صحف عالمية: في ظل صراع الهيمنة.. واشنطن تسلّح تايوان وموسكو تقطع الغاز عن أوروبا

تطرقت الصحف العالمية إلى تزويد الولايات المتحدة لتايوان بالأسلحة وقطع روسيا غازها عن أوروبا والفوضى الحالية في العراق

واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية " أخطرت إدارة بايدن الكونغرس رسمياً يوم الجمعة بنيتها بيع أسلحة دفاعية بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان مع استمرار بكين في تواجدها العسكري الجوي والبحري المتزايد حول الجزيرة في أعقاب زيارة رفيعة المستوى إلى تايبيه من قبل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الشهر الماضي".

الحزمة، التي تضم 60 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز هاربون، و100 صاروخ سايد ويندر جو-جو ودعمًا لنظام رادار للمراقبة، هي خامس وأكبر صفقة بيع أسلحة إلى تايوان تقدمها إدارة بايدن.

وتستغرق هذه المبيعات عمومًا عدة سنوات لتسليمها بسبب التحديات الهيكلية الأكبر الناشئة عن كيفية إتمام المبيعات العسكرية الأجنبية. وقالت كبيرة مديري البيت الأبيض لورا روزنبرغر، إن الإدارة بذلت "جهودًا كبيرة" لتسريع العملية. وقالت: "نحن ندرك تمامًا الحاجة إلى تسريع التسليم".

وقال مسؤولون إن الحزمة، التي أبلغت عنها صحيفة بوليتيكو لأول مرة، هي جزء من استراتيجية الإدارة الأوسع لردع عدوان بكين. وقالوا إن هذه الاستراتيجية تدعو أيضًا إلى العمل مع الحلفاء والشركاء من خلال التدريبات المشتركة في المنطقة وبناء المرونة الاقتصادية لتايبيه حتى تتمكن من تحمل الضغوط المتزايدة من الصين".

روسيا تقطع الغاز عن أوروبا بشكل كلّي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" علقت روسيا إلى أجل غير مسمى تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي بعد ساعات من موافقة مجموعة الدول السبع على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي، وهو ما اعتبره محللون بأنها ضربتان متعارضتان تم تبادلهما بين موسكو والغرب في حرب اقتصادية متوازية مع الصراع العسكري في أوكرانيا.

وقالت شركة غازبروم بي جي إس سي للطاقة في وقت متأخر من يوم الجمعة إنها ستعلق إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم حتى إشعار آخر، مما يزيد الضغط على أوروبا حيث تتسابق الحكومات لتجنب نقص الطاقة هذا الشتاء.

وقالت غازبروم إنها عثرت على خلل فني أثناء صيانة خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا تحت بحر البلطيق، وقالت الشركة إن خط الأنابيب سيظل مغلقًا حتى يتم حل المشكلة، دون إعطاء أي جدول زمني.

وكان من المقرر أن يستأنف خط الأنابيب العمل في وقت مبكر السبت بعد صيانة استمرت ثلاثة أيام، قبل الصيانة، كان خط الأنابيب يعمل بنسبة 20٪ من طاقته.

وقالت الخبيرة في الشؤون الروسية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية جانيس كلوج: "من خلال خفض شحنات الغاز بشكل أكبر، تعمل روسيا على تشديد الخناق على الاتحاد الأوروبي. سيتعين على أوروبا الآن أن ترفع من مستوى جهودها للحفاظ على المزيد من الغاز".

في الوقت نفسه، تحرم هذه الخطوة موسكو من أقوى نفوذها الاقتصادي في القارة، حيث انخرطت موسكو والغرب في حرب اقتصادية منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في شباط. فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا، وحاولت موسكو خنق وصول الدول غير الصديقة إلى غازها الطبيعي، الذي تستخدمه أوروبا للتدفئة وإنتاج الكهرباء".

تركيا والفوضى الحالية في العراق

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تحليل لها " أدت الاشتباكات بين أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والميليشيات المدعومة من إيران التابعة للإطار التنسيقي بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إلى تكثيف مخاوف العديد من العراقيين من أن العنف قد يتحول إلى حرب أهلية.

إن قوة الصدر السياسية المتنامية تم متابعتها عن كثب من قبل دول المنطقة، ولا سيما تركيا. وفازت كتلته بـ 73 مقعدًا من مقاعد البرلمان العراقي البالغ عددها 329 مقعدًا في انتخابات العام الماضي، مما أثار الآمال في أنه سيستبعد الفصائل المدعومة من إيران من الحكومة المقبلة ويحد من النفوذ الإيراني المتزايد.

يجادل المحللون بأن أنقرة تفضل حكومة يقودها الصدر على حكومة موالية لإيران في العراق، على الرغم من خلافاتها السابقة مع الزعيم الشيعي بشأن العمليات العسكرية التركية في العراق.

في تموز، اقترح الصدر تقليص التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وإغلاق المطارات والمعابر الحدودية بعد العمليات التركية في العراق. كما حذر من أن العراق "لن يصمت" إذا واصلت تركيا انتهاك سيادتها بقصف مناطق في محافظة دهوك الشمالية. كما اقترح تقديم شكوى للأمم المتحدة وإلغاء الاتفاقيات الأمنية مع تركيا.

على الرغم من التوترات الدورية بشأن العمليات العسكرية التركية، أبقت أنقرة قنوات الحوار مفتوحة مع الصدر وشخصيات أخرى في العراق. التقى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو مع رجل الدين في النجف في عام 2018. قبل ذلك، زار الصدر أنقرة في عام 2009 وناقش العملية السياسية في العراق مع رجب طيب أردوغان وعبد الله غول.

اعتبرت تلك الزيارة علامة فارقة لأن الصدر نادرًا ما شوهد علنًا، وكان يُعتقد أنه كان في إيران قبل ذلك بقليل. وعلى الرغم من عدم احتفاظه بأي منصب رسمي، اعتبرت أنقرة الصدر فاعلًا مؤثرًا استطاع أن ينزل مئات الآلاف من المتابعين إلى الشوارع. تابعت تركيا عن كثب وانخرطت إلى حد ما في الشؤون العراقية لحماية مصالحها".

(م ش)