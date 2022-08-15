صحف عالمية: بوتين يحاول جر أردوغان إلى صفه وإسرائيل تستهدف أهدافاً إيرانية قرب القواعد الروسية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى محاولات بوتين لجر أردوغان إلى الصف الروسي والضربات الإسرائيلية التي أصابت أهدافا إيرانية قرب قواعد روسية ​​في سوريا.

بوتين يريد التعاون مع تركيا في أكبر عدد ممكن من المجالات

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " انتهى اجتماع عُقد في سوتشي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوائل هذا الشهر بتنسيق مختلف قليلاً. في انحراف عن الممارسات السابقة، تجنب القادة مقابلة وسائل الإعلام وبدلاً من ذلك أصدروا بيانًا مكتوبًا بعد القمة. ربما كانوا يرغبون في تجنب الأسئلة الصعبة من وسائل الإعلام.

كان للقمة جدول أعمال ثقيل، كانت روسيا حريصة على بدء تصدير الحبوب. وشملت البنود الأخرى على جدول الأعمال نية تركيا المعلنة القيام بعملية عسكرية في سوريا، والمشاكل المالية التي تواجه بناء روسيا لمحطة للطاقة النووية في تركيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الوضع في ليبيا، وإزالة الدولرة عن المدفوعات بين تركيا وروسيا، كما كانت الانتخابات الرئاسية في تركيا العام المقبل مسألة مهمة أخرى على جدول الأعمال، كانت حاضرة ولكنها غير مرئية.

كانت وسائل الإعلام المحلية التركية مهتمة بشكل خاص بالعملية العسكرية المحتملة في سوريا. يبدو أن هذه المسألة قد نوقشت على نطاق واسع خلال القمة.

في ضوء مقاربتهما المتباينة، قد يتساءل المرء عما إذا كانت رؤية تركيا مشابهة لروسيا بشأن القضايا الحاسمة في سوريا. ربما قاموا بحل العديد من المشاكل بما يرضي الجانبين، لكن خلافاتهم حول العملية العسكرية التي وعدت بها أنقرة في سوريا لا تزال دون حل.

لفت بوتين انتباه أردوغان إلى حساسية العملية العسكرية وشجعه على حل هذه المشكلة بالتعاون مع الحكومة السورية في إطار اتفاقية أضنة لعام 1998، لكن يبدو أن أردوغان بعيد عن هذا الترتيب. ولا يزال يصر على أن الحزام الذي تم إنشاؤه على طول الحدود التركية السورية يجب أن يمتد إلى 30 كم إلى 40 كم وأنه يجب أن يمتد حتى الحدود العراقية، كما أنه من المحتمل أن تسلك كل من تركيا وروسيا طريقهما الخاص وتتحملان المسؤولية عن عواقب موقفهما.

كما يهدف أردوغان وبوتين إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بين بلديهما إلى 100 مليار دولار سنويًا. وتتراوح الأرقام الحالية بين 6 مليارات دولار و 7 مليارات دولار في الصادرات التركية و 30 مليار دولار في الصادرات الروسية (جزء كبير من هذا هو الغاز الطبيعي).

وأبلغ أردوغان أعضاء وسائل الإعلام الموالية للحكومة أن بوتين قد دعاه للمشاركة في اجتماع أيلول لمنظمة شنغهاي للتعاون. قد تكون هذه محاولة روسية لدفع تركيا نحو تعاون أوثق مع موسكو في أكبر عدد ممكن من المجالات".

ضربات الإسرائيلية تصيب أهدافا إيرانية قرب قواعد روسية ​​في سوريا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "أفادت الأنباء أن سلسلة ضربات إسرائيلية أصابت أهدافا إيرانية في سوريا، الأحد، بالقرب من منطقة يتواجد فيها أقارب بشار الأسد، كما أصابت الضربات أهدافا قريبة من القواعد الروسية في سوريا على ساحل البحر المتوسط​​.

قال الجيش السوري إن ثلاثة أفراد قتلوا وأصيب ثلاثة في هجومين إسرائيليين جنوب محافظة طرطوس وهجوم واحد على دمشق.

وقال اثنان من المنشقين العسكريين السوريين لرويترز إن الضربات التي استهدفت الضواحي الشمالية الشرقية لدمشق استهدفت مواقع أمامية لجماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران.

وقال ضابط بالجيش السوري في منطقة طرطوس الساحلية، إن قاعدة إيرانية بالقرب من قرية أبو عفصة، جنوبي المدينة الساحلية، استهدفت إلى جانب محطة دفاع جوي ورادار قريبة.

وشنت إسرائيل مئات الضربات ضد أهداف إيرانية مزعومة في السنوات الأخيرة، لكنها تجنبت في الغالب ضرب المحافظات الساحلية حيث تتركز الأصول العسكرية الروسية الرئيسية.

وجاءت الضربات مع تصاعد صراع منخفض الحدة، بهدف إبطاء ترسخ إيران المتزايد في سوريا، وفقًا لخبراء عسكريين إسرائيليين وإقليميين.

وكانت الضربات قريبة من القاعدة المتوسطية الوحيدة للبحرية الروسية في ميناء طرطوس حيث رست السفن الحربية الروسية، بينما تقع قاعدة حميميم الجوية الرئيسية في محافظة اللاذقية".

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التخلي عن الحديث عن الحرب في البلقان قبل اجتماعات صربيا وكوسوفو

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " طالب الاتحاد الأوروبي صربيا وكوسوفو بالتخلي عن الحديث عن الحرب بينما يستعد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لإجراء محادثات أزمة مع الخصمين هذا الأسبوع في محاولة لتجنب صراع جديد في البلقان.

وامتد التوتر بين الدول المجاورة، والذي غالبًا ما يهدد استقرار البلقان، إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات حدودية الشهر الماضي. اتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع حلفاء موسكو في صربيا نحو هجوم.

ونفت بلغراد إذكاء التوترات، لكن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قال هذا الشهر إن الاضطرابات كانت "على بعد خطوة من حصول كارثة".

قالت الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي يوم الأحد إن التصعيد الأخير في الخطاب الملتهب بين المسؤولين في كوسوفو وصربيا "ولا سيما التصريحات حول الحرب والصراع في غرب البلقان تثير قلقا كبيرا".

سيحضر كل من كورتي وفوتشيتش المحادثات في بروكسل هذا الأسبوع. يأتي القلق المتزايد بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بشأن احتمال نشوب صراع في المنطقة في الوقت الذي تسارع فيه أوروبا لاحتواء التداعيات الأمنية لما يقرب من ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا في أعقاب غزو بوتين لذلك البلد.

قال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي: "إنه صندوق بارود. نحن نشاهد أوكرانيا بالطبع، لكننا قلقون للغاية بشأن البلقان أيضًا".

استخدم كورتي الأسبوع الماضي سلسلة من المقابلات الإعلامية للتحذير من هجوم محتمل من صربيا، زاعمًا أن بوتين كان يشجع بلغراد ويريد "نشر الحرب" خارج أوكرانيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن كبار السياسيين من كلا البلدين "سيتحملون المسؤولية عن أي تصعيد يؤدي إلى أي توترات متزايدة، وربما العنف في المنطقة".

وقال المسؤول: "يجب على كلا الطرفين وضع حد فوري للأعمال العدائية المتبادلة والتصريحات الخطيرة والتصرف بمسؤولية".

(م ش)