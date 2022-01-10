صحف عالمية: بوتين ينتهز الفرص والناتو يهدد

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى سعي بوتين للسيطرة على دول الاتحاد السوفييتي وتحذيرات الناتو لموسكو، وكذلك تحذيرات أميركا لإيران في حال أرادت استهداف أميركيين كان لهم دور في عملية اغتيال قاسم سليماني.

بوتين ينتهز الأزمات لفرض سيطرته على الجمهوريات السوفيتية السابقة

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية إن "تدفق القوات الروسية إلى كازاخستان للمساعدة في دعم الحكومة المحاصرة سيرسل إشارة واضحة إلى كل من الغرب والجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى: لن يتحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تهديد لما يعتبره مجال نفوذ روسيا الذي لا يمكن انتهاكه".

ويأتي المشروع في كازاخستان، بناءً على طلب رئيس البلاد، بعد ما يقرب من 15 عامًا من التدخل الروسي في جورجيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأماكن أخرى بهدف تقريب هذه البلدان أكثر من روسيا، من خلال دعم القادة المتحالفين مع الكرملين، أو يحاول إضعاف أولئك الذين أظهروا احتراماً للغرب.

ويعتمد تصميم بوتين على إعادة تأكيد الهيمنة الروسية في المجال السوفييتي السابق إلى حد كبير على وجهة نظره القائلة بأن زوال الاتحاد السوفييتي كان "كارثة جيوسياسية كبرى".

وقال محللون إنه (بوتين) يرى منافع متبادلة في تكامل أعمق بين روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وهو مصمم على رفض ما يعتبره تهديدًا عبر تمدد منظمة حلف شمال الأطلسي شرقًا. وقالوا إنه حريص أيضًا على ترك إرث يضع روسيا كقوة عظمى يجب احترامها والخوف منها.

وتوجت جهود بوتين لتأكيد نفوذ روسيا في فنائها الخلفي في مواجهته الحالية مع الغرب حول أوكرانيا - وهي دولة تقع على الحدود الروسية وتسعى إلى إقامة علاقات عسكرية واقتصادية أوثق مع الغرب والتي كانت موقعًا لاحتجاجات شعبية ضد قادة موالين لروسيا.

ستولتنبرغ: الناتو يقف على أهبة الاستعداد للصراع في أوروبا

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: "حذر الناتو موسكو من التخلي عن سياستها الخارجية العدائية والتعاون مع الغرب أو مواجهة تحالف عسكري مُجهز للصراع عشية أسبوع من الدبلوماسية المكثفة التي تهدف إلى تجنب هجوم روسي على أوكرانيا".

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن اتفاقية الدفاع التي تقودها الولايات المتحدة تم إعدادها لـ "نزاع مسلح جديد في أوروبا" في حالة فشل المفاوضات، حيث يستعد المسؤولون الغربيون لإجراء مناقشات محتملة مع موسكو حول تقليص حجم التدريبات العسكرية، والحد من التسلح تعهد بعدم نشر صواريخ أميركية في أوكرانيا.

وأضاف "أنا على دراية بتاريخ روسيا. لقد عانوا من صراع مع الجيران لقرون. لكن لدى روسيا بديل: التعاون والعمل مع الناتو".

ونشرت روسيا حوالي 100 ألف جندي في مواقع قريبة من حدودها مع أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مما أثار مخاوف من أنها تخطط لشن هجوم جديد على بلد غزته في عام 2014، مع ضم شبه جزيرة القرم، فيما نفى الرئيس فلاديمير بوتين وجود أي خطة للغزو، لكنه حذر من احتمال القيام بعمل عسكري إذا تجاهلت الولايات المتحدة والناتو مطالب موسكو باتفاقيات دفاعية من شأنها أن تقلل بشدة من قدرات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوروبا. تدعي روسيا أن هذه القدرات تشكل تهديدًا لحدودها.

وقال ستولتنبرغ: "من الممكن أن نجد معًا طريقًا سياسيًا للمضي قدمًا وأيضًا معالجة مخاوف روسيا. لكن لا يزال هناك خطر نشوب صراع. ردع الناتو موثوق وقوي. علينا أن نأمل ونعمل بجد لتحقيق الأفضل، لكن كن مستعدًا للأسوأ".

وجاء تحذيره قبل محادثات رسمية بين مسؤولين روس وأميركيين في جنيف يوم الاثنين، أعقبها اجتماع لحلف الناتو المؤلف من 30 عضواً ووفد روسي يوم الأربعاء. ومن المقرر عقد اجتماع ثالث تستضيفه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأوسع نطاقاً يوم الخميس.

وتشمل مطالب روسيا فرض حظر على انضمام أوكرانيا ودول أخرى إلى الناتو واستخدام حق النقض (فيتو) من قبل الكرملين على أنشطة التحالف في الدول الأعضاء التي انضمت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وقال ستولتنبرغ إن كلا الشرطين غير مقبولين لأنهما ينتهكان "المبادئ الأساسية" لحلف الناتو المتمثلة في تقديم العضوية للجميع والدفاع عن الحلفاء على قدم المساواة.

وبدلاً من ذلك، قال ستولتنبرغ إن الولايات المتحدة والناتو كانا مستعدين للتحدث مع روسيا حول تدابير الحد من المخاطر المحتملة مثل "الحد من التسلح، والجهود المبذولة لمحاولة الحصول على مزيد من الشفافية في النشاط العسكري، والتدريبات، وأيضًا بشأن خطوط الاتصالات".

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن قبل المحادثات، إن استبعاد نشر الصواريخ الأميركية في أوكرانيا ومناقشة القواعد الأوسع لأنظمة الصواريخ في أوروبا هما مجالان ترى فيهما واشنطن مجالًا محتملاً للاتفاق، مضيفًا أن ذلك سيعتمد على ما إذا كانت "روسيا مستعدة لتقديم التزام متبادل".

ونفت واشنطن بشدة تقارير إعلامية قالت إنها قد تعرض سحب بعض القوات المتمركزة في شرق أوروبا مقابل تقليص روسيا انتشارها على الحدود الأوكرانية. وبدلاً من ذلك، قال المسؤولون إن الولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين مستعدون لزيادة وجودهم إذا قام بوتين بأي عمل عسكري.

واشنطن تهدد إيران بعواقب وخيمة إذا هاجمت أميركيين

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "قال البيت الأبيض يوم أمس إن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا شنت هجمات على الأميركيين، بمن في ذلك أي فرد ممن فرضت عليهم طهران عقوبات بسبب مقتل الجنرال قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة عام 2020".

وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان في بيان "إذا هاجمت إيران أياً من مواطنينا بمن فيهم واحد من الـ 52 الذين وردت أسماؤهم أمس فستواجه عواقب وخيمة". وأكد سوليفان أن "الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن مواطنيها. ويشمل ذلك من يخدم الولايات المتحدة حالياً ومن خدم في الماضي".

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إن العقوبات الإيرانية صدرت السبت في الوقت الذي تواصل فيه المجموعات المسلحة التي تعمل بالوكالة لحساب طهران مهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وأضاف سوليفان: "سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لردع أي هجمات تشنها إيران والرد عليها".

وكانت طهران قد أضافت السبت أكثر من خمسين مواطناً أميركياً إلى قائمة الأشخاص المتهمين بالمشاركة بطريقة ما في صنع القرار أو التخطيط لعملية تصفية الجنرال سليماني.

(م ش)