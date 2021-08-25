صحف عالمية: بايدن يرفض التمديد ودول المنطقة تبحث عن تحالفات جديدة على وقع التخلي الأميركي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى رفض بايدن تمديد وجود قواته في أفغانستان وبحث دول المنطقة عن تحالفات جديدة بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

بايدن يرفض نداءات الحلفاء للإبقاء على القوات في أفغانستان إلى ما بعد نهاية آب

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية "رفض جو بايدن نداءات الحلفاء المحليين والدوليين للإبقاء على القوات في أفغانستان لجهود الإجلاء بعد نهاية الشهر، مشيرًا إلى التهديد المتزايد بشن هجوم إرهابي".

وفي خطوة من المرجح أن تؤجج الانتقادات بأن أميركا تتخلى عن الشركاء الأفغان، أوضح الرئيس الأميركي أنه مصمم على سحب القوات من مطار كابول بحلول الموعد النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بايدن في البيت الأبيض "نحن الآن في طريقنا للانتهاء بحلول الحادي والثلاثين من آب. كلما تمكنا من الانتهاء مبكرًا، كان ذلك أفضل. كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا".

وأقر بايدن بأن استكمال الجسر الجوي - وهو أحد أكبر الجسور في التاريخ - بحلول 31 آب يعتمد على استمرار طالبان في التعاون والسماح بالوصول إلى المطار دون أي تعطيل للعمليات.

وأشار أيضًا إلى أنه طلب من البنتاغون ووزارة الخارجية "خطط طوارئ لتعديل الجدول الزمني إذا أصبح ذلك ضروريًّا".

وتابع "أنا مصمم على ضمان إتمام مهمتنا. كما أنني مدرك للمخاطر المتزايدة التي تم إعلامي بها والحاجة إلى أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار".

وقال إن "هذه المخاطر الحادة والمتنامية تشمل الهجمات الإرهابية المحتملة من قبل داعش. كل يوم نقضيه على الأرض هو يوم آخر نعلم فيه أن داعش يسعى لاستهداف المطار ومهاجمة كل من القوات الأميركية والقوات المتحالفة والمدنيين الأبرياء".

ما الذي ستكسبه إسرائيل من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان

وعن تأثيرات الانسحاب الأميركي على إسرائيل قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية في تحليل لها "كان سقوط كابول في يد طالبان، على الرغم من المفاجأة في سرعتها، متوقعًا منذ أن وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتفاقًا يحدد شروط الانسحاب الأميركي من أفغانستان. ومع ذلك، فإن مشاهد آلاف الأفغان الذين تقطعت بهم السبل وهم يحاولون الصعود على متن رحلات الإجلاء الأميركية مغادرة مطار كابول دفعت الكثيرين للتشكيك في مصداقية الولايات المتحدة".

ووصف أرمين لاشيت، الخليفة المتوقع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انسحاب القوات الغربية من أفغانستان بأنه "أكبر كارثة" عانى منها الناتو منذ تأسيسه.

وقد يكون للطريقة المتسرعة للانسحاب الأميركي من أفغانستان آثار متتالية تتجاوز حدود أفغانستان. من المرجح جدًّا أن تعزز طريقة الانسحاب الحاجة بين الجهات الفاعلة الإقليمية في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، لتشكيل تحالفات لا تستند إلى الولايات المتحدة.

وظهرت هذه الحاجة بالفعل في دول الخليج في أعقاب الهجمات الإيرانية على منشآت نفط أرامكو السعودية في بقيق وخريص في أيلول 2019، وأدى عدم الرد الأميركي على هذا الهجوم المباشر على المملكة بالفعل إلى دفع بعض صناع السياسة في الخليج إلى إعادة التفكير في الاعتماد التقليدي للمملكة العربية السعودية على الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات الأمنية للمملكة.

الانسحاب الأميركي من أفغانستان اليوم، والذي يبدو أنه ترك العديد من الأفراد الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية في العقدين الماضيين، قد يدفع البعض للبحث عن بدائل للضمانات الأمنية الأميركية. في العراق، البلد الآخر في المنطقة الذي يستضيف وجودًا كبيرًا للقوات العسكرية الأميركية، يخشى البعض بالفعل من أن يكونوا التاليين للتخلي عنهم.

قد تؤدي الحاجة إلى تحالفات لا تستند إلى الولايات المتحدة إلى دفع المملكة العربية السعودية والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى إلى تعزيز علاقاتها الأمنية مع إسرائيل. تسارع التعاون بين بعض دول الخليج وإسرائيل في العام الماضي، منذ توقيع اتفاقات إبراهيم. من المرجح جدًّا أن تؤدي صور الانسحاب الأميركي من كابول واستيلاء طالبان على العاصمة إلى تسريع هذا الاتجاه حيث يبحث اللاعبون الإقليميون عن شركاء أمنيين أكثر استقرارًا ومصداقية.

أسباب اشتعال الحدود اللبنانية الإسرائيلية الهادئة نسبيًّا مرة أخرى

أما صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية فقالت "على مدى الأسبوعين الماضيين، اندلعت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وببطء ولكن بثبات، إن الوضع الراهن الذي ساد منذ حرب عام 2006 بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، آخذ في التآكل ويزداد خطر اندلاع صراع جديد".

لحسن الحظ، لم تؤد صواريخ حزب الله الأخيرة إلى مزيد من التصعيد، وتم تدمير 10 منها بواسطة الدفاع الجوي الإسرائيلي، بينما سقط الباقي في مناطق غير مأهولة. ومع ذلك، فقد حدثت هذه الضربات الانتقامية بوتيرة تنذر بالخطر في الأشهر الأخيرة.

على وجه التحديد، هناك عدة أسئلة حول تبادل إطلاق النار هذا الشهر تحتاج إلى دراسة.

أولًا، لم يتحمل حزب الله المسؤولية عن هجمات 4 آب. كما أنه لم يفعل ذلك فيما يتعلق بضربات أيار، على الرغم من وجود أسباب للشك في أن تكون أي جماعة أخرى مسؤولة. بالنظر إلى قبضة حزب الله السياسية على جنوب لبنان، فمن غير المرجح أن تتمكن مجموعة فلسطينية صغيرة من إطلاق الصواريخ على إسرائيل دون علمها وموافقتها. في حين أن مثل هذا السيناريو قد يشير إلى أن حزب الله لا يسيطر بشكل كامل على معقله التاريخي؛ فإن هذه النظرية تتعارض مع التقييمات التي أجرتها وكالات الاستخبارات الغربية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

والسؤال إذن هو: لماذا سيسمح حزب الله لمنظمة أخرى بشن هجوم على إسرائيل ويخاطر بوقوعها في صراع أوسع؟ ربما تكون هذه طريقة للجماعة لاختبار الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ومعرفة مدى التزام خليفة بنيامين نتنياهو بالحفاظ على الوضع الراهن.

والسؤال الآخر عن التطورات الأخيرة في جنوب لبنان: ما استراتيجية إيران بالنسبة لحزب الله. يلعب الحرس الثوري الإيراني دورًا مركزيًّا في تمويل وتدريب حزب الله، الذي لا يمكنه اتخاذ قرارات عسكرية كبرى دون التشاور المسبق مع طهران. هنا، يشير توقيت الهجمات إلى وجود تنسيق بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني. تم إطلاق الصواريخ بعد أيام قليلة من الهجوم على سفينة إسرائيلية ميرسر ستريت عبر المياه الدولية قبالة سواحل عمان.

(م ش)