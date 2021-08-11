صحف عالمية: دعوات لواشنطن لتكثيف جهودها في ليبيا ومسؤولة أميركية تتهم الحوثيين باستهداف الناقلة الإسرائيلية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي البعض في ليبيا لعرقلة الانتخابات، وإلى الاتهامات الأميركية للحوثيين في الوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، بالإضافة إلى التغيّر المناخي.

يجب على الولايات المتحدة أن تكثّف جهودها وتمنع عودة الفوضى في ليبيا

البداية من الشأن الليبي، وفي هذا السياق، قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية: "في مؤتمر دولي في برلين قبل أقل من شهرين، ألقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسالة عاجلة حول مستقبل ليبيا، التي عصفت بها عقود من الاضطرابات السياسية.

وأعلن أن "ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي"، ولكي يحدث ذلك، يجب المضي قدمًا في الانتخابات الوطنية في كانون الأول.

أعطى بيان بلينكن أملًا جديدًا لدولة يتطلع سكانها البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول، كجزء من عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن ورفاقه سيتخلون عن نهج إدارة ترامب بعدم التدخل في ليبيا. كما أظهر أن جميع الدول الـ 17 التي حضرت مؤتمر برلين مستعدة للقيام بدورها في مساعدة ليبيا.

لكن هناك مخاوف متزايدة من أن هذا الوعد سينقض مرة أخرى، حيث تحاول مجموعة صغيرة في ليبيا محاولة أخيرة لإلغاء الانتخابات لأنهم يعلمون أنه من غير المرجح أن يتمسكوا بمناصبهم إذا قال الناخبون كلمتهم.

يقوم الليبيون بدورهم في منع هؤلاء الفاعلين السيئين من التلاعب بالجدول الزمني الانتخابي الذي وافقت عليه الأمم المتحدة.

ولأن الليبيين لا يستطيعون القيام بذلك لوحدهم، يمكن للولايات المتحدة أن تساعد من خلال فرض عقوبات صارمة وفورية ضد أي شخص يحاول عرقلة العملية الانتخابية في البلاد، حتى لو كان هؤلاء الأفراد يشغلون حاليًّا مناصب في الدولة الليبية.

ومن المؤكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي مجرد بداية لعملية ستستغرق سنوات - وعملية تتطلب قادة يمكنهم تأمين وتوحيد بلد شابته انقسامات عميقة.

مسؤولة أميركية: هجوم السفينة الإسرائيلية نشأ في اليمن

وبخصوص تداعيات الهجوم على السفينة الإسرائيلية، قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "أكدت مسؤولة أميركية كبيرة، أن الهجوم المميت الذي نفذته إيران على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان نشأ من اليمن.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع للشرق الأوسط، دانا سترول، في جلسة استماع نظمتها اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي حول الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، إن "هذا كان هجومًا بطائرة بدون طيار دعمته إيران".

سأل السيناتور تود يونغ دانا ستراول: "أفيد أن الهجوم الأخير على ناقلة النفط الإسرائيلية في خليج عمان نشأ من اليمن بطائرات مسيّرة إيرانية. هل يمكنك تأكيد هذه التقارير العامة؟" ردت دانا ستراول: "نعم، يمكنني تأكيد التقارير"، موضحة بالتفصيل النتائج التي توصلت إليها القيادة المركزية الأميركية التي تم الكشف عنها سابقًا، بالإضافة إلى البيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبعة اللاحق.

وقالت دانا سترول للجلسة إن "إيران تطور المعدات والمعرفة التي تنقلها إلى الحوثيين حتى يتمكنوا من مهاجمة السعوديين والمدنيين"، مشيرة إلى أن الحوثيين شنوا هجمات على السعودية هذا العام أكثر مما كانت عليه في عدة سنوات سابقة.

وأضافت أن إيران تقوم بتسليح وتمويل الجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، "وكلها تهدف إلى تقويض الحكومات والشركاء الذين نريد العمل معهم وإرهاب المدنيين ومنعهم من تحقيق الاستقرار".

تغيّر المناخ هو العدو المطلق للمنطقة

وأما صحيفة العرب نيوز السعودية فقالت في تحليل لها عن تداعيات تغيير المناخ: " على مدى عقود، حذر العلماء الحكومات من الآثار الكارثية للاحترار العالمي على تغيّر المناخ، ودعوا إلى اتخاذ تدابير جذرية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باعتبارها الطريقة الوحيدة لمنع كارثة بيئية في جميع أنحاء العالم.

وفي الأسبوع الماضي، حذرت مسودة تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) من أن الاحترار عبر البحر الأبيض المتوسط ​​سيكون أعلى بنسبة 20 في المئة من المتوسطات العالمية في العقود القادمة، حيث تتعرض المنطقة لموجات حر مدمرة ونقص في المياه وفقدان في التنوع البيولوجي والمخاطر على إنتاج الغذاء.

وتزامن إصدار هذه النتائج الأولية مع حرائق الغابات، التي نجمت بشكل رئيس عن درجات حرارة عالية، اندلعت في مناطق غابات شاسعة في تركيا واليونان وقبرص ولبنان في الأسابيع الأخيرة.

وفي المقابل، ضربت الفيضانات غير الموسمية، بسبب السيول الصيفية، مناطق شاسعة من الجزائر، مما أدى إلى انهيارات أرضية وسقوط ضحايا. وشهد اليمن أيضًا فيضانات وأضرارًا جسيمة في الممتلكات، بينما نزل الإيرانيون إلى الشوارع في جنوب غرب إيران للاحتجاج على نقص المياه بعد سنوات من الجفاف. كما انخفضت مستويات نهري دجلة والفرات، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى الجفاف، ولكن أيضًا لأن تركيا وإيران تتحكمان في تدفق المياه عبر السدود. تسببت مواسم الأمطار السيئة في حدوث حالات جفاف في سوريا والأردن، مما أدى إلى نقص حاد في مياه الشرب.

يحتاج هذا التهديد الوجودي غير المسبوق إلى استجابة عالمية، لكن يجب على الحكومات الإقليمية أن تجعل صوتها مسموعًا وأن يكون حضورها محسوسًا؛ لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج ستكون الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ.

(م ش)