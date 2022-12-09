صحف عالمية: غاز قطر يسبب كوارث مناخية والنواب الأميركي يقر ميزانية الدفاع بـ 858 مليار دولار

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى التأثير الكارثي لغاز قطر على المناخ وإقرار النواب الأميركي ميزانية الدفاع.

تقرير: زيادة إنتاج قطر من الغاز قد تسبب تسخيناً عالمياً كارثياً

قالت صحيفة غارديان البريطانية "ستضيف أزمة المناخ إرثاً آخر على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لتقرير جديد حذر من أن التوسع الهائل في استخراج الغاز قد يدفع الكوكب إلى تسخين عالمي كارثي.

وإذا استغلت قطر جميع احتياطياتها من النفط والغاز، فإنها ستضيف في النهاية 50 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي بمجرد حرقها، وهو أكثر من إجمالي الانبعاثات السنوية للعالم بأسره، وفقاً لبحث الجديد.

وسيؤدي هذا الناتج الهائل من الانبعاثات في حد ذاته إلى دفع العالم إلى ما وراء الحد المتفق عليه دولياً وهو 1.5 درجة مئوية للتدفئة العالمية بعد الأوقات الصناعية، والتي يحذر العلماء بعدها من أنه ستكون هناك تأثيرات كارثية متزايدة من موجات الحر والجفاف والفيضانات وانقراض التنوع البيولوجي.

وقالت هنريكي بوتيجن، وهي ناشطة المناخ: "هناك كمية هائلة من الانبعاثات على وشك أن تأتي من النفط والغاز المأخوذة من قطر، على الرغم من أنه لم يكن هناك الكثير من الاهتمام بها حتى الآن. ما يحدث في قطر مروع من حيث هذه المشاريع وأيضاً ظروف العمال، لكن هناك مستوى من النفاق هنا لأن قطر لا تعمل بمفردها".

الولايات المتحدة تفرض عقوبات متعلقة بـ "حقوق الإنسان" على روسيا والصين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن" الولايات المتحدة ستعلن، الجمعة، عن عقوبات جديدة تستهدف روسيا والصين، وذلك نقلاً عن أشخاص مطلعين.

وتشتهدف العقوبات الجديدة نشر روسيا لطائرات بدون طيار إيرانية في أوكرانيا، وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل البلدين، ودعم بكين للصيد غير القانوني المزعوم في المحيط الهادئ، وفقا لمسؤولين مطلعين على هذه المسألة.

وسيتم فرض الجزء الأكبر من العقوبات المتوقعة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، الذي سمي على اسم خبير قانوني توفي في السجن عام 2009 بعد كشفه فضيحة فساد، واستمرت محاكمته بعد وفاته، في قضية أثارت أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن.

وتقول الولايات المتحدة إن الاجراءات تهدف إلى مساءلة كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين ورجال الأعمال المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد، بالإضافة إلى ردع الآخرين.

لطالما تعرضت الصين وروسيا لمجموعة من العقوبات الأميركية، بما في ذلك حملة الضغط الغربي بقيادة الولايات المتحدة ضد غزو موسكو لأوكرانيا ولمعاملة بكين للمعارضة السياسية في هونغ كونغ.

وستجمد العقوبات أي أصول تمتلكها الأهداف داخل الولاية القضائية الأميركية، وتمنع سفرهم إلى الولايات المتحدة وتحظر التعاملات التجارية معهم.

بالنسبة للمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، يمكن أن تؤدي الإجراءات إلى تعقيد سفرهم الدولي وتمويلهم.

من خلال قطع وصول الشركات إلى أكبر الأسواق في العالم، يمكن للعقوبات أن تعيق عملياتها وفي بعض الحالات تفرض حلها".

مجلس النواب الأميركي يقر ميزانية الدفاع بـ 858 مليار دولار للعام المقبل

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون إنفاق دفاعي بقيمة 858 مليار دولار يوفر 10 مليارات دولار لتمويل توفير الأسلحة لتايوان في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لضغوط متزايدة من الصين.

وينص قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي من المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الشهر، على خمس سنوات من التمويل للأسلحة. وهذه هي المرة الأولى التي تمول فيها الحكومة الأميركية أسلحة لتايوان، التي اشترت في الماضي أسلحة من شركات أميركية بعد أن وافقت واشنطن على المبيعات.

وكانت بكين قد أشارت في السابق إلى معارضة قوية لإجراء الأسلحة، والذي يأتي مع تصاعد التوترات بشأن تايوان. لا تزال العلاقات بين الولايات المتحدة والصين متوترة على الرغم من الاجتماع الشخصي الأول بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، الشهر الماضي.

سيزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين في أوائل عام 2023 لإجراء محادثات متابعة مع المسؤولين في البلاد، لكن العلاقات في أدنى مستوى لها منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية عام 1979.

وبرزت تايوان كأكبر نقطة اشتعال بين القوى خلال إدارة بايدن، حيث اتخذت بكين موقفاً حازماً بشكل متزايد تجاه الدولة التي تطالب بالسيادة عليها.

وتصاعدت التوترات في آب بعد أن أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق وأطلقت صواريخ فوق تايوان لأول مرة احتجاجاً على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان".

(م ش)