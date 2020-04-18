صحف عالمية: داعش يستغل كورونا في سوريا والعراق وحديث عن انقلاب في السودان

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى عودة ظهور داعش في سوريا والعراق, بالإضافة إلى الوضع السوداني, وإلى انتشار فيروس كورونا.

جيروزاليم بوست: داعش والفيروس التاجي: هل يستغل الإرهابيون COVID-19؟

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها إمكانية استخدام مرتزقة داعش لفيروس كورونا, وفي هذا السياق قالت صحيفة جيروزاليم بوست "بشكل عام، يُعتقد أن الفيروس التاجي يمثل تهديداً مشتركاً لجميع الدول والمجتمعات, لا تفرق حسب الدين أو العرق أو الأصل القومي, وقد أنتج الوباء أمثلة على عمل أعداء معاً ضد العدو الجديد غير المرئي, على سبيل المثال، سافر أفراد طبيون من غزة التي تسيطر عليها حماس إلى المستشفيات الإسرائيلية لتعلم تقنيات علاج المصابين".

لكن الفيروس وبالتحديد التركيز العام عليه، يوفر أيضاً فرصة لأي منظمة تسعى إلى استغلال تشتيت أعدائها على المدى القصير.

وأضافت " داعش يفتقر إلى السيطرة الإدارية على أي إقليم, لكن عبر مساحات واسعة من العراق وسوريا، يحتفظ داعش بشبكات الدعم, في مكان ما بين 20000 و 30000 من أعضاء المجموعة لا يزالون نشطين في هذه المنطقة, لا يوجد نقص في الأموال أو الأسلحة".

من صحراء البادية السورية في الغرب، شرقاً إلى وادي نهر الفرات ومحافظة دير الزور، ومن ثم إلى عمق الأغلبية السنية في وسط العراق، تحتفظ خلافة داعش المهزومة بقوتها هناك.

ومع انشغال سورية والعراق بالوباء الحالي، فإن داعش يرفع رأسه من جديد, حيث حدث ارتفاع حاد في نشاط داعش عبر هذه المساحة على مدى الأسبوعين الماضيين.

نيويورك تايمز: مخاوف من حدوث انقلاب في السودان

وفي الشأن السوداني قالت صحيفة نيويورك تايمز "أدى نزاع حول إجراءات مكافحة الفيروس التاجي في الخرطوم ، عاصمة السودان، إلى مواجهة مفتوحة بين قادة البلاد العسكريين والسياسيين، مما يؤكد هشاشة تحول البلاد إلى الديمقراطية.

وأعلن رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، يوم الخميس، أنه أقال محافظ الخرطوم الفريق أحمد عبدون حمد، بتهمة تحدي أمر حكومي بإلغاء صلاة الجمعة .

ومثل العديد من البلدان الأفريقية، فإن معدل الإصابة بالفيروس التاجي في السودان منخفض نسبياً - 32 حالة مؤكدة وخمس وفيات من مرض Covid-19، وهو المرض الناجم عن الفيروس- لكن المسؤولين يخشون من أن تفشي المرض بشكل أكبر سيطغى بسرعة على النظام الصحي المتدهور في البلاد.

لكن الجنرال حمد رفض أمر رئيس الوزراء، قائلاً في بيان صادر عن مكتبه بعد ذلك بساعات أنه ينوي البقاء في منصبه - وهو عمل علني غير اعتيادي كشف عن خلاف متزايد داخل المجلس الأعلى الحاكم، الذي يتألف من المدنيين وجنرالات الجيش، ومن المفترض أن يقود البلاد نحو انتخابات ديمقراطية في عام 2022.

وقد ناضل السيد حمدوك، وهو خبير اقتصادي سابق في الأمم المتحدة، من أجل التمسك بجنرالات الجيش الذين سيطروا على الحقائب السياسية الرئيسية ، بما في ذلك الاقتصاد ومحادثات السلام مع المتمردين المناهضين للحكومة في جنوب البلاد، و في المنطقة الغربية المضطربة من دارفور.

نجا السيد حمدوك الشهر الماضي من محاولة اغتيال, ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أنصار السيد حمدوك ألقوا باللوم على منافسين عسكريين قالوا إنهم تواطؤوا مع مسؤولين سابقين من نظام البشير، وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح بعد ذلك: "هناك أناس يحاولون استهداف مكاسب الثورة السودانية".

وقد أدت أزمة الفيروس التاجي إلى تفاقم تلك التوترات، بعد قفزة في الحالات المؤكدة هذا الأسبوع، ألغت الحكومة صلاة الجمعة وأعلنت عن إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع من المقرر أن يبدأ سريانه يوم السبت.

في تحد لهذه الأوامر، تجمعت مجموعة من المتظاهرين خارج مقر الجيش يوم الخميس للمطالبة بإسقاط حكومة السيد حمدوك، وكتب على إحدى اللافتات "لا لحكومة الجوع".

التايمز: دبلوماسية ترامب

صحيفة التايمز قالت بدورها "إن وباء كورونا هو القضية العاجلة التي تؤدي إلى توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، ولكنها بالتأكيد ليست القضية الوحيدة، حيث واجه الرئيس الأمريكي بالفعل ما يرى أنه السياسات التجارية الاستفزازية لبكين وتوسعها العسكري الإقليمي.

وأن ترامب يتهم الصين أيضاً بالتستر على تفشي وباء كورونا وإخفاء معلومات عنه, وترى الصحيفة أنه على الرغم من أن الصين تنفي بغضب اتهامات ترامب، إلا أن هذه الاتهامات يوجد ما يبررها.

وبحسب الصحيفة المشكلة الحقيقية تكمن في أن تعامل ترامب مع الأزمة مع الصين عادة ما يؤدي إلى عكس ما يريد تحقيقه، حيث جاءت استجابته لتفشي كورونا متأخرة، وأظهرت تصريحاته عن الأمر اهتمامه بالقضايا السياسية المحلية قصيرة الأمد بدلاً من اهتمامه برسم استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع الأزمة.

(م ش)