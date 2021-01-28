صحف عالمية: بايدن يجمّد بيع الأسلحة لأبو ظبي والرياض والجامعة العربية تحث أوروبا على إحياء عملية السلام

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الخميس، إلى التجميد الأمريكي المؤقت لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، بالإضافة إلى دعوة الجامعة العربية للاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام.

وول ستريت جورنال: بايدن يجمّد مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات

وبخصوص السياسة الأمريكية الجديدة تجاه الشرق الأوسط، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "فرضت إدارة بايدن تجميدًا مؤقتًا لمبيعات الأسلحة الأميركية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث ستقوم بمراجعة صفقات أسلحة بمليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لمسؤولين أميركيين".

وقال المسؤولون إن المراجعة تشمل بيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى الرياض، بالإضافة إلى مقاتلات من طراز F-35 متطورة إلى أبو ظبي، وهي صفقة وافقت عليها واشنطن كجزء من اتفاقات إبراهيم، التي أسست الإمارات بموجبها دبلوماسية العلاقات مع إسرائيل.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى إنه ليس غريبًا أن تقوم إدارة جديدة بمراجعة مبيعات الأسلحة التي وافق عليها ترامب، وأنه على الرغم من التوقف المؤقت، فمن المرجح أن تمضي العديد من الصفقات إلى الأمام في النهاية".

العرب نيوز: جامعة الدول العربية تحث الاتحاد الأوروبي على إحياء عملية السلام

بدورها، تحدثت صحيفة العرب نيوز السعودية عن دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر في إحياء عملية السلام، وقالت: "شدد أبو الغيظ على الدور الإنساني للكتلة ودولها الأعضاء في تقديم المساعدات للفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون في الأراضي المحتلة والدول المجاورة".

وخلال لقاء مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، أعرب أبو الغيط عن تقديره لمواقف الاتحاد الأوروبي الأولية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال إن الأمل في حل الدولتين يتضاءل على الأرض بسبب الأنشطة الاستيطانية المتزايدة لإسرائيل في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف أبو الغيط أنه "يتطلع إلى دور أكثر فاعلية في إحياء عملية السلام ووضعها على المسار الصحيح، بناءً على الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأكد على أهمية وضع هذه القضية على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات تعاونية مع التنسيق العربي الأوروبي لإحياء حل الدولتين كحجر زاوية لمفاوضات واضحة ذات إطار زمني بهدف حل الصراع بدلًا من مجرد إدارته.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أو الغيظ، عن أمله في أن تصحح الإدارة الأميركية الجديدة "الإجراءات والسياسات غير المجدية" التي تبناها النظام السابق، وأن تعمل على إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية".

جيروزاليم بوست: العمليات الأمريكية - الإسرائيلية قد تساعد بايدن

أما صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تطرقت إلى العلاقات الأمركية - الإسرائيلية في مواجهة التقدم الصيني الروسي، وقالت: "يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2021، والذي أصبح قانونًا الأسبوع الماضي، بندًا يسمح بإنشاء مجموعة عمل أميركية إسرائيلية للعمليات والتكنولوجيا (OTWG)".

ويمكن لمجموعة العمل هذه أن تحسّن بشكل منهجي التعاون العسكري في مجال البحث والتطوير (R & D) بين البلدين، وهذا بدوره يمكن أن يساعد إدارة بايدن على المنافسة بشكل أفضل في منافسة التكنولوجيا العسكرية مع الصين وروسيا مع تعزيز التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

ويوضح القانون الجديد أن الكونغرس يتوقع من الإدارة التركيز على مجالين من التعاون العسكري مع إسرائيل، وهي تشمل التقييم "المنهجي" وتبادل "الخيارات لتطوير واكتساب متطلبات عسكرية مستنيرة بالمعلومات الاستخباراتية تدعم بشكل مباشر القدرات القتالية في إسرائيل".

(م ش)