها من كونها رهينة لموردي الطاقة الأجانب، في ذلك العام، حظيت فكرة "اتحاد الطاقة" بدعم خطابي من القادة، واصل بعضهم العمل الجاد لجعل خطوط أنابيب الطاقة الخاصة بهم أكثر مرونة.

مما أثار استياءهم أن ألمانيا جعلت نفسها أكثر، وليس أقل، معرضة لابتزاز بوتين من خلال دفع خط أنابيب نورد ستريم 2 إلى الأمام، لم يكن هذا حتى أسوأ خطأ في سياسة الطاقة الأوروبية، كان الأمر الأكثر غباءً هو الفشل في تأمين البدائل، وبالتالي فإن تجارة الطاقة لا تعني بالضرورة التبعية الجيوسياسية.

الخطر الذي حذر البعض منه أصبح الآن حقيقة واضحة للجميع، لقد أدى تسليح بوتين للطاقة إلى تحويل ضخم للثروة الدولية من البلدان المستوردة للطاقة إلى المصدرين مثل روسيا نفسها.

ويواجه الملايين من مستخدمي الطاقة مصاعب خطيرة، قد ينتج عن هذا شلل سياسي، وتشتيت الانتباه عن أوكرانيا (كما يأمل بوتين بوضوح)، وحتى اضطرابات شعبية.

هذا هو السبب في أنه من الضروري أن تتفق البلدان على سياسة طاقة موحدة أكثر وأعمق، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الطاقة، تم دفع الخطط السابقة لتخضير نظام الطاقة وتعزيزها، تم وضع خطط جديدة لتعزيز أمن الطاقة والاتصال وتوفير الطاقة.

الأفكار التي طرحتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، والتشجيع الذي تلقوه من وزراء الطاقة يوم الجمعة، هي أحدث خطوة مرحب بها.

تريد بروكسل عن حق من الحكومات أن تجني أرباحاً غير متوقعة من أجل الدعم الأكثر استهدافًا قدر الإمكان مع السماح للأسواق بالعمل، والحفاظ على الحوافز من أجل مزيد من الكفاءة، في المقابل، فإن خيار المملكة المتحدة هو تحديد الأسعار للجميع، وفوق كل شيء، تُظهر سياسات الاتحاد الأوروبي تفهماً مفاده أنه إذا حاول كل طرف حل أزمة الطاقة الخاصة به بمفرده، فلن يحلها على الإطلاق".

مسؤول إسرائيلي: الاتفاق النووي الإيراني عفا عليه الزمن

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية" مرّ الجدول الزمني لإحياء الاتفاق الإيراني لعام 2015، وينبغي أن تركز المفاوضات بين طهران والقوى العالمية الست على نص جديد وأقوى، وذلك بحسب مسؤول إسرائيلي.

وقال المسؤول "حان الوقت للتوصل إلى اتفاق جديد، كما توصلنا إلى اتفاق في الماضي، يمكننا التوصل إلى اتفاق آخر جديد الآن".

وتوقع المسؤول "من غير المرجح إحياء الصفقة قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني في الولايات المتحدة".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه ما لم تغير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا رأيهم، فلن يكون هناك أي خيار سوى التخلي عن اتفاق 2015".

(م ش)