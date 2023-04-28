صحف عالمية: برلين تفسد جهود أردوغان الانتخابية والتصعيد الإيراني يقلق واشنطن وتل أبيب

تناولت الصحف العالمية الصادة اليوم، الانتخابات التركية والصراع الإيراني مع واشنطن وتل أبيب ومساعي الصين للتغلغل في أوروبا.

برلين تفسد جهود أردوغان لتعزيز أصوات الشتات التركي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "رفضت برلين خطة تركيا لمضاعفة عدد مراكز الاقتراع التي يبلغ عدد الناخبين فيها 1.5 مليون ناخب في ألمانيا، ما أدى إلى إفشال جهود رجب طيب أردوغان لتعزيز أصوات الشتات في معركته الحادة لإعادة انتخابه.

وأبلغت وزارة الخارجية الألمانية السفارة التركية بأنها ستوافق على ثلاثة مواقع اقتراع جديدة لكنها ترفض 10 مواقع مقترحة أخرى، حسبما قال أربعة أشخاص مطلعين على الأمر. جاء الإخطار قبل يوم من بدء التصويت في الخارج يوم الخميس، بعد مداولات بين العديد من السلطات الألمانية.

ويخاطر القرار بإعادة إشعال التوترات بين أنقرة وبرلين، ويوفر فرصة جديدة للرئيس أردوغان لمهاجمة أوروبا في الأسابيع القليلة الأخيرة من أصعب حملة لإعادة انتخابه خلال 20 عاماً في السلطة.

ولعب الشتات التركي الكبير في أوروبا دوراً مهماً في الانتخابات الأخيرة منذ أن منحهم أردوغان حق التصويت دون العودة إلى تركيا عام 2014".

رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة إلى إيران

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي للجنرال مايكل كوريلا خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية لإسرائيل، إن الجيش الإسرائيلي يتابع عن كثب العدوان الإيراني المتزايد. علاوة على ذلك، ذكر هاليفي أنه يجب على دول الحلفاء تعميق تعاونها خاصة في هذه اللحظة المتوترة من أجل ردع أي تصعيد إضافي.

وأضاف "نحن نتابع التغيرات في المنطقة مع التركيز على تصعيد العدوان على الإرهاب الايراني. على وجه التحديد، خلال هذه الفترة الحساسة، هناك أهمية أكبر لعلاقة عسكرية أعمق بين الجيشين".

وأكد : "سنواصل تعاوننا والتزامنا المشترك بأمن الشرق الأوسط".

وبالمثل، أكد وزير الدفاع يوآف غالانت أن "إسرائيل تنظر بصرامة إلى تقدم إيران نحو الحصول على سلاح نووي".

دون أن يحدد كيف، قال غالانت إن الجانبين التزما بتعزيز عملياتهما المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

أحد الاحتمالات لوجود مناطق جديدة للعمليات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية يمكن أن تكون قضايا محددة تهم إسرائيل حيث يمكن أن تكون قدرات الولايات المتحدة مفيدة إذا احتاجت (القدس) في مرحلة ما إلى شن ضربة استباقية على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي ضوء التطورات في تلك المجالات منذ انضمام إسرائيل إلى القيادة المركزية الأميركية في أيلول 2021، سيكون من المثير للاهتمام معرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية تحقيق تحسينات جديدة تتجاوز ما تم تحقيقه بالفعل حتى نيسان من هذا العام - على الرغم من أن البيان قد يعني أيضاً استمرار التعاون المتزايد منذ عام 2021.

وقال كوريلا: "مثل كل زيارة للجيش الإسرائيلي، تأثرت أيضاً خلال هذه الزيارة بدقة الجيش الإسرائيلي في الاستعدادات للحرب. العلاقات العسكرية الخاصة التي لدينا مع إسرائيل لا تزال قوية".

شي يسعى لاستعادة المبادرة في أوروبا من خلال أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "في حديثه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناول الزعيم الصيني شي جين بينغ مشكلتين في علاقة بلاده المتوترة بشكل متزايد مع أوروبا.

المشكلة الأولى كانت عبارة عن فوضى قصيرة المدى سببها سفير الصين لدى فرنسا، لو شاي، الذي بدا وكأنه يشكك في سيادة أوكرانيا ودول أخرى كانت في السابق تحت الحكم السوفييتي. وكانت المشكلة الثانية هو السؤال الأطول أجلاً حول مدى تقارب شي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أضر بمصداقيتها في الكتلة التي كانت الصين تتودد إليها منذ فترة طويلة - والتي اقتربت بالتأكيد من الولايات المتحدة على مدار العام الماضي.

لم تحل محادثة الأربعاء التي استمرت ساعة تقريباً بين شي وزيلينسكي جميع مشاكل الصين في أوروبا، لكنها وفرت لبكين مجالاً لالتقاط الأنفاس بشأن القضايا التي أدت إلى توتر علاقة القارة مع الصين، وقد أتاح الفرصة لشي لمحاولة تقويض التضامن عبر المحيط الأطلسي الذي تم تعزيزه من خلال الدعم المشترك لأوكرانيا - أو على الأقل تخفيف الشكوك في أوروبا حول قدرتها على تأكيد نفسها كلاعب دبلوماسي موثوق.

بعد مكالمة هاتفية من شي وزيلينسكي، قالت الصين إنها سترسل مبعوثاً إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء مناقشات حول "تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

ومن المرجح أن يبدأ الجهد في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، كما من المقرر أن يسافر لي هوي، الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، إلى أوكرانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، حيث سيعمل مع المسؤولين لإحضار روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط.

وتعتبر بكين نفسها في وضع جيد للعب دور في التوسط في المحادثات إلى جانب الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، ولكن مع توقع اشتداد حدة الحرب في الربيع، حيث تحاول أوكرانيا استعادة الأراضي الروسية المحتلة، يرى الكثير في الغرب فرصة ضئيلة للتوصل إلى تسوية سياسية على المدى القريب.

ومن خلال الاضطلاع بدور مركزي في جهود السلام في أوكرانيا، يمكن لشي أيضاً تعزيز حملته لتقسيم الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة إذا بدأت الدول الغربية في الاختلاف حول الشروط التي يمكن قبولها في تسوية محتملة.

قال ألكسندر كوروليف، المحاضر البارز في جامعة نيو ساوث ويلز: "الصين ترى فرصة، لكنني لا أعتقد أن شي يراهن على التوسط في الحرب ووقفها، لأنه يدرك أنه لا روسيا ولا أوكرانيا على استعداد للتفاوض".

قال كوروليف إن إحدى الفوائد المحتملة لبكين من القيام بدور أكثر نشاطاً في الوساطة هي "فرصة للمساهمة قليلاً في التدهور المحتمل في العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وتحديداً فرنسا".

(م ش)