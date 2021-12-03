صحف عالمية: بلينكن يحذر لافروف والموساد لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية على الإطلاق

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التحذيرات الأميركية المتكررة لروسيا في حال تدخلت الأخيرة في أوكرانيا، والموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني، إلى جانب حقوق الإنسان في قطر.

أنتوني بلينكن يحذر لافروف الروسي بشأن التعزيزات العسكرية في أوكرانيا

قالت صحيفة الوول ستيريت جورنال الأميركية عن التوتر الأميركي الروسي بشأن أوكرانيا: "حذر وزير الخارجية الأميركي نظيره الروسي من أن روسيا ستواجه ردّ فعل قوي إذا تدخلت أكثر في أوكرانيا، مما يظهر الاحتكاك المتزايد بشأن حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بداية اجتماع استمر 40 دقيقة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس "إذا قررت روسيا مواصلة المواجهة، فستكون هناك عواقب وخيمة".

وكرر لافروف تأكيدات الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا "لا تريد أي صراعات"، قائلًا إن موسكو تريد توازن المصالح في المنطقة. لكن لافروف حذر من أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه ما تعتبره تحركات من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في منطقتها.

ورفض بلينكن استبعاد أشكال أخرى من الرد يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة أو حلفاؤها إلى جانب العقوبات الاقتصادية. وردًّا على سؤال حول الإجراءات التي تتخذها موسكو والتي قد تؤدي إلى فرض عقوبات أميركية أو إجراءات أخرى ضد روسيا، قال بلينكن "تشمل هذه الإجراءات احتمالية تجدد العدوان بالقوات العسكرية، بالإضافة إلى بعض الجهود التي نرى أن روسيا تتخذها لمحاولة زعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل - كلاهما مدعاة للقلق".

قبل لقائه مع لافروف، أخبر بلينكن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن الولايات المتحدة لديها "مخاوف عميقة بشأن الموقف العدواني الذي تتخذه روسيا مرة أخرى تجاه أوكرانيا".

وقال كوليبا إن أوكرانيا ستواصل تشجيع شركائها على "إعداد حزمة ردع تجعل الرئيس بوتين يفكر مرتين قبل اللجوء إلى القوة العسكرية".

رئيس الموساد: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية على الإطلاق

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية حول الملف النووي الإيراني: "تعهد رئيس الموساد ديفيد بارنيا يوم الخميس بأن إسرائيل ستفعل "كل ما يلزم" لضمان عدم تطوير إيران أبدا لسلاح نووي، حيث تتواصل المحادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في فيينا.

وقال بارنيا في حفل أقيم لموظفي الموساد في القدس، إلى جانب رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتزوغ، إن إيران "لن تمتلك أبدًا أسلحة نووية في السنوات المقبلة".

وأضاف بارنيا في تصريحات علنية نادرة يوم الخميس أن "إيران لا تحتاج إلى يورانيوم مخصب بنسبة 60 في المائة للأغراض المدنية أو "ثلاثة مواقع بها آلاف أجهزة الطرد المركزي النشطة، ما لم تكن هناك نية لتطوير أسلحة نووية"، رافضًا ادعاء طهران بأن برنامجها النووي سلمي.

وقال بارنيا إن منع إيران من تطوير رأس حربي نووي هو "أمر ملزم لدى الموساد"، وقال "مع زملائنا في المؤسسة الدفاعية، سنبذل قصارى جهدنا لإبعاد التهديد عن دولة إسرائيل وإحباطه بأي شكل من الأشكال".

كما وصف "الاتفاق السيئ" بين إيران والقوى العالمية بأنه نتيجة "لا تطاق".

سجين في السجون القطرية يضرب عن الطعام

قالت صحيفة الغارديان البريطانية عن حقوق الإنسان في قطر: " كرر المسؤول السابق في مونديال قطر، عبد الله إبهيس، مزاعم براءته مع دخوله اليوم السابع عشر للإضراب عن الطعام في السجن. وكانت السلطات القطرية قد ألقت القبض على إبهيس الشهر الماضي وأعيد إلى السجن، بينما ينتظر نتيجة استئنافه ضد تهم الرشوة والسجن لمدة خمس سنوات.

وحُرم نائب مدير الاتصالات السابق في اللجنة العليا لمونديال قطر من الاتصالات منذ اعتقاله، بحسب أسرته. لكن يوم الخميس، نشرت صحيفة إن آر سي الهولندية مقاطع صوتية مسجلة على ما يبدو في زنزانته، وقال إنه يواصل إضرابه عن الطعام "حتى تثبت براءته".

في المقطع الصوتي قال إبهيس: "لقد أضربت عن الطعام؛ لأن هذا كان الملاذ الأخير بالنسبة لي بعد أن حُرمت من فرصة محاكمة عادلة".

وأضاف "حُرمت من فرصة الاستماع إليّ، وحُرمت من فرصة التحدث علنيًّا، وبعد كل شيء تم احتجازي بينما لم تنته محاكمتي بعد. لقد تم احتجازي فقط للتأكد لكي لا أتحدث، ولا أدافع عن نفسي، ولكي لا أكشف القصة الحقيقية وراء ما حدث لي".

(م ش)