صحف عالمية: دعوات لإيران للالتزام بالاتفاق النووي وبايدن يخلط أوراق عملية السلام

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الدعوات الفرنسية لاحترام إيران الالتزامات النووية، وإلى سعي واشنطن نحو ضبط عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

'العرب نيوز السعودية: ماكرون يحث إيران على "وقف تفاقم" الأزمة النووية'

تحدثت صحيفة العرب نيوز السعودية عن أزمة الملف النووي، وقالت: "حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران على وقف تفاقم الأزمة الخطيرة بشأن برنامجها النووي من خلال مضاعفة انتهاكات اتفاق 2015 مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي.

وقال ماكرون للصحفيين إلى جانب الرئيس الإسرائيلي الزائر رؤوفين ريفلين: "يجب على إيران التوقف عن تدهور الوضع النووي الخطير بالفعل من خلال تراكم انتهاكات اتفاق فيينا، وعلى إيران التصرف بطريقة مسؤولة".

وأشارت الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استعدادها للدخول مرة أخرى في الاتفاق النووي بعد انسحاب دونالد ترامب عام 2015، لكن حتى الآن لا توجد أي علامة على أي تقدم مع تكثيف طهران لأنشطتها النووية.

وأضاف ماكرون: "فرنسا مستعدة بالكامل لإعادة إطلاق عملية ذات مصداقية لإيجاد حل لهذه الأزمة". وهذا يعني العودة إلى السيطرة والإشراف على البرنامج النووي الإيراني مع دمج السيطرة على النشاط الباليستي الإيراني في المنطقة.

ومع ذلك، قالت إدارة بايدن إنها ستنضم من جديد إلى الاتفاق وتبدأ في رفع العقوبات ضد إيران إذا عادت إلى الامتثال الكامل، لكن طهران رفضت هذا الشرط المسبق، وواصلت العمل النووي المتزايد ردًّا على سياسة عقوبات ترامب المزعومة "الضغط الأقصى" لإضعاف النظام الإيراني، الذي لا تربطه علاقات رسمية مع واشنطن منذ أربعة عقود.

وقال في هذا السياق أستاذ العلوم السياسية ماجد رفي زاده لصحيفة العرب نيوز: "إن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 سيكون خطأً استراتيجيًّا يمكن أن يدمر الشرق الأوسط".

وأضاف "بالعودة إلى صفقة لم تجلب سوى الدمار الشديد وعدم الاستقرار، فإن إدارة بايدن لن تترك للقوى الإقليمية أي خيار سوى اتخاذ إجراء حازم ضد إيران بدون الولايات المتحدة، من أجل وقف المغامرة العسكرية لطهران في المنطقة".

وتحاول فرنسا، إلى جانب بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، جلب الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات غير رسمية من شأنها أن تكون خطوة أولى لإحياء اتفاق 2015، الذي رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

ويبدو أن كلا الجانبين حتى الآن غير مستعدين لتقديم تنازلات، ومن المرجح أيضًا أن تؤدي السنة الإيرانية الجديدة هذا الأسبوع والحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في البلاد في حزيران/ يونيو إلى تعقيد الأمور".

'ذا ناشيونال الإماراتية: بايدن يعيد ضبط عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية بأنها حصلت على وثيقة رسمية أمريكية: "توضح بالتفصيل خطط إدارة بايدن لـ "إعادة ضبط" نهج واشنطن لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. ومن بين عناصره المختلفة، ربما يكون الأكثر إلحاحًا هو الالتزام بمبلغ 15 مليون دولار للفلسطينيين في سبيل مكافحة فيروس كورونا.

كما تشير الوثيقة إلى نية الإدارة الأمريكية في إعادة تأهيل التفضيل الأمريكي والفلسطيني والدولي لحل الدولتين.

وتتضمن خطة بايدن إعادة فتح المكاتب الدبلوماسية الفلسطينية في الولايات المتحدة والقنصلية الأمريكية في القدس التي خدمت الفلسطينيين قبل اندماجها مع السفارة الجديدة، كما يتضمن استعادة المساعدات المالية الأمريكية القوية للأونروا، وهي هيئة الأمم المتحدة التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين، والخدمات الحكومية الفلسطينية.

كما سيثير بايدن قضية المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وهذه واحدة من أكثر القضايا الخلافية، والجدية التي يتعامل بايدن معها والتي ستحدد لهجة الاتجاه الذي يريد أن تسلكه عملية السلام".

'الوول ستريت جورنال الأمريكية: أميركا تنضم إلى روسيا في دعوة كابول وطالبان لتسريع محادثات تقاسم السلطة'

وبخصوص المباحثات الأفغانية مع طالبان، قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "دعت أربع دول، من بينها الولايات المتحدة، الحكومة الأفغانية وطالبان إلى الحد من العنف وبدء المناقشات بشأن تقاسم السلطة، في محاولة جديدة لإنهاء الحرب التي استمرت عقدين مع اقتراب الموعد النهائي للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية.

وفي مؤتمر سلام استضافته موسكو يوم الخميس، أضافت الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان أنها لن تدعم استعادة إمارة إسلامية في ظل حكم طالبان، وأن أي تسوية سلمية يجب أن تحمي حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والأقليات.

ودعا كبير مبعوثي السلام في كابول، عبد الله عبد الله، إلى "وضع حد لعمليات القتل المستهدف ووقف شامل لإطلاق النار لبدء الجولات التالية من المحادثات في بيئة سلمية".

وعقدت القمة وسط تكثيف الجهود الدولية لإنهاء القتال قبل الموعد النهائي في الأول من أيار/ مايو للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية. ومثّل المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد إدارة بايدن في المؤتمر، الذي أكد رغبة الدول الأجنبية في أن يكون لها يد في تشكيل مستقبل أفغانستان، من كبح جماح تهديد المتشددين الإسلاميين إلى تأمين الحدود المجاورة ضد تهريب المخدرات والاتجار بالبشر".

(م ش)