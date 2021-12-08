صحف عالمية: بايدن يحذر بوتين من غزو أوكرانيا وأميركا تستبعد سعي طهران إلى امتلاك السلاح النووي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التحذيرات الأميركية لروسيا واستبعاد الاستخبارات الأميركية سعي طهران إلى امتلاك السلاح النووي، إلى جانب ضبط أسلحة ونفط إيراني في بحر العرب.

بايدن يحذر من أن غزو بوتين لأوكرانيا سيقابل بردّ اقتصادي

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، عن اللقاء بين بايدن وبوتين "حذر الرئيس بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواجهون غزوًا عسكريًّا لأوكرانيا بعقوبات اقتصادية شديدة، وتحركات لتعزيز الدفاعات الأوكرانية وتعزيز الدعم لدول أوروبا الشرقية.

لمدة ساعتين يوم الثلاثاء، أجرى الرئيسان مكالمة فيديو لمعالجة ما وصفته الولايات المتحدة بتحركات كبيرة وغير عادية للقوات بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

وأكد بايدن من جديد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وحث بوتين على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية لحل الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية، حيث تقاتل كييف "الانفصاليين" المدعومين من روسيا، حسبما قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان عقب المكالمة. وقال إن الرئيسين ناقشا أيضًا الاستقرار الاستراتيجي.

ووصف سوليفان المحادثة بأنها كانت مباشرة. كان هناك الكثير من النقاش بين الطرفين. لكن الرئيس كان واضحًا وضوح الشمس بشأن موقف الولايات المتحدة من كل هذه القضايا.

قال بايدن لبوتين إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدة دفاعية إضافية لأوكرانيا في حالة انتهاك سيادتها، على حد قول سوليفان.

وقال الكرملين إن المحادثات ركزت على الأزمة الأوكرانية وعدم إحراز تقدم في المحادثات الدبلوماسية لعام 2015، المعروفة باسم عملية مينسك، بهدف تأمين تسوية سلمية في دونباس. وأعرب بوتين عن قلقه إزاء ما تعتبره موسكو إجراءات استفزازية من قبل كييف ضد دونباس واتهم أوكرانيا بتخريب عملية السلام".

المخابرات المركزية الأميركية: لا دليل على أن إيران اتخذت قرارًا بتسليح البرنامج النووي

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية عن الملف النووي: "قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إن الولايات المتحدة لم ترَ أي دليل على أن إيران اتخذت قرارًا بالسعي للحصول على سلاح نووي.

قال بيرنز إن وكالة المخابرات المركزية "لا ترى أي دليل على أن المرشد الأعلى لإيران قد اتخذ قرارًا بالتحول إلى التسليح النووي". كما كرر ما قاله وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن جولة المفاوضات فاشلة الأسبوع الماضي في فيينا بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مشيرًا إلى أن "الإيرانيين لم يأخذوا المفاوضات على محمل الجد في هذه المرحلة". وأضاف: "سنرى قريباً مدى جديتهم".

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أن محادثات فيينا غير المباشرة من المقرر أن تُستأنف يوم الخميس، بحسب ما نقلته رويترز. ولم يؤكد المسؤولون الأميركيون هذا التقرير بعد.

ونقل عن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني قوله لوسائل إعلام إيرانية خلال زيارة قامت بها وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية إلى موسكو "سنواصل المحادثات يوم الخميس. وننتظر خطوات عملية من الغرب".

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن إيران قد تكون على بعد أسابيع من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يكفي لصنع سلاح نووي. إن كمية اليورانيوم التي قامت إيران بتخصيبها حتى 20 في المائة من النقاوة أمر بالغ الأهمية؛ لأنه عندما تصل إلى عتبة معينة - تُعرف باسم "الكمية الكبيرة" - يمكن تخصيب هذا المخزون بسرعة إلى درجة نقاء 90 في المائة اللازمة لسلاح نووي. إن امتلاك إيران لمخزون يبلغ 220 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة يعني أنها وصلت إلى الكمية المذكورة".

ضبط صواريخ ونفط إيراني في غارات للبحرية الأميركية

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية عن ضبط أسلحة ونفط إيراني في بحر العرب: "أكدت وزارة العدل الأميركية في إعلان اليوم، أن البحرية الأميركية صادرت ما يقرب من 1.1 مليون برميل من النفط ومئات الصواريخ من عدة سفن إيرانية في بحر العرب أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020.

وتمثل هذه المضبوطات أكبر عملية مصادرة أميركية على الإطلاق للوقود والأسلحة الإيرانية التي أقرت بها الحكومة الأميركية رسميًّا، بما في ذلك صادرت أسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات".

(م ش)