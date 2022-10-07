صحف عالمية: بايدن يحذر من كارثة نووية وتكثيف التعاون العربي مع العراق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تحذيرات الرئيس الأميركي من كارثة نووية مقبلة، وزيادة التعاون العربي مع العراق، والمساعي الفرنسية للتغلب على التفكك الحاصل في أوروبا.

بايدن يحذر العالم من "كارثة" إذا استخدم بوتين سلاحاً نووياً تكتيكياً في أوكرانيا

قالت صحيفة غارديان البريطانية "حذر جو بايدن من أن العالم قد يواجه "كارثة" إذا استخدم فلاديمير بوتين سلاحاً نووياً تكتيكياً في محاولة للفوز بالحرب في أوكرانيا.

أدلى الرئيس الأميركي بتصريحاته الأكثر صراحة حتى الآن حول خطر الحرب النووية، قائلاً إنها أقرب ما وصل إليه العالم من كارثة نووية منذ ستين عاماً.

وقال: "لم نواجه احتمال حدوث حادثة منذ أزمة الصواريخ الكوبية".

وقال بايدن "لدينا رجل أعرفه جيداً إلى حد ما"، في إشارة إلى الرئيس الروسي. "إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه، كما يمكنك القول، ضعيف الأداء بشكل كبير".

هدد بوتين ومسؤولوه مراراً باستخدام الترسانة النووية الروسية في محاولة لردع الولايات المتحدة وحلفائها عن دعم أوكرانيا ومساعدتها على مقاومة الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في شباط. يتمثل أحد المخاوف في أنه قد يستخدم سلاحاً نووياً "تكتيكياً" قصير المدى لمحاولة إيقاف هجوم أوكرانيا المضاد في مساراته وإجبار كييف على التفاوض والتنازل عن الأراضي".

مشروع ربط كهربائي بين العراق والأردن

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "التقى مسؤولون عراقيون وأردنيون هذا الأسبوع في محاولة لبدء مشروع ربط كهربائي جديد يساعد البلدين في التغلب على نقص الكهرباء الذي يضر بالاقتصاد العراقي. وبحسب التقارير، ستكون الخطة جزءاً من مشروع أكبر مرتبط بالخليج ومصر.

وأشارت تقارير إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التقى نظيره الأردني في الأنبار هذا الأسبوع لإطلاق المشروع. ويبلغ طول خط الكهرباء 16 كيلومترا داخل الأردن و330 كيلومتراً داخل العراق بدءاً من الحدود العراقية الأردنية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضايا الكهرباء في الأردن مرتبطة بالمنطقة الأوسع. وفقاً لصفقة تم الإبلاغ عنها العام الماضي، كان الأردن وإسرائيل يناقشان مسألة تزويد المملكة بالكهرباء "الخضراء" من مزارع الألواح الشمسية إلى إسرائيل، بما يصل إلى 600 ميغاوات. في المقابل، سترسل إسرائيل المياه إلى الأردن. كما ذكرت تقارير في آب أن عمان سترسل 80 ميغاوات إلى أريحا التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في حفل أقيم في العراق إن آلية التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر تشكل نموذجاً للتعاون والتنسيق العربي المشترك.

وقال الكاظمي "نضع حجر الأساس للمشروع ونؤكد على ضرورة العمل الجاد والتنفيذ الصحيح والسليم لهذا المشروع وغيره من أجل العراق والعراقيين".

ترتبط الصفقات مع عمان أيضاً بالخليج لأن بغداد تعمل أيضاً مع الرياض. في حزيران 2021، التقى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني في بغداد وفي آذار، استضاف الأردن مسؤولين من العراق والإمارات ومصر. كما جرت المزيد من المحادثات منذ هذا الصيف لربط الأردن ومصر والعراق. وهناك أيضاً روابط محتملة مع شبكة الكهرباء واحتياجات الطاقة في لبنان عبر سوريا".

لحظة للتعاون الأوروبي

وقالت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية في افتتاحيتها "عندما وضع إيمانويل ماكرون لأول مرة خططه لتكوين مجتمع سياسي جديد لأوروبا، ساورت البعض شكوك من أن مبرر تلك المبادرة هو محاولة إغراء بريطانيا بالعودة إلى دائرة الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن المنظمة تجمع قادة جميع البلدان في أوروبا (باستثناء روسيا وبيلاروسيا)، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا، إلا أن الرئيس الفرنسي لم يخف أبداً بغضه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبذل جهوداً غير عادية لمعاقبة بريطانيا على ذلك.

ومن السخف أن يدخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة مع بريطانيا عندما يسعى فلاديمير بوتين إلى تدمير التسوية الدولية الكاملة التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية، كما أنه أمر سخيف بشكل مضاعف أن تعاني القارة بأكملها من آثار حرب الطاقة الروسية على الغرب".

(م ش)