صحف عالمية: ضربات إسرائيلية على سفن إيرانية كانت متوجهة إلى سوريا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، استهداف إسرائيل لسفن إيرانية، وكذلك اجتماع المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لمناقشة الملف الايراني.

'إسرائيل استهدفت سفن نفط إيرانية متجهة لسوريا'

صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن استهداف اسرائيل لسفن إيرانية كانت متجهة إلى سوريا وقالت: "قال مسؤولون أمريكيون وإقليميون إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا كانت تنقل في الغالب نفطًا إيرانيًّا خوفًا من أن أرباح النفط ستمول التطرف في الشرق الأوسط، في جبهة جديدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

ومنذ أواخر عام 2019، استخدمت إسرائيل أسلحة، بما في ذلك الألغام المائية، لضرب السفن الإيرانية أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها نحو سوريا في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى من المنطقة، حيث واصلت إيران تجارة النفط مع سوريا، وشحن ملايين البراميل، وتنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران والعقوبات الدولية ضد سوريا.

واستهدفت بعض الهجمات البحرية أيضًا الجهود الإيرانية لنقل شحنات أخرى بما في ذلك أسلحة عبر المنطقة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

ولم يسبق الكشف عن الهجمات على ناقلات نفط إيرانية، حيث أبلغ مسؤولون إيرانيون عن بعض الهجمات في وقت سابق وقالوا إنهم يشتبهون في تورط إسرائيلي.

ولم تعلق إسرائيل من قبل على مثل هذه الحوادث وأحال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسئلة إلى الجيش الإسرائيلي الذي رفض التعليق على أي دور إسرائيلي في الهجمات على السفن الإيرانية، ولم يرد مسؤولون إيرانيون في بعثة الأمم المتحدة في البلاد على طلب للتعليق".

'الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان مخاوف إيران في أول اجتماع للمجموعة الاستراتيجية'

صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية تطرقت إلى الملف النووي الإيراني وقالت: "قال البيت الأبيض إن كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ركزوا على المخاوف بشأن إيران خلال الاجتماع الافتراضي الأول لمجموعة استراتيجية ثنائية يوم الخميس، وهي قضية يختلف فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع إدارة بايدن الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إميلي هورن، إن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، ترأسا الوفدين.

وقالت في بيان "خلال المناقشة، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إيران، وأعربا عن تصميمهما المشترك على مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة".

ووصفت إدارة بايدن الاجتماع بأنه جزء من مساعيها للتشاور مع الحلفاء والشركاء في إطار سعيها لجر إيران إلى محادثات بشأن استئناف طهران وواشنطن الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

ومهدت الانفتاحات الأمريكية على إيران المسرح لتوترات جديدة محتملة في التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكررت وزارة الخارجية يوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تعرض على إيران حوافز أحادية الجانب لحضور المحادثات بشأن استئناف الامتثال للاتفاق، الذي خفف العقوبات على طهران مقابل قيود على برنامجها النووي.

وقال مسؤول إسرائيلي في أواخر الشهر الماضي إن إسرائيل تأمل في منع التوتر الشخصي بين نتنياهو وبايدن بشأن خلافاتهما بشأن المسألة النووية الإيرانية من خلال تفويض محادثات حول هذا الموضوع إلى كبار الموظفين.

وقالت السيدة هورن: "اتفق مستشارو الأمن القومي على أهمية المشاورات الاستراتيجية بين الوكالات وتعهدوا بمواصلة هذه المشاركات".

'حرب اليمن: مخاوف من النزوح الجماعي مع اشتداد القتال في مأرب'

اما صحيفة الغارديان البريطانية فقالت: "يستعد سكان محافظة مأرب اليمنية لما يمكن أن يكون أسوأ نزوح جماعي للحرب مع اشتداد هجوم المتمردين الحوثيين، مما أدى إلى محاصرة أكثر من مليوني شخص.

وتعرضت مأرب، التي تسيطر عليها الأحزاب الموالية للحكومة اليمنية، لهجمات متقطعة من قوات المتمردين على مدار العام الماضي، حيث حقق الحوثيون مكاسب مطردة في المنطقة. لكن الهجوم المتجدد منذ الشهر الماضي تحول بسرعة إلى واحدة من أكثر المعارك ضراوة في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وخط المواجهة يقترب من مدينة مأرب، وهو تطور يهدد بتفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويقوض بشدة عملية السلام.

وتضرب الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة وغيرها من المقذوفات المدينة وضواحيها، بينما كثف التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية قصفه لمواقع الحوثيين في جميع أنحاء البلاد.

(م ش)