صحف عالمية: بن سلمان في جولة خليجية ومسؤول إماراتي رفيع في طهران لتهدئة التوترات

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى زيارات المسؤولين الخليجيين الخارجية لتهدئة التوترات، إلى جانب الشأن اللبناني.

ولي العهد السعودي في جولة خليجية مع توقف المحادثات النووية الإيرانية

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية "شرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولة نادرة في منطقة الخليج في محاولة لتعزيز موقفه مع الحلفاء المجاورين، وبناء توافق في الآراء بشأن التهديد الذي تشكله إيران المنافسة. بينما تجري القوى العالمية محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ومع وصوله إلى عمان، يوم الإثنين، لإجراء محادثات مع حاكم البلاد، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باليستية فوق الرياض ومدينة حدودية جنوبية. وألقت وزارة الدفاع باللوم على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن وقالت إن شظايا سقطت على بعض الأحياء السكنية في العاصمة دون أن تتسبب في أضرار.

وتشمل رحلة الأمير محمد التي تستغرق خمسة أيام، الإمارات والكويت والبحرين وقطر "للمرة الأولى" منذ أن حلت الرياض وحلفاؤها الإقليميون الخلاف مع الدوحة في وقت سابق من هذا العام.

وتأتي الزيارات بعد توقف محادثات في فيينا الأسبوع الماضي لإنقاذ الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى.

ولا تسعى دول الخليج إلى مواجهة عسكرية مع طهران، لكنها تشعر بالقلق من أنه حتى لو اتفقت القوى العالمية على اتفاق، فإن دعم إيران للفصائل الإقليمية المسلحة في جميع أنحاء المنطقة ونشرها للطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية سيستمر في تعريض أمنها للخطر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي رفيع: "من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها كيفية معالجة التهديد الإيراني المستمر بشكل فعال".

وقال مسؤولون خليجيون إن اليمن ومواضيع أخرى، مثل الاستثمارات والأمن الغذائي والتجارة، ستناقش خلال الزيارات التي تأتي قبل قمة مجلس التعاون الخليجي، في وقت لاحق من الشهر الجاري في الرياض.

وقال الديوان الملكي السعودي إن الأمير محمد سيناقش مع قادة دول الجوار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ولم يذكر إيران على وجه التحديد".

مسؤول إماراتي رفيع في إيران لتحسين العلاقات

وعن العلاقات الإماراتية الايرانية، قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: "التقى مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة القادة الإيرانيين في طهران، يوم الإثنين، في أول زيارة رسمية يقوم بها سياسي إماراتي رفيع إلى إيران منذ ما يقرب من عقد في الزمن الذي يسعى فيه البلدان إلى تهدئة التوترات.

وأعرب المسؤول الأمني ​​الإيراني الكبير علي شمخاني عن أمله في أن تفتح زيارة الشيخ طحنون بن زايد - مسؤول المخابرات الإماراتي وأحد الشخصيات الأكثر نفوذًا في المملكة الخليجية - "فصلًا جديدًا" في العلاقات الثنائية.

وقال شمخاني في لقائه مع الشيخ طحنون "العلاقات الحميمة والودية مع الجيران وتبادل القدرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولويات إيران في السياسة الخارجية". وأضاف شمخاني أن "الحوار يجب أن يحل محل المقاربات العسكرية لمعالجة الخلافات بين دول المنطقة".

وتأتي زيارة رسمية يوم الإثنين في سياق التقدم البطيء في المحادثات غير المباشرة بين إيران وإدارة بايدن في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية. وتريد حكومة إبراهيم رئيسي، التي تعاني من العقوبات الأميركية تحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع المنطقة.

قال نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس سنام وكيل: "من الواضح أن الإماراتيين يضعون أنفسهم كمحاورين إقليميين بين دول الخليج وإيران والولايات المتحدة وإيران".

وقال وكيل إن "الشيخ طحنون كان من المرجح أن يسلم رسائل من الولايات المتحدة وغيرها، بينما يعرض حوافز مالية، بما في ذلك الاستثمار وعلاقات أفضل مع بقية دول الخليج".

وليس من الواضح مدى قرب إيران والإمارات العربية المتحدة الآن من استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة. لكن من المتوقع أن تصل التجارة إلى أعلى مستوى خلال عقد هذا العام.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية فرشيد فرزانيجان: "إن جمهورية إيران الإسلامية مصممة على استخدام الإمارات كمركز إقليمي لزيادة تجارتها وصادراتها مع الدول الأخرى".

ميقاتي يعقد اجتماعات مهمة في محاولة لاستعادة الثقة العربية بلبنان

ولبنانيًّا قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "عقد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الإثنين عددًا من الاجتماعات بهدف المساعدة في استعادة الثقة العربية بلبنان.

وجاء ذلك في أعقاب اتفاق، أعلن في جدة يوم السبت، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للعمل معًا لمساعدة الشعب اللبناني.

وضم المشاركون في اجتماعات موسعة في السراي الكبير، مقر رئاسة الوزراء، وزير الدفاع موريس سليم، ووزير الداخلية بسام مولوي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ووزير الزراعة عباس حاج حسن، ووزير الصناعة جورج بوجيكيان.

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين شاركوا في الاجتماع، القائم بأعمال المدير العام للجمارك اللبنانية ريمون الخوري، ومحمد شقير، رئيس المنظمات الاقتصادية اللبنانية، وممثلون عن اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانيين الخليجيين.

وشدد شقير، وهو وزير سابق أيضًا، على ضرورة عمل المنظمات على استئناف الصادرات إلى السعودية، وقال: "ناقشنا طرقًا جديدة للقيام بذلك".

وقال ميقاتي خلال اللقاء إن "السعودية ودول الخليج سئمت سماع شعارات لم تنفذ".

وقال عدد من الأشخاص الذين كانوا حاضرين لـ "العرب نيوز" إن ميقاتي شدد على الحاجة إلى معالجة الفجوات، وأن بعض القضايا التي تشكو دول الخليج منها صحيحة. يجب أن نوصي بإجراءات لمعالجتها، مثل إنشاء أبراج إضافية على الحدود مع سوريا من أجل السيطرة على الحدود".

وقال المولوي إن المناقشات تركزت على قضية الصادرات للسعودية والمخاوف بشأن التهريب.

وقال: "سنتخذ إجراءات عملية لكل ما من شأنه أن يشكل تهديدًا لعلاقاتنا مع الدول العربية، وسأتابع جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بتهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون".

وأضاف المولوي: "اعترضنا عملية لتهريب الكبتاغون يوم السبت. نحن نتابعها، وقد تم اعتقال المتورطين".

وأضاف "سنقدم إجابات عملية لما يحدث من عمليات التهريب وما قد يشكل تهديدًا لعلاقاتنا مع السعودية ودول الخليج في هذا الصدد".

وبخصوص الدعوة إلى حصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية كشرط لإعادة العلاقات السعودية اللبنانية، قال المولوي: "نحن ننفذ سياسة الدولة اللبنانية ونبرز مصالحها".

وقال نقولا شماس، رئيس جمعية تجار بيروت، إن "المشكلة الأكبر تبقى البضائع المهربة". وأضاف: "سنعمل على جعل لبنان مرة أخرى منصة لتصدير البضائع وليس المهربة. إننا مطالبون باتخاذ إجراءات سريعة وجادة وسنتخذ إجراءات متتالية في هذا الصدد".

وصف فؤاد السنيورة البيان السعودي الفرنسي يوم السبت بأنه "ذو أهمية استثنائية في هذه الظروف الدقيقة".

وأضاف إن القرار "يحسم الجدل حول العديد من القضايا المطروحة في المنطقة العربية، لا سيما ما يتعلق بالعراق وسوريا واليمن ولبنان".

(م ش)