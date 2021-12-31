صحف عالمية: بايدن يحذر بوتين من غزو أوكرانيا والحرب اليمنية الكارثية أصبحت منسية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التحذيرات الأميركية لروسيا، وتداعيات الحرب اليمنية الكارثية على الشعب اليمني، إلى جانب انتشار أوميكرون بكثرة في تركيا.

بايدن: الولايات المتحدة سترد "بشكل حاسم" إذا غزت روسيا أوكرانيا

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية عن التوتر الروسي الأميركي: "قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للرد "بشكل حاسم" في حال غزو روسيا لأوكرانيا، وسط تصاعد التوترات على الحدود.

وكانت المكالمة الهاتفية بين الزعيمين، والتي تم ترتيبها بناءً على طلب موسكو، هي الأحدث في سلسلة من الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل ما وُصف بأنه "لحظة أزمة" حيث تحشد روسيا ما يقرب من 100000 جندي على الحدود الشرقية لأوكرانيا.

على الرغم من أن الزعيم الروسي نفى في السابق أي خطة لغزو أوكرانيا، إلا أن بوتين رفض الأسبوع الماضي استبعاد الحل العسكري وحذر سابقًا من أن لديه "جميع أنواع" الخيارات إذا لم تتم تلبية مطالبه.

وقالت الولايات المتحدة إن العديد من مقترحات روسيا لم تكن مطروحة للتفاوض، لكنها كانت منفتحة لمناقشة مطالب الكرملين الأخرى لأنها سعت إلى ردع موسكو عن العمل العسكري.

وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، كانت لهجة المكالمة، التي استمرت أقل من ساعة بقليل، "جادة وموضوعية"، حيث أقر الزعيمان بإمكانية حصول "تقدم ملموس" في بعض المجالات ولكن أيضًا في مجالات أخرى "قد يكون الاتفاق فيها غير ممكن".

وقال يوري أوشاكوف، المساعد الرئاسي الروسي، إن الكرملين "راضٍ" عن المحادثة، ووصفها بأنها "صريحة وموضوعية ومحددة"، وفقًا لوكالة إنترفاكس.

وأعرب بايدن عن دعمه لحل دبلوماسي لكنه حذر من التكاليف والعواقب الكبيرة إذا ما شرعت روسيا في غزوها لأوكرانيا. وقال المسؤول إن التكاليف تشمل عقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات ومساعدات أخرى لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها.

وقالت جين بساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان يوم الخميس: "لقد أوضح(بايدن) أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا. أكد الرئيس بايدن أن التقدم الجوهري في هذه الحوارات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من التهدئة بدلاً من التصعيد".

وقال أوشاكوف إن بوتين أبلغ بايدن أن العقوبات الشاملة ستؤدي إلى "قطع كامل" في العلاقات بين البلدين، مضيفًا أن ذلك سيكون "خطأ جسيمًا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".

اليمن والحرب المنسية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية في الشأن اليمني: "حذرت الأمم المتحدة مؤخرًا من أنه بحلول نهاية هذا العام، سيكون 377 ألف يمني قد لقوا حتفهم في سبع سنوات مدمرة من الحرب - وفي كثير من الحالات قُتلوا لأسباب غير مباشرة مثل الجوع. ويُعتقد أن 70 في المائة من الوفيات هم من الأطفال دون سن الخامسة.

مع بداية عام 2021، كانت هناك آمال في أن يؤدي وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض إلى إحراز تقدم نحو السلام. كما ألغى تصنيف إدارة ترامب للحوثيين كمجموعة إرهابية. لكن فريق بايدن بالغ في تقدير قدرته على المساعدة في حل الأزمة. سرعان ما تعثرت الجهود الدبلوماسية.

في غضون ذلك، تتعمق الكارثة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم قبل عيد الميلاد بقليل، قال برنامج الغذاء العالمي إنه اضطر إلى قطع المساعدات بسبب نقص الأموال، بعد ثلاثة أشهر من تحذيره من أن 16 مليون يمني "يسيرون نحو المجاعة"، وأربعة ملايين شخص تشردوا. كانت هذه أفقر دولة في المنطقة حتى قبل اندلاع الحرب، حيث كان 47 ٪ من السكان يعيشون في فقر. وحذرت الأمم المتحدة منذ ذلك الحين من أنها في طريقها لتصبح الأفقر في العالم، حيث يعيش 71٪ - 78٪ من اليمنيين الآن تحت خط الفقر".

7 دول أوروبية تمنع الركاب الأتراك مع دخول أراضيها

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية حول انتشار أوميكرون بكثرة في تركيا "منعت سبع دول أوروبية، بما في ذلك هولندا وإيطاليا وإسبانيا، الركاب الأتراك من دخول بلدانهم مع انتشار أوميكرون.

ووصلت حالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومية في تركيا إلى أعلى مستوى لها هذا الأسبوع، حيث قفزت إلى ما يقرب من 37000 حالة، لكن العدد لا يزال أقل بكثير من الأرقام المبلّغ عنها في أجزاء من أوروبا.

وقالت إرشادات السفر الخاصة بـ COVID-19، والتي تم تحديثها آخر مرة في 28 كانون الأول، إن هولندا وإيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورغ وكرواتيا وأيسلندا وسويسرا لن تقبل الركاب الأتراك بعد الآن. وقالت إن الركاب الأتراك سيحتاجون إلى إظهار دليل على التطعيم عند دخول البرتغال أو السويد".

(م ش)