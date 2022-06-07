صحف عالمية: دعوات أوروبية لاستمرار الحرب الأوكرانية وحزب الله يهدد إسرائيل

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الدعوات لاستمرار الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تهديدات حزب الله ضد إسرائيل.

رئيسة الوزراء الإستونية تحذر: دعوات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا "سابقة لأوانها"

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "انتقدت رئيسة وزراء إستونيا الدعوات السابقة لأوانها لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي، قائلة إن الكتلة يجب أن تكون "مستعدة لحرب طويلة".

وقالت كايا كالاس إن الغرب قد تسامح مع ثلاث عمليات استيلاء روسية على الأراضي في جورجيا عام 2008 وشبه جزيرة القرم وجزء من منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا عام 2014، وهو معرض لخطر تكرار الخطأ نفسه إذا حاول دفع كييف نحو تسوية مع موسكو.

وقالت للصحفيين خلال زيارة إلى لندن، حيث أجرت محادثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الإثنين "يجب أن نكون مستعدين لحرب طويلة. لا يمكننا ارتكاب هذا الخطأ مرة أخرى".

حزب الله يستعد للتصرف بـ "القوة" ضد إسرائيل بشأن النزاع حول الحقوق البحرية

قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية "قال حزب الله إنها لن تتحرك إلا إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسمياً بانتهاك الحقوق البحرية، مضيفة أنها ستتصرف 'بغض النظر عن الردود'.

وقال نائب زعيم الحركة المدججة بالسلاح لرويترز يوم الإثنين، إن حزب الله مستعد لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة" ضد العمليات الإسرائيلية في المياه المتنازع عليها بمجرد أن تتبنى الحكومة اللبنانية سياسة أوضح.

وجاءت تصريحات الشيخ نعيم قاسم بعد يوم من وصول سفينة تديرها شركة إنرجين (ENGO.L) ومقرها لندن قبالة الساحل لتطوير حقل غاز يعرف باسم كاريش.

وتقول إسرائيل إن الحقل جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة بينما يدعي لبنان بأن الحقل يقع داخل أراضيه.

وحذر الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء في بيانين إسرائيل من العمليات في كاريش، مما أثار مخاوف من تصعيد عنيف بشأن هذه القضية.

وقال حزب الله، الذي يمتلك ترسانة ـ يقول بعض الخبراء إنه ينافس الجيش اللبناني ـ يوم الإثنين إنه لن يتحرك إلا إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسمياً بانتهاك الحقوق البحرية.

وقال قاسم "عندما تقول الدولة اللبنانية إن الإسرائيليين يهاجمون مياهنا ونفطنا، فنحن مستعدون للقيام بدورنا فيما يتعلق بالضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما في ذلك القوة".

وأضاف إن "الأمر يتطلب قراراً حاسماً من الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن حزب الله "حث الحكومة على الإسراع في تحديد موعد نهائي لها".

وقال قاسم إن حزب الله سيتصرف "بغض النظر عن ردود الفعل حتى لو أدت إلى صراع أوسع".

حكومة إسرائيل تخسر التصويت البرلماني وتهدد التحالف الهش

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "خسرت الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الهشة تصويتاً حاسماً يوم الإثنين، في البرلمان لتمرير مشروع قانون روتيني لتمديد القانون الإسرائيلي ليشمل المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية، وهي نتيجة تعقد حكم البلاد على الأرض وتهدد بإجراء انتخابات جديدة.

وعادة ما يحظى القانون، الذي تم سنه كإجراء طارئ في أعقاب احتلال إسرائيل للضفة الغربية قبل 55 عاماً، بدعم سياسي واسع ويتم تمريره بسهولة. لكن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو حشد المعارضة بأكملها - التي تضم سياسيين يؤيدون القانون بقوة من حيث المبدأ - للتصويت ضده في محاولة لإحراج الائتلاف الحاكم وربما إسقاطه.

حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت - خليط من أحزاب اليسار واليمين والوسط والعربية التي تشكلت لطرد نتنياهو من منصبه العام الماضي - فشلت في محاولتها لتمرير الإجراء".

(م ش)