صحف عالمية: بيروت تدرس ترسيم الحدود البحرية مع دمشق وأوستن في إسرائيل

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى السعي اللبناني لترسيم حدوده البحرية مع سوريا، وكذلك زيارة وزير الدفاع الأميركي لإسرائيل في ظل التوترات مع طهران.

'وزير الخارجية اللبناني: قد نسعى إلى التفاوض مع سوريا بشأن الحدود البحرية'

وقال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "إن وزارة الخارجية اللبنانية تُعِد خريطة طريق لدخول مجلس الوزراء في مفاوضات مع سوريا بشأن ترسيم الحدود البحرية".

وستصدر التوصية الرسمية حالما تنتهي الوزارة من مراجعتها لاتفاق منحت دمشق بموجبه شركة روسية الحق في التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية التي تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

وفي الشهر الماضي، منحت سوريا شركة كابيتال، وهي شركة روسية، عقدًا للتنقيب عن النفط والغاز في كتلتين حدوديتين سوريتين تتداخلان مع الكتل البحرية الشمالية اللبنانية بمساحة تقدر بـ 750 كيلومترًا مربعًا.

وقال وهبي إن وزارة الخارجية تقوم حاليًّا بتقييم نسخة غير رسمية من الاتفاق وستنتظر تقرير الجيش اللبناني حول الموضوع قبل رفع توصياته إلى الرئيس ورئيس الوزراء المؤقت.

وقال وهبي: "بمجرد اكتمال تقييمنا، سنقدم تقريرنا وتوصياتنا للتحضير للمفاوضات في أقرب وقت ممكن".

وأضاف وهبي، إن هذه التوصيات ستشمل على الأرجح تشكيل وفد لبناني للتفاوض على ترسيم حدود لبنان البحرية مع سوريا، التي لم تعترف بترسيم الحدود اللبنانية عام 2011.

وأثار التصديق على الاتفاقية مخاوف من أزمة حدودية بحرية أخرى بعد تعثر مفاوضات لبنان غير المباشرة مع إسرائيل تحت إشراف الولايات المتحدة والأمم المتحدة في أواخر عام 2020.

وتوقفت المفاوضات بعد أن طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترًا مربعًا تتداخل مع جزء من حقل غاز كاريش الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية.

ويقول الخبير في السياسات العامة زياد الصايغ، إن المشاحنات السياسية بين جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران وخصومها السياسيين، فضلًا عن عدم وجود استراتيجية واضحة تجاه سوريا، ستزيد من تعقيد الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة مع دمشق.

وقال الصايغ إن هذه تشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان مع سوريا، وأزمة اللاجئين وجهود مكافحة التهريب على طول الحدود الشمالية الشرقية للبلاد.

وأشار الصايغ إلى أن حل هذه القضايا يتطلب من لبنان، الذي يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، اعتماد استراتيجية واضحة لإعطاء الأولوية لمصالحه وحماية البلاد من امتداد الصراعات الإقليمية.

'وزير الدفاع الأميركي يزور إسرائيل وسط سحابة من التوترات الإيرانية'

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "سيصل مسؤول رفيع المستوى في إدارة بايدن، وهو وزير الدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل يوم الأحد".

وفقًا للتقارير، من المقرر أن يلتقي أوستن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي. ويتوقع أن تركز المحادثة على برنامج إيران النووي، ونشاط طهران في المنطقة، وتطور الأوضاع في سوريا ولبنان، والجهود المبذولة للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط، لكن إلى جانب هذه القضايا تأتي هذه الزيارة مع الكثير من الأحداث الرئيسة: الأول هو اجتماعات خطة العمل المشتركة الشاملة التي بدأت هذا الأسبوع في فيينا، حيث يُعتقد أن الأميركيين يحاولون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع الإيرانيين.

والحدث الآخر هو حرب الظل البحرية الجارية بين إسرائيل وإيران، والتي وصلت إلى ذروتها في وقت سابق من هذا الأسبوع بالهجوم على سفينة الشحن الإيرانية سافيز، التي يعتقد أن البحرية الإسرائيلية نفذتها.

وتعتبر هذه الحرب الآن، إلى جانب الضربات الإسرائيلية المستمرة في سوريا، الجبهة الأكثر هيمنة في حملة "الحرب بين الحروب" للجيش الإسرائيلي، والتي تقاوم فيها محاولات إيران لترسيخ نفسها في المنطقة.

ويقول الخبراء إن منطقة البحر الأحمر أصبحت مكانًا رئيسًا للمواجهة بين إسرائيل وإيران على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهدفها الرئيس، من الجانب الإسرائيلي، هو إتلاف شحنة النفط التي تهدف إلى تمويل نقل الأسلحة إلى حزب الله.

وتم الكشف عن علامة على حرب الظل هذه مؤخرًا فقط عندما تم الإبلاغ عن هجوم إيراني على سفينة شحن مملوكة لإسرائيل بالقرب من خليج عمان. بعد ذلك، أشار مسؤول دفاعي كبير سابق متمرس في محاربة إيران وقدراتها البحرية إلى أن ذلك جاء كردّ فعل على عملية إسرائيلية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت زيارة أوستن، وبأي شكل، ستؤثر على طبيعة هذه الحملة، حيث يُقال إن الأميركيين غير راضين عن الإجراءات المنسوبة لإسرائيل في الأيام الأخيرة، خاصة مع استمرار محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومع ذلك، إذا حكمنا من خلال الملاحظات التي أدلى بها في الأيام الأخيرة مسؤولون كبار مثل نتنياهو وغانتس، يبدو أن إسرائيل تمنح الساحة البحرية أهمية كبيرة في المعركة الشاملة ضد التوسع الإيراني.

وقال غانتس: "لدينا أنظمة هجومية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، 365 يومًا في السنة، ومستعدون للعمل في أي جبهة، وفي كل مقياس، وفي أي بُعد سيُطلب من الجيش الإسرائيلي العمل فيه".

ويعتقد أن مؤسسة الدفاع الأميركية هي قناة للحفاظ على علاقات فعالة بين البلدين حتى في أوقات الخلافات الدبلوماسية.

ويمكن أن تحدد زيارة أوستن النغمة للمستقبل القريب، وتعكس توقعات الإدارة من إسرائيل.

'الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية يثير تساؤلات حول النوايا'

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "يبدو أن الصراع الذي دام سبع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يعود إلى درجة الغليان مع انهيار محادثات السلام، وخاصة مع تحشدات الأسلحة الثقيلة وتوثيق الانفجارات على طول خط التّماس البالغ طوله 250 ميلًا".

لقد أودت زيادة القوات بالفعل بحياة العشرات، على الجانب الأوكراني، قتل 27 شخصًا على الأقل معظمهم من الجنود الشباب هذا العام. وإن أعداد القتلى في الجانب المدعوم من روسيا أكثر ضبابية إلى حد ما، لكن الوفاة المؤكدة لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات في قرية بالقرب من خط المواجهة قد زادت المخاطر.

وكانت تلك المأساة محط تركيز كبير لجنود الدعاية الروسية، حيث تنقل وسائل الإعلام الحكومية مزاعم محلية دون دليل على أن طائرة بدون طيار أوكرانية هي المسؤولة، وحذرت نفس التغطية من أن كييف كانت تستعد لهجوم من أجل "معاقبة" منطقة دونباس التي عانت طويلًا، حيث من المفترض أن يستجيب الرئيس فولوديمير زيلينسكي لـ "الفوضى السياسية المحلية" و "معدلات الاقتراع المنخفضة".

وتبدو الأمور مختلفة من وجهة النظر الأوكرانية، واتهم زيلينسكي نفسه روسيا "باستعراض عضلاتها"، وحشد قوة عسكرية على حدود أوكرانيا، وزيادة دعم القوات المناهضة لكييف في منطقة دونباس.

ويتحدث المعلقون المحليون الأكثر حماسًا عن خطط موسكو للغزو، ربما تحت رعاية "إنقاذ" سكان دونباس، الذين حصل الآلاف منهم على جوازات سفر روسية في السنوات الأخيرة.

(م ش)