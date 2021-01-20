صحف عالمية: بلينكين يحض على التحرك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وترامب يناقش إنشاء حزب جديد

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الأربعاء، إلى سعي الإدارة الأميركية الجديدة إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك فرض الأخيرة عقوبات على ترامب وتسعة من المسؤولين في إدارة الرئيس المنتهية ولايته.

العرب نيوز: أنتوني بلينكن: يجب على الولايات المتحدة التحرك بشكل عاجل لوقف السلاح النووي الإيراني

صحيفة العرب نيوز السعودية، تحدثت عن صفقة نووية جديدة يمكن من خلالها معالجة التحركات الإيرانية في هذا الصدد، وقالت: "قال كبير الدبلوماسيين الأميركيين المقبل أنطوني بلينكين، إن إبرام اتفاق نووي جديد قد يعالج سياسات إيران العدوانية في الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية المكلف لجلسة تأكيده أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، ستسعى إلى "صفقة أطول وأقوى".

وأشار بلينكين إلى أن الإدارة الجديدة لديها "مسؤولية ملحة" لفعل ما في وسعها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف "وقت الاختراق - الوقت الذي ستستغرقه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح واحد - قد انتقل من أكثر من عام، كما كان في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر، بناءً على التقارير العامة".

وأردف "أن الرئيس بايدن سيعيد الانضمام إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الامتثال لشروطها"، مؤكدًا أن اتفاقًا جديدًا يمكن أن يعالج أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وكذلك صواريخها".

الواشنطن بوست: إيران تفرض عقوبات على ترامب

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية إن "إيران فرضت عقوبات على الرئيس ترامب وتسعة مسؤولين أمريكيين آخرين من الإدارة المنتهية ولايتها، بسبب دورهم المزعوم في دعم الإرهاب.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المسؤولين الأميركيين أُدرجوا في القائمة لدورهم في الأنشطة الإرهابية ضد إيران، بما في ذلك العقوبات وقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني العام الماضي في العراق.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، إلى أنه إلى جانب ترامب، تم فرض عقوبات على وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ورئيسة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل، وستة مسؤولين أميركيين كبار آخرين.

هذا، واستهدفت العقوبات الإيرانية أيضًا الممثلين الخاصين السابقين والحاليين لإيران بريان هوك، وإليوت أبرامز، وكذلك مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وسيكون للعقوبات الإيرانية تأثير محدود لأن المسؤولين الأميركيين المستهدفين ليس لهم صلات تجارية معروفة بإيران. ومع ذلك، تُظهر هذه الخطوة رغبة طهران في توجيه ضربة للعلاقات مع الولايات المتحدة ولترامب، الذي سيغادر منصبه اليوم الأربعاء".

الوول ستريت جورنال: ترامب يناقش إنشاء حزب سياسي جديد

أما صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية فتطرقت إلى أن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يسعى إلى إنشاء حزب جديد، وذلك للاستمرار في ممارسة سياسته حتى بعد مغادرته المكتب البيضاوي، وقالت: "تحدث ترامب في الأيام الأخيرة مع مساعديه حول تشكيل حزب سياسي جديد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في محاولة لممارسة نفوذ مستمر بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقالت المصادر إن ترامب ناقش الأمر مع العديد من مساعديه وأشخاص آخرين مقربين منه الأسبوع الماضي، حيث قال الرئيس إنه يريد تسمية الحزب الجديد بـ "الحزب الوطني"، وفقًا لما قاله الأشخاص المطلعون على الأمر.

ودخل ترامب في عداوة في الأيام الأخيرة مع العديد من القادة الجمهوريين بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي قال يوم الثلاثاء، إن ترامب يستحق اللوم لإثارة أعمال الشغب القاتلة في 6 كانون الثاني/ يناير، في مبنى الكابيتول، وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب يحافظ على دعم قوي بين ناخبي الحزب الجمهوري.

ومن غير الواضح مدى جدية ترامب في إنشاء حزب جديد، الأمر الذي يتطلب استثمارًا كبيرًا للوقت والموارد، حيث لدى الرئيس قاعدة كبيرة من المؤيدين.

ومن المرجح أن تواجه أي محاولة لإنشاء حزب جديد معارضة شديدة من مسؤولي الحزب الجمهوري، الذين قد يغضبون من فكرة قيام ترامب بتقليل الدعم عن مرشحي الحزب الجمهوري".

(م ش)