صحف عالمية: بوتين يحظر تصدير النفط الروسي وتايوان تمدد الخدمة الإلزامية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء إلى حظر روسيا تصدير النفط وتمديد تايوان الخدمة الالزامية.

بوتين يفرض حظراً على النفط على المشترين الذين يمتثلون لسقف مجموعة السبع

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن "روسيا ردت على محاولات مجموعة السبع للحد من المكاسب من عائدات النفط في البلاد، بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يحظر المبيعات بموجب عقود تتوافق مع سقف السعر البالغ 60 دولارا الذي فرضه حلفاء أوكرانيا الغربيون.

وينص المرسوم، الذي وقعه بوتين ونُشر الثلاثاء، على أن الكرملين سيحظر بيع النفط الخام والمنتجات ذات الصلة في البلاد بموجب عقود "تنطوي بشكل مباشر أو غير مباشر على آلية حد أقصى للسعر".

ويقول المرسوم إن بوتين قد يمنح إذناً خاصاً لبيع النفط والمنتجات النفطية في ظروف معينة حتى إذا امتثل المشترون للحد الأقصى، إنها صياغة من المحتمل أن تمهد الطريق لروسيا لمواصلة بيع النفط الخام للمنتجين في أسواق مثل الهند والصين.

ويهدف سقف الأسعار، الذي فُرض في أوائل كانون الأول، إلى تقليص التمويل لغزو الكرملين لأوكرانيا من خلال استهداف عائدات النفط والغاز التي تشكل ما يقرب من نصف الميزانية الروسية.

وتجاهلت روسيا خطوة مجموعة السبع، التي تستهدف في المقام الأول التأمين على شحنات النفط، وجمعت "أسطول الظل" من السفن التي تواصل شحن نفطها رداً على ذلك.

ويدخل مرسوم الكرملين حيز التنفيذ في الأول من شباط وسيظل ساري المفعول لمدة خمسة أشهر".

تايوان تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية في مواجهة الضغوط الصينية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "ستمدد تايوان الخدمة العسكرية الإلزامية للمواطنين الذكور، وهي خطوة غير مستساغة سياسياً، لكنها أصبحت ضرورية في مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن هجوم صيني وتكثيف المنافسة بين واشنطن وبكين.

وقالت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن التجنيد سيصبح عاماً كاملاً، في عام 2024.

وقالت تساي: "كان هذا قراراً صعباً للغاية. السلام يعتمد على الدفاع الوطني، والدفاع الوطني يعتمد على جميع السكان".

جاء الإعلان عن التجنيد بعد يوم من إرسال جيش التحرير الشعبي أكثر من 70 طائرة حربية في طلعات جوية بالقرب من تايوان، فيما قال الجيش الصيني إنه رد على "تواطؤ واستفزاز غير محدد من قبل الولايات المتحدة وتايوان". في اليوم السابق، وقع الرئيس بايدن على مشروع قانون للسياسة الدفاعية يصرح بما يصل إلى 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لتمويل مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تايوان، وكذلك لتوفير التدريب والمساعدات الأمنية الأخرى للجزيرة".

1200 من قدامى القوات الجوية في تحذير لنتنياهو.. إسرائيل "في خطر"

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية " دق ما يقرب من 1200 من قدامى المحاربين في سلاح الجو الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان السابق، ناقوس الخطر بشأن مستقبل بلادهم في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة القادمة بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا ومسؤولين كبار آخرين أن "القاسم المشترك بيننا اليوم هو الخوف من أن دولة إسرائيل الديمقراطية في خطر".

ووصف قدامى المحاربين المسؤولين القانونيين بأنهم "خط الدفاع الأخير"، وطالبوهم ببذل كل ما في وسعهم "لوقف الكارثة" التي تضر بالبلاد.

ومن بين الموقعين البالغ عددهم 1200 شخص دان حالوتس، الذي شغل منصب قائد الجيش من 2005 إلى 2007، وأفيهو بن نون، القائد السابق للقوات الجوية، وعموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية.

وعاد نتنياهو إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات 1 تشرين الثاني، ومن المقرر أن يقدم حكومته إلى البرلمان يوم الخميس.

على الرغم من عدم الإعلان عن التشكيلة الدقيقة لحكومته بعد، فقد وصف المحللون حكومة نتنياهو بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

(م ش)