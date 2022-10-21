صحف عالمية: غانتس إلى أنقرة الأسبوع المقبل وحماس تحذر من تنقيب عن الغاز قبالة غزة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تطور العلاقات بين تل أبيب ودولة الاحتلال التركي والخلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية على التنقيب عن الغاز قبالة غزة.

لقاء مرتقب يجمع وزير الدفاع الاسرائيلي بنظيره في دولة الاحتلال التركي

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية "من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع بيني غانتس بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأربعاء المقبل في أنقرة. ستكون هذه أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي إلى تركيا منذ عقد.

وقبل شهرين، رئيس المكتب السياسي العسكري في وزارة الدفاع الإسرائيلية، العميد درور شالوم زار تركيا إيذانا باستئناف العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وشهد العام الأخير دفئاً في العلاقات بين تركيا وإسرائيل، حيث ارتفع مستوى العلاقات في آذار الماضي مع زيارة رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، الذي التقى نظيره رجب طيب أردوغان في قصره في أنقرة.

وكانت هذه أول زيارة رسمية إسرائيلية لتركيا منذ 14 عامًا. بعد شهرين، زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إسرائيل، وهي أول زيارة يقوم بها عضو في مجلس الوزراء التركي منذ 15 عامًا. وشملت زيارته لقاء مع نظيره يائير لابيد.

وفي الشهر الماضي، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس التركي أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكر بيان صادر عن لابيد أن الأخير شكر الرئيس التركي على تعاونه مع إسرائيل في الشؤون الاستخباراتية".

حماس تحذر من اتفاق إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية على تنقيب الغاز بالقرب من غزة

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية" حذرت حماس السلطة الفلسطينية من التعامل مع قضية حقول الغاز الطبيعي الواقعة قبالة ساحل قطاع غزة، بعد أيام فقط من إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل فريق لإبرام اتفاق مع مصر بشأن الغاز.

تم تعطيل تطوير الحقول لأكثر من عقدين بسبب النزاعات مع إسرائيل والصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك الخلافات المحيطة باتفاق يمنح إسرائيل فائضًا من الغاز من الحقل. يخضع قطاع غزة لحصار بحري إسرائيلي يمنع سكان غزة من السفر لأكثر من 12 ميلاً بحرياً من الساحل.

وقالت حماس في تصريحات صحفية: "كل التجارب السابقة أثبتت عدم قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة ثروات شعبنا الفلسطيني". وأضاف أن "الهيئة غير مؤهلة لاستلام ملف الغاز اذ أنها متورطة في قضايا فساد وهدر للمال وسوء تصرف".

وقال اشتية، الإثنين، إن محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني وفريقه الذي يضم عددا من الوزراء يجرون مفاوضات مع مصر لتطوير حقول الغاز قبالة سواحل غزة.

وفي الأيام الأخيرة، أفادت وسائل إعلام أجنبية أن إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية تجري محادثات لبدء ضخ الغاز من حقول الغاز الواقعة قبالة سواحل غزة. وزعمت بعض التقارير أن إسرائيل ستحصل على جزء من الأرباح المتأتية من حقول الغاز".

المياه تتصدر جدول أعمال محادثات المناخ في مصر

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة إن الموارد المائية هي أحد الموضوعات ذات الأولوية في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في شرم الشيخ الشهر المقبل.

وجاءت تعليقات كريستيان بيرغر خلال زيارته إلى القاهرة، حيث ناقش الخبراء آثار تغير المناخ على مورد طبيعي أساسي.

وأشار بيرغر إلى أن الموضوع له "أهمية كبيرة" ويجب أن يكون دائمًا في قلب العمل المناخي. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية لتنظيم حدث "مهم للغاية وناجح" للسيطرة على الموارد المائية وإدارتها، ليس فقط في مصر ولكن في إفريقيا وشمال القارة، كما ركز على المناطق التي عانت من ندرة المياه.

وأضاف أن "الأمم المتحدة ستنظم نهاية هذا العام مؤتمرا للمياه يعقد لأول مرة منذ عام 2007. وسيخصص للمياه ومشاكلها".

وأشار إلى أن المؤتمر سيحضره خبراء من مختلف أنحاء العالم وإفريقيا على وجه الخصوص، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلين عن البنوك والقطاع الخاص والمؤسسات المالية".

(م ش)