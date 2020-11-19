صحف عالمية: بومبيو يحذّر من رفع العقوبات عن إيران وواشنطن أصبحت خارج القوقاز

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الخميس، إلى تحذيرات بومبيو بخصوص رفع العقوبات عن طهران وكذلك المساعي الروسية لتعزير وجودها جنوب القوقاز وإبعاد الولايات المتحدة منها، في ظل التحديات التي تواجهها اليونان شرق المتوسط.

وول ستريت جورنال: بومبيو يحذّر من أن تخفيف العقوبات على إيران... سيكون خيارًا خطيرًا

صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن إمكانية إلغاء العقوبات ضد إيران، وقالت: "ذكر وزير الخارجية مايك بومبيو، يوم الأربعاء، أن إلغاء نظام العقوبات الأمريكية ضد إيران يمكن أن يكون "اختيارًا ضارًّا"، وسيسبب الكثير من المشكلات في حال قيام إدارة بايدن القادمة بالتخفيف عن حملة الضغوط المالية التي استمرت أربع سنوات.

ودافع الدبلوماسي، في تعليقاته المصاحبة لعقوبات قسم الخزانة الجديدة التي تركز على إمبراطورية المرشد الأعلى علي خامنئي، عن الحملة باعتبارها ضرورية للسلامة على مستوى الولايات المتحدة.

وفي حين أن بومبيو لم يشر إلى الإدارة اللاحقة على الفور، فإن تأكيده كان ردًّا على وعد من الرئيس المنتخب جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وذكر بومبيو في إعلان أن "تخفيف هذا الضغط هو اختيار ضار، ومن المؤكد أنه سيضعف الشراكات الجديدة من أجل السلام داخل المنطقة وسيقوي إيران".

العرب نيوز: اتفاق قره باغ يخرج الولايات المتحدة من القوقاز

أما صحيفة العرب نيوز السعودية تطرقت إلى تعزيز روسيا وجودها في المنطقة وإبعاد الولايات المتحدة، وقالت في تحليل لها: "إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي بين أرمينيا وأذربيجان، بوساطة فلاديمير بوتين، لا يرسخ السلام فقط في قره باغ، ولكنه يعزز أيضًا نفوذ روسيا في القوقاز.

ويبدو أن وقف إطلاق النار الى الآن في قره باغ ثابت، وهناك حوافز قوية لكلا الجانبين لكبح جماح نفسيهما، بما في ذلك وجود ما يقرب من 2000 جنديًّا حفظ سلام روسي.

وهذه الحقائق الثابتة على الأرض، والتي كرّسها الوجود الروسي بصفتها الفاعل الدولي الوحيد في الاتفاقية الأرمينية الأذرية، لا تترك مجالًا للقوى الدولية الأخرى لكي تتدخل، وخاصة الولايات المتحدة المشغولة بالانتخابات الرئاسية، حيث لم يعد هناك الكثير مما تستطيع واشنطن فعله.

وعلى المدى القريب، هناك الكثير من الريبة حول قدرة واشنطن على اتخاذ اجراءات للحصول على مقعد حول طاولة المفاوضات، على الرغم من أن هناك أقسامًا كبيرة من الاتفاق الحالي بين أرمينيا وأذربيجان تحتاج إلى توضيح من الناحية العملية، بما في ذلك خطوط السيطرة الدقيقة على الأرض، ولكن من غير المرجح أن ينطوي أي من هذا على أي نفوذ واشنطن.

وبهذه الحقيقة، عززت روسيا تفوقها في المنطقة واستبعدت الولايات المتحدة، وأفضل ما يمكن أن يأمل الرئيس الأمريكي القادم في فعله للاحتفاظ بالنفوذ الأمريكي في جنوب القوقاز هو مضاعفة الجهود في جورجيا، التي لديها مجموعة من المشاكل والصراعات".

رئيس الوزراء اليوناني يجدد دعوته للحوار مع تركيا ويقول إن أفعالها قوضت الناتو

وأشارت صحيفة كاثيميريني اليونانية إلى التحديات التي تواجهها اليونان في شرق المتوسط أمام التصعيد التركي، فأفادت: "كرر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس التزامه بإجراء حوار صادق مع تركيا في خطاب ألقاه في الدورة السنوية السادسة والستين للجمعية البرلمانية لحلف الناتو يوم أمس.

وقال: "إذا ظلت دعواتنا للحوار دون إجابة، فسيكون من الحتمي أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية مصالحه الاستراتيجية ومصالح دوله الأعضاء".

وأضاف ميتسوتاكيس إن اليونان واجهت تحديات أمنية محددة وإجراءات أحادية الجانب من جانب تركيا، والتي قوضت وحدة الناتو طوال عام 2020".

(م ش)