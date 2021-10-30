صحف عالمية: دعوات متزايدة لمساعدة النساء الأفغانيات وماكرون يحذر من أزمة الطاقة

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الدعوات لمساعدة النساء الأفغانيات، وكذلك المسيرات السودانية ضد الانقلاب، إلى جانب تحذيرات الرئيس الفرنسي من أزمة الطاقة.

مجموعة السبع تحث على مزيد من العمل لمساعدة الأفغانيات

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "نشرت لجنة خبراء دولية حول المساواة بين الجنسين تقريرها الذي يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من المساعدات لمساعدة الأفغانيات".

ويفحص تقرير المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة السبع آثار عدم المساواة بين الجنسين، مع إشارة خاصة إلى الوضع الذي تواجهه النساء في أفغانستان.

ونشرت الجماعة رسالة مفتوحة في آب لقادة مجموعة السبع تدعوهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بعد سيطرة طالبان.

التقرير الذي أعدته GEAC، وهي مجموعة مستقلة من الخبراء برئاسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يتوسع في التوصيات الـ 14 المقدمة إلى قادة مجموعة السبع في حزيران بشأن العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين.

ويدعو التقرير، الذي جاء بعد سلسلة من المناقشات حول كيفية خلق فرص للنساء والفتيات، إلى مساعدات إضافية لأفغانستان، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية.

وأضافت أن "المبدأ الأساسي لـ GEAC هو أنه، بطبيعة الحال، يجب أن تتناول السياسة الخارجية حقوق المرأة واحتياجاتها وأصواتها".

ويقول التقرير: "إن الحالة في أفغانستان تذكير قوي بضرورة الدفاع عن حقوق النساء والفتيات في العيش والعمل والدراسة بحرية وأمان".

وأضاف التقرير: "ندعو قادة مجموعة السبع إلى إعادة التأكيد على أن تعليم الفتيات هو جوهر قيمهم المشتركة وأساس التقدم".

ودعا التقرير مجموعة السبع إلى إظهار القيادة وإظهار ما يمكن تحقيقه من خلال التدخل الفعال في مجالات العدالة والتعليم والعلوم والصحة ومكان العمل والاقتصاد.

وجاء في التقرير أيضاً، أن "التمويل الموجه والمحدود ضروري لمعالجة الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية التي تخلق عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء والفتيات".

ماكرون يحذر: أزمة الطاقة تهديد للاقتصاد العالمي

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: "حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أزمة الطاقة تهدد تعافي العالم بعد الوباء"، داعياً القادة في قمة مجموعة العشرين في روما إلى العمل معاً لتحقيق الاستقرار في الإمدادات.

وفي مقابلة، حث الرئيس الفرنسي أيضاً على التزامات مالية أكبر تجاه مكافحة الاحتباس الحراري عشية قمة المناخ COP26 في اسكتلندا، وإيلاء اهتمام خاص لصفقة التخلص التدريجي من طاقة الفحم.

وقال ماكرون إن مجموعة العشرين بحاجة إلى التنسيق بين منتجي الطاقة والدول المستهلكة لمنع انهيار الإمدادات هذا الشتاء، الأمر الذي يهدد "بتوترات شديدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

المجلس العسكري السوداني يواجه أخطر تحدّ اليوم

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "سيواجه المجلس العسكري السوداني البالغ من العمر ستة أيام أخطر تحدّ يواجهه اليوم السبت مع دعوة الجماعات المؤيدة للديمقراطية والسياسيين المدنيين والنقابات العمالية إلى مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب".

وأصر البرهان على أن استيلاء الجيش على السلطة "لم يكن انقلاباً" ولكن كان الهدف منه فقط "تصحيح مسار الانتقال السوداني".

ومع ذلك، قال الكثيرون إنهم استمروا في الاعتراف بحكومة رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك كحكومة شرعية، وقطعت الولايات المتحدة والبنك الدولي وآخرون المساعدات الخارجية الحاسمة للبلد المنهك اقتصادياً.

وقبل ساعات من مظاهرات السبت قالت قناة الحدث المملوكة للسعودية إن خدمات الاتصالات انقطعت في السودان.

وحثت الولايات المتحدة قادة الانقلاب على الامتناع عن العنف ضد المتظاهرين السلميين، قائلة إن رد فعل الجيش، اليوم السبت، سيكون بمثابة اختبار حاسم. وأيد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "النضال اللا عنفي من أجل الديمقراطية"، قائلاً: "يجب على قوات الأمن السودانية احترام حقوق الإنسان. أي عنف ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول".

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: "المظاهرات ستكون مؤشراً حقيقياً على ماهية النوايا العسكرية. ندعو قوات الأمن إلى الامتناع عن جميع أشكال العنف ضد المتظاهرين والاحترام الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي".

ويوم الجمعة، قام جنود من الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم، بالإضافة إلى المدينتين بحري وأم درمان.

وقامت قوات الأمن المدججة بالسلاح بهدم حواجز الاحتجاج من الإطارات والحجارة التي أغلقت الطرق، وأجرت عمليات تفتيش عشوائية للأشخاص والسيارات. وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين ليل الخميس في بحري، عبر النيل من العاصمة الخرطوم، مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي. وقالت لجنة أطباء إن شخصاً قُتل وأصيب اثنان آخران.

(م ش)