صحف عالمية: داعش يعود من جديد وواشنطن وموسكو تتفقان على خفض التوتر

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى محاولات داعش الحثيثة للعودة إلى الظهور، والمفاوضات الأميركية الروسية بخصوص الأزمة الأوكرانية، إلى جانب الشأن اللبناني.

داعش يهاجم سجناً في سوريا وقاعدة عسكرية في العراق

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، حول تكثيف داعش لهجماته في سوريا والعراق: "هاجم تنظيم داعش سجناً سورياً يضم أعضاء من داعش وقاعدة عسكرية في العراق في عمليات مميتة شبه متزامنة، أحيت المخاوف من عودة ظهور التنظيم".

ولم يعلق داعش بعد على الهجمات ولا يوجد ما يشير إلى أن هذه الهجمات كانت منسقة، لكن وفقاً للمحللين، يشيرون بقوة إلى أن داعش يحاول تعزيز صفوفه وترسانته في محاولة لإعادة التنظيم في كلا البلدين.

وكان الهجوم على سجن في شمال شرق سوريا الذي بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس، أحد أهم هجمات الجماعة منذ إعلان هزيمة ما تسمى "دولة الخلافة" قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

فيما كان هجوم العراق، الذي أسفر عن مقتل 11 جندياً، الأكثر دموية لهذه الجماعة في البلاد هذا العام.

ويتحصن داعش في المنازل المحيطة بمرفق السجن، ويستخدمون السكان في بعض الأحيان كدروع بشرية، حيث تقاتل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من طائرات التحالف لاستعادة السيطرة الكاملة على الحي ومطاردة السجناء الفارين.

وقالت أم إبراهيم، التي أجبرت على الفرار من حيها القريب من السجن، "قتل داعش أربعة من جيراننا. غادرنا بسبب الاشتباكات".

اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على مواصلة التفاوض لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية حول التوتر بين روسيا وأميركا: "اتفقت واشنطن وموسكو يوم الجمعة على مواصلة المحادثات التي أثارها التعزيز العسكري الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية، حيث قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستعالج رسمياً مخاوف الكرملين من أن القوى الغربية تهدد الأمن الروسي ومطالبها فيما يتعلق بمستقبل شمال الأطلسي.

وقال بلينكن، بعد اجتماعه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة ستقدم أيضًا مقترحاتها الأمنية الخاصة وأن الجانبين يعتزمان الاجتماع مرة أخرى. في واشنطن لاحقاً، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إلى أن الولايات المتحدة لن تستجيب الى مطلب الكرملين الرئيس بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو.

وقالت: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن ما لا نتفاوض عليه، وهو سيادة أوكرانيا، وهو هذا السؤال الذي يُثار باستمرار حول حق أوكرانيا في متابعة الانضمام إلى الناتو. الأمر متروك لدول الناتو لاتخاذ هذا القرار".

وقالت جين بساكي إن الرئيس بايدن سيلتقي بفريق الأمن القومي الخاص به في نهاية هذا الأسبوع في كامب ديفيد، مضيفة أنه منفتح على قمة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونفى المسؤولون الروس أي نية لغزو أوكرانيا، لكن وزارة الخارجية الروسية حذرت يوم الجمعة بعد المحادثات من أن "تجاهل المخاوف المشروعة للاتحاد الروسي. سيكون له عواقب وخيمة".

في حين رفض المسؤولون الاميركيون والغربيون هذه المطالب، وافق بلينكن يوم الجمعة على الرد بالتفصيل على مخاوف روسيا واقتراح تحركات متبادلة لتحسين الأمن في المنطقة.

وأضاف "سوف نشارك روسيا رداً على المخاوف التي أثارتها، ومخاوفنا الخاصة، ونطرح بعض الأفكار على الطاولة للنظر فيها، ثم نخطط للاجتماع مرة أخرى بعد أن أتيحت الفرصة لروسيا للنظر في تلك الورقة".

وقال لافروف: "سمعنا اليوم بعض التكرار للجدل حول حرية اختيار التحالفات. لكن حرية اختيار التحالفات تحددها الحاجة إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تعزيز أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى".

وبعد المحادثات، قال مسؤول أميركي كبير إنه من الصعب رؤية المسار الدبلوماسي ينجح إذا لم تخفض موسكو التصعيد في المنطقة، وهو ما عرَّفته الولايات المتحدة سابقاً على أنه إعادة انتشار للقوات بعيداً عن الحدود.

وقال بلينكن: "لم نتوقع حدوث أي اختراقات كبيرة اليوم، لكنني أعتقد أننا الآن على طريق واضح من حيث فهم بعضنا البعض فيما يتعلق بمواقف بعضنا البعض".

الانتخابات البرلمانية اللبنانية

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية، في الشأن اللبناني: "قدم أربعة أشخاص فقط ترشيحاتهم للانتخابات النيابية اللبنانية المقرر إجراؤها في أيار منذ بدء عملية الترشيح في 10 كانون الثاني.

سينتخب مجلس النواب المقبل رئيساً جديداً في تشرين الأول، بعد خمسة أشهر من الانتخابات البرلمانية.

وسجل نحو 250 ألف مغترب لبناني في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة لاختيار 128 نائباً، تم تسجيل ثلثهم فقط في الانتخابات السابقة، مما يعكس الحماس للتغيير.

وقالت زينة حلو، الخبيرة في الشؤون المحلية، لصحيفة العرب نيوز إن الذين تقدموا بترشيحاتهم ينتمون إلى المعارضة.

وأضافت إن العملية تأخرت بسبب شكوك شخصيات معارضة في إمكانية إجراء انتخابات برلمانية.

ووسط انخفاض أعداد المرشحين، كانت القوى السياسية الحاكمة لا تزال تدرس إمكانية الحفاظ على حلفائها الانتخابيين، مع تفكك العديد من التحالفات نتيجة الأزمة السياسية.

وزاد الغموض الذي يحيط بمنصب رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، الذي عاد إلى بيروت صباح الخميس، إحباطهم.

والتقى الحريري بأعضاء كتلته، حيث أشارت تقارير إلى أنه لن يرشح نفسه للانتخابات المقبلة، تاركاً لنواب كتلته خيار المشاركة من عدمه.

وقال النائب السابق ونائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش لصحيفة العرب نيوز: "حتى الآن لم يتم إبلاغنا بقرار الحريري وكل الأمور الأخرى المرتبطة بهذا القرار".

وقال علوش إن الحريري عقد عدة اجتماعات وإن الصورة قد تكون أكثر وضوحاً الأسبوع المقبل.

وأشارت طاحونة الإشاعات السياسية إلى أن حلفاء الحريري السياسيين، بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، سوف يسعون لإقناعه بالترشح للانتخابات أو للسماح لتيار المستقبل بالمشاركة، حيث سيترك غيابهم الفراغ على الساحة السنية.

وتتزايد المخاوف بشأن التمثيل السني حيث تحجم الشخصيات المؤثرة عن الترشح للانتخابات. أعلن رئيس الوزراء السابق تمام سلام، الخميس، عدم رغبته في الترشح للبرلمان. كشف نزيه نجيم، عضو تيار المستقبل، أن عدداً من نواب الحزب لن يترشحوا للانتخابات إذا لم يطرح الحريري نفسه.

قال: "عندما لا يكون أداء المكون السني جيداً فإن هذا ينعكس سلباً على البلد".

وقال الخبير في الشؤون العامة، الدكتور وليد فخر الدين: "يبدو أن قرار الحريري عدم الترشح للانتخابات محسوم، مع العلم أنه يتحمّل جزئياً مسؤولية انهيار البلاد، وتحديداً التسوية التي أدت إلى تنصيب ميشال عون رئيساً".

وأضاف أن "القوى السياسية الأخرى في السلطة أصيبت أيضاً في الصميم. التيار الوطني الحر محطّم على مستوى القاعدة، وعلى المستوى الداخلي ستكون هناك معارك بين متنافسين من نفس الحزب على نفس المقعد. سيعيد الحزب التقدمي الاشتراكي ترشيح نوابه".

وختم "ستقاتل الأحزاب الحاكمة بعضها البعض، وقد يكون للمعارضة أكثر من قائمة في عدد قليل من الدوائر".

(م ش)