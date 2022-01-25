صحف عالمية: داعش يعود وواشنطن تتأهب للرد على موسكو بـ 8500 جندي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي داعش الحثيث للعودة كما كان، بالإضافة إلى إعلان واشنطن عن حالة التأهب للرد على موسكو، إلى جانب الانتخابات الليبية.

خلايا داعش تعود للظهور في سوريا والعراق

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، حول هجمات مرتزقة داعش في سوريا والعراق: "هاجم أكثر من 100 من مقاتلي داعش مسلحين بأسلحة رشاشة ثقيلة وعربات مفخخة بوابات سجن غويران. وكان الهدف من هجوم يوم الخميس تحرير السجناء ورفع معنويات مقاتلي داعش والمتعاطفين معهم في سوريا والعراق.

وتحوّل هذا الهجوم إلى أعنف معركة بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات، وشمل خلايا نائمة وإرهابيين انتحاريين وأعمال شغب داخل السجن.

سجن غويران، وهو الأكبر من بين عشرات المنشآت التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، يضم بضعة آلاف من السجناء، من بينهم كبار قادة داعش وشخصيات متطرفة أخرى.

وتبنّى عناصر داعش المسؤولية عن اختراق سجن غويران، كما أعلن أيضًا مسؤوليته عن كمين نصبه لنقطة عسكرية عراقية بالقرب من بغداد يوم الجمعة. وقتل في هذا الحادث أحد عشر جنديًا عراقيًا. منذ الهجمات، شدد العراق الإجراءات الأمنية على حدوده مع سوريا المجاورة، وغرد الرئيس برهم صالح قائلًا: "لا يمكن الاستهانة بمحاولات إحياء الإرهاب في المنطقة".

ويتساءل الخبراء الآن عما إذا كانت المعركة في سجن غويران مؤشرًا على أن الجماعة الإرهابية الخطيرة، التي تمكنت من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق عام 2014، في طور إعادة التأهيل وستشكل قريبًا تهديدًا خطيرًا لها في كلا البلدين مرة أخرى".

واشنطن تضع 8500 جندي في حالة تأهب قصوى نتيجة التوتر الروسي الأوكراني

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، حول التوتر الروسي الأوكراني: "وضعت الولايات المتحدة حوالي 8500 جندي في حالة تأهب لنشر محتمل وسط وشرق أوروبا لتعزيز دفاعات الناتو، حيث تعهد القادة الغربيون بتشكيل جبهة موحدة ضد تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "بتوجيه من الرئيس، وبناءً على التوصيات التي قدمها الوزير لويد أوستن، اتخذت الولايات المتحدة خطوات لزيادة جاهزية قواتها في الداخل والخارج".

وأضاف: "إنهم مستعدون للاستجابة لمجموعة من الحالات الطارئة، بما في ذلك دعم قوة الرد في الناتو، إذا تم تفعيلها".

تم الإعلان عن هذه الخطوة قبل أن يعقد الرئيس جو بايدن مكالمة جماعية عبر الفيديو واسعة النطاق من غرفة العمليات في البيت الأبيض مع القادة الأوروبيين، والتي استمرت ساعة و20 دقيقة. وتناول الحديث كلًّا من الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة والإجراءات العقابية ضد موسكو في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان "أكد القادة رغبتهم المشتركة في التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات الحالية وراجعوا التفاعلات الأخيرة مع روسيا بأشكال متعددة".

وأضاف البيان أن "القادة ناقشوا أيضًا جهودهم المشتركة لردع مزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا، بما في ذلك الاستعدادات لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا لمثل هذه الإجراءات، فضلًا عن تعزيز الأمن على الجناح الشرقي للناتو".

العرب نيوز: يجب بناء أساس متين للانتخابات الليبية وعدم تحديد المواعيد

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية، حول الانتخابات الليبية: "يحتاج الوسطاء إلى مراعاة الدروس المستفادة في ليبيا في العامين الماضيين والتركيز على "إنشاء معالم" للانتقال السياسي في البلاد، بدلًا من التركيز على الإطار الزمني المعني، وذلك وفقًا لمديرة منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا إلهام سعودي.

وتشمل هذه المعالم قانونًا انتخابيًّا، وقانونًا لإجراء الانتخابات، وأساسًا دستوريًّا متينًا "ينسق الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل مناسب بما يتماشى مع خريطة الطريق الأوسع لاستكمال الانتقال بفعالية"، على حد قولها.

وقالت إلهام سعودي في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، خلال اجتماعه الدوري حول التطورات في ليبيا، إنه عندما يتم تنفيذ هذه الخطوات، ستتبع الانتخابات بشكل طبيعي وستكون "أسهل بكثير في الإدارة والحماية والتنفيذ بنجاح".

وأكدت المستشارة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مؤخرًا على أهمية إجراء الانتخابات "في أقصر إطار زمني ممكن". وقالت هذا الشهر إنه "من الممكن، بل ومن الضروري، إجراء انتخابات قبل نهاية حزيران".

ومع ذلك، قالت إلهام سعودي إن "التركيز على مواعيد الانتخابات بدلًا من عملية واضحة لتسهيلها يهدد مرة أخرى بالإجراءات القانونية الواجبة من أجل المصلحة السياسية المتصورة".

ونتج عن الاستقطاب المتزايد بين القوى السياسية في البلاد والخلافات حول الجوانب الرئيسة للعملية الانتخابية - بما في ذلك أوجه القصور في الإطار القانوني للانتخابات، وأحكام المحاكم المتناقضة بشأن الترشيحات، والمخاوف السياسية والأمنية على النحو الذي استشهدت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - في تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول من العام الماضي.

وذكّرت إلهام سعودي أعضاء مجلس الأمن بأن "المساءلة شرط أساسي للتقدم السياسي. أدت معايير التدقيق غير المحددة والضعيفة بشكل أساسي المطبقة على المرشحين المتقدمين للانتخابات إلى قبول الأفراد المتورطين في الفساد أو الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأشخاص الذين وجهت المحكمة الجنائية الدولية لوائح اتهام إليهم كمرشحين".

ورحبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، بما وصفته بجهود متجددة من قبل مجلس الرئاسة الليبي لتعزيز المصالحة الوطنية، لكنها أعربت عن أسفها لعدم اليقين السياسي في الفترة التي سبقت الانتخابات، والتي قالت إنها "أثرت سلبًا على الوضع الأمني ​​العام، بما في ذلك في طرابلس، مما أدى إلى تغيير التحالفات بين الجماعات المسلحة التابعة لبعض المرشحين للرئاسة".

وقال المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، لمجلس الأمن إنه بينما فوجئ البعض بتأجيل الانتخابات، فقد كان ذلك متوقعًا على نطاق واسع.

ودعا السني الأمم المتحدة إلى تقديم دعم أكثر "جدية وفاعلية" للعملية الانتخابية وإرسال فرق لتقييم المتطلبات على الأرض.

وقال "ستكون هذه رسالة واضحة للجميع حول جدية المجتمع الدولي في إجراء انتخابات يطمح إليها الجميع دون التشكيك فيها أو نتائجها".

(م ش)