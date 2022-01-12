صحف عالمية: بوتين يختبر قوة الناتو ومعلومات عن رفع أهم جوانب العقوبات المفروضة على إيران

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي بوتين لتقويض الناتو، وإلى رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على إيران بحسب مسؤول روسي، إلى جانب الصراع في اليمن.

الكرملين يختبر متانة الناتو من خلال تقويض الجمهوريات السوفيتية السابقة

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، حول رفض روسيا انضمام أوكرانيا إلى الناتو: "نشرت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في الناتو الآلاف من القوات واستثمروا بكثافة في الأسلحة لإعادة بناء خط الجبهة للحلف في مواجهة روسيا. وتصدت موسكو لتلك الاستراتيجية من خلال فتح جبهات جديدة خارج نطاق سيطرة الناتو.

الآن، في الوقت الذي سيزور فيه المسؤولون الروس مقر منظمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء لمعالجة المظالم التي أثارها الكرملين، فإن التحالف الذي يضم 30 دولة يتصارع مع كيفية مواجهة إصرار روسيا المتزايد.

وبدلًا من مواجهة الناتو وجهًا لوجه، يمارس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضغوطًا على دول أخرى بما في ذلك أوكرانيا وسوريا وليبيا. يقول المسؤولون الغربيون إنه يختبر وحدة التحالف. الناتو منقسم حول كيفية الرد. لطالما حث الحلفاء، مثل ألمانيا وفرنسا، على توخي الحذر والتفاوض مع موسكو.

ويشعر الأعضاء الشرقيون مثل بولندا ودول البلطيق بالقلق من أن إدارة بايدن تميل نحو تقديم تنازلات لبوتين على أمل التركيز بدلًا من ذلك على الصين. قال المسؤولون الأميركيون إنهم لن يوافقوا على طلب موسكو بأن يلتزم الناتو بعدم قبول أوكرانيا وجورجيا كعضوين، لكنهم قد يفكرون في اتخاذ تدابير أخرى، مثل التخفيضات المتبادلة في التدريبات العسكرية.

وقال دبلوماسي أوروبي في حلف شمال الأطلسي: "إذا قدمنا ​​لبوتين تنازلات الآن، فسوف يعود ويطلب المزيد. روسيا هي تهديد طويل الأجل مع النية السياسية لإضعافنا".

في عام 2008، أعاقت ألمانيا وفرنسا جهودًا تقودها الولايات المتحدة لإعطاء الجمهوريات السوفيتية السابقة، أوكرانيا وجورجيا، طريقًا نحو عضوية الناتو. توصل التحالف إلى حل بديل: يمكن أن تصبح أوكرانيا وجورجيا عضوين في النهاية، لكن لم يتم تقديم جدول زمني.

قال أندرس فوغ راسموسن، الأمين العام لحلف الناتو في ذلك الوقت: "كان ذلك خطًا كبيرًا. لقد أرسلنا إشارة خاطئة، إشارة شقاق، ضعف".

المفاوض الروسي: سيتم رفع "الجسم الرئيس" للعقوبات المفروضة على إيران

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، حول المفاوضات النووية: "قال ممثل روسيا في محادثات فيينا إنه سيتم رفع أهم جوانب العقوبات المفروضة على إيران.

وقال السفير ميخائيل أوليانوف لصحيفة طهران تايمز يوم الثلاثاء: "يمكنني أن أقول لكم على وجه اليقين أنه نتيجة لمحادثات فيينا، سيتم رفع الجزء الرئيس من العقوبات المناهضة لإيران، بما في ذلك في أهم المجالات، مثل النفط والتجارة والعديد من المجالات الأخرى".

وتجري إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات في العاصمة النمساوية - إلى جانب الصين وروسيا والمملكة المتحدة - على أمل التوصل إلى اتفاق جديد لكبح برنامج طهران النووي.

كان رفع العقوبات مصدر قلق إيران الرئيس خلال المحادثات، مع التركيز على ضمان ألا تتراجع الإدارة الأميركية الجديدة بعد إدارة الرئيس بايدن عن الاتفاقات".

الحكومة اليمنية تقول إنها استعادت المنطقة الجنوبية من الحوثيين

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية حول الصراع في اليمن: "قال مسؤولون إن قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، استعادت السيطرة على محافظة شبوة الجنوبية بأكملها من الحوثيين المدعومين من إيران. ويمثل هذا التطور ضربة للحوثيين بعد أن حققت القوات الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر تقدمًا كبيرًا في جنوب البلاد.

وقال مسؤولون إن الحكومة، بمساعدة حلفاء من مجموعات موالية للحكومة "كتائب العمالقة" وضربات جوية من التحالف الذي تقوده السعودية، توغلت في شبوة هذا الشهر، واستعادت المحافظة بأكملها في معركة استمرت 10 أيام.

وقال الناطق العسكري محمد النقيب إنهم حققوا "كل الأهداف" وطردوا الحوثيين من مديريات عين وعسيلان وبيحان.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين، لكن اثنين من قادتهم اعترفا لوكالة أسوشيتد برس بفقدان السيطرة على شبوة. قال الاثنان، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنهم فروا إلى محافظتي البيضاء ومأرب وسط البلد المجاورتين.

وقال المتحدث باسم كتائب العمالقة، أصيل السقادي، إن مقاتليهم استعادوا مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة حارب بمأرب من أيدي الحوثيين.

مكّن الاستيلاء على شبوة القوات الحكومية من قطع خطوط الإمداد الرئيسة عن الحوثيين، الذين يهاجمون مدينة مأرب الرئيسة، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن، منذ أوائل العام الماضي".

(م ش)