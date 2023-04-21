صحف عالمية: فاغنر يعرض السلاح على حميدتي

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم سعي روسيا إلى دعم حميدتي عسكرياً وسعي كييف إلى الانضمام للناتو.

فاغنر الروسية تعرض السلاح الثقيل على حميدتي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "عرضت مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية أسلحة ثقيلة على قائد قوات الدعم السريع في السودان، أحد الفصيلين المتنافسين اللذين يتصارعان للسيطرة على الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وفقاً لمسؤول أميركي حالي وسابق وشخص مقرب من الجنرال السوداني.

وقال هؤلاء الأشخاص إن الجماعة المدعومة من الكرملين عرضت إرسال أسلحة، بما في ذلك صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، وهي موجودة في جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة، حيث نشطت فاغنر هناك في السنوات الأخيرة.

وقال الشخص المقرب من الفريق محمد حمدان دقلو إنه رفض، في الوقت الحالي، عرض الأسلحة لتجنب استعداء الحكومة الأميركية، التي تشعر بالقلق من تورط القوى الأجنبية، وخاصة روسيا، في القتال.

وقال المسؤول الأميركي الحالي، نقلاً عن اتصالات استخباراتية ودبلوماسية أميركية في المنطقة، إن الجنرال دقلو كان "يفكر بنشاط" في عرض الأسلحة ولم يتخذ قراراً نهائياً بعد".

زيلينسكي: الوقت قد حان لكي تنضم أوكرانيا إلى الناتو

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية في تقرير لها "أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن الوقت قد حان للسماح لبلده بالانضمام إلى التحالف، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها ستولتنبرغ إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي.

وقال ستولتنبرغ إن "المكان المناسب هو الأسرة الأوروبية الأطلسية. في الناتو"، ودعا زيلينسكي إلى قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا، في تموز. قال الرئيس الأوكراني إنه يعتقد أن القمة يمكن أن تكون "تاريخية" لكن بلاده بحاجة إلى خارطة طريق للانضمام إلى العضوية.

وأضاف "لا يوجد عائق موضوعي أمام القرار السياسي بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى التحالف، عندما تدعم معظم دول الناتو وغالبية الأوكرانيين الانضمام إلى الناتو، فإن الوقت قد حان لاتخاذ القرارات المقابلة".

ستثير هذه التصريحات غضب الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قدّم ادعاءات مختلفة حول أسباب غزو موسكو لأوكرانيا، لكنه أصر في الأشهر الأخيرة على أن منع كييف من الانضمام إلى الناتو كان هدفاً رئيسياً. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يوم الخميس بأن انضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري "سيشكل خطراً جسيماً على أمن بلادنا".

(م ش)