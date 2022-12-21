صحف عالمية: بوتين يعترف بصعوبات المعركة ولندن تتهم موسكو بتزويد إيران بمكونات عسكرية متطورة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء، إلى إقرار الرئيس الروسي بصعوبة المعركة في أوكرانيا والاتهامات البريطانية لروسيا بتزويد إيران بمكونات عسكرية متطورة.

بوتين يصف الوضع في الأراضي التي سيطر عليها مؤخراً بأنه "صعب للغاية"

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود تحديات خطيرة تواجه القوات الروسية في أوكرانيا وأمر قوات الأمن المحلية بتشديد عمليات التفتيش على الروس في الداخل، حيث يبدو أن الكرملين يستعد لما قد يكون صراعاً طويلاً.

وأدلى بوتين باعتراف نادر يوم الثلاثاء، بأن الحرب في أوكرانيا - حيث عانت القوات الروسية من عدد من الانتكاسات اللاذعة منذ الصيف - تواجه عقبات.

وقال بوتين إن هناك صعوبات في الأراضي الأوكرانية التي ادعى الكرملين بشكل غير قانوني أنها أراضٍ روسية.

في تعليقات بالفيديو نُشرت يوم الثلاثاء، بمناسبة يوم عمال الأمن، وصف بوتين الوضع في تلك المناطق بأنه "صعب للغاية".

وزير الدفاع البريطاني: روسيا تخطط لتعزيز الروابط العسكرية مع إيران

قالت صحيفة غارديان البريطانية "تخطط روسيا لتعميق تعاونها العسكري مع إيران مقابل طائرات شاهد المسيّرة التي استخدمت في قصف المدن الأوكرانية وشبكة الطاقة منذ أيلول، بحسب وزير الدفاع البريطاني، بن والاس.

وفي حديثه إلى النواب، قال والاس "مقابل تزويدها بأكثر من 300 طائرة بدون طيار كاميكازي، تعتزم روسيا الآن تزويد إيران بمكونات عسكرية متطورة، مما يقوض أمن الشرق الأوسط والأمن الدولي".

ولم يتم الاستشهاد بأدلة أخرى لدعم بيان والاس، والذي من المحتمل أن يكون مستنداً إلى المخابرات البريطانية، لكنه يتفق مع التحذيرات التي قدمتها الولايات المتحدة قبل أسبوعين تقريباً، عندما قالت إنها تشعر بالقلق من المضي قدماً في الصفقة.

أخبر رئيس الوزراء، ريشي سوناك، النواب بعد ذلك بوقت قصير أنه بينما تظل روسيا "التحدي الأول للسياسة الخارجية في المملكة المتحدة"، فإنه "قلق بشكل متزايد بشأن سلوك إيران"، وهو ما يعكس تعليقات والاس.

ويراقب الغرب عن كثب علاقة إيران بروسيا، في وقت يسعى فيه الكرملين بشدة لتعويض النقص في الذخيرة. كما طلبت موسكو من طهران صواريخ باليستية لمواصلة قصفها لأوكرانيا، لكن ليس هناك ما يشير إلى المضي قدماً في هذه الصفقة، على الرغم من الطلب الذي تم تقديمه الشهر الماضي".

الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال يستقيل بعد فضيحة الرشوة بين الاتحاد الأوروبي وقطر

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "استقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيسينتيني بعد أقل من شهر من توليه منصبه لأنه اعترف بأخذ آلاف اليوروهات نقداً من البرلمان الأوروبي وسط فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي.

واعترف فيسينتيني، في وقت متأخر من يوم الإثنين، بأنه قبل تبرعات نقدية من عضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري.

بانزيري، في قلب تحقيق دولي في مزاعم بأن قطر والمغرب سعتا للتأثير على نواب الاتحاد الأوروبي من خلال الرشاوى، تم اتهامه بالفساد والانتماء إلى منظمة إجرامية.

ويقوم المحققون الإيطاليون بتحليل التحويلات من وإلى حسابات فيسينتيني المصرفية بالإضافة إلى ستة حسابات أخرى مرتبطة بـ بانزيري ومشتبه بهم آخرين في التحقيق".

(م ش)