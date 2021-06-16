صحف عالمية: بايدن يحشد الحلفاء ضد بوتين وأردوغان يعود خالي الوفاض

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى محاولات الرئيس الأميركي حشد الدعم لمواجهة روسيا والصين، بالإضافة إلى فشل أردوغان بعقد اتفاقات مع بايدن.

‘بايدن لحشد الحلفاء الغربيين ضد روسيا’

البداية من الشأن الأميركي، وفي هذا السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "سعت رحلة بايدن الخارجية الأولى إلى إظهار الوحدة المتجددة بين الشركاء الرئيسين للولايات المتحدة، ولكن ظهرت تصدعات بشأن روسيا والصين".

وركزت أول رحلة خارجية للرئيس بايدن على إظهار الصداقة المتجددة بين الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة الأنظمة الاستبدادية، وهو عرض للوحدة سيتم اختباره خلال قمة الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في يوم الثلاثاء، أكمل بايدن آخر ثلاث قمم مع أقوى حلفاء الولايات المتحدة، حيث التقى بقادة من مجموعة الدول السبع الديمقراطية الغنية، وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الجولة نجحت في توحيد الديمقراطيات الكبرى في العالم ضد تأثير الأنظمة الاستبدادية مثل الصين وروسيا. عند الإعلان عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لتعليق نزاع دام 17 عامًا بشأن الإعانات التجارية، كجزء من محاولة لإصلاح العلاقات عبر الأطلسي، قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي: "يقول الرئيس بشكل روتيني إننا أقوى عندما نعمل مع أصدقائنا وحلفائنا".

لكن الشقوق لا تزال تحت السطح - والأهم من ذلك، حول مدى صعوبة الضغط على الصين. ويقول المحللون إن ذلك زاد من حاجة بايدن إلى استقرار العلاقات مع الكرملين للتركيز على بكين.

‘لقاء أردوغان الأول مع بايدن ينتهي بدون اتفاقات’

وبخصوص اللقاء الأخير بين بايدن وأردوغان قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد لقائه الأول مع جو بايدن منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه، إن المشاكل في العلاقات التركية - الأميركية قابلة للحل. لكن المحللين قالوا إن الرئيس التركي يحاول تعزيز صورة بلاده وسط تصدعات خطيرة في العلاقات.

وقال أردوغان إن المناقشات التي جرت على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، يوم الإثنين، كانت "مثمرة وصادقة" وشدد مرارًا على أنه يأمل في أن يكون هناك تعاون في المستقبل، بما في ذلك في مجال الدفاع والتجارة، لكنه قدم القليل من التفاصيل.

ومع ذلك، ذكر أردوغان أيضًا العديد من مجالات الخلاف، بما في ذلك الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية وشراء تركيا للأسلحة الروسية، دون الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى أي اتفاقات.

وقال الدبلوماسي التركي السابق إمدات أونير، إنه بغض النظر عما تمت مناقشته خلال الاجتماع، فإن بايدن لن يشير إلى وجود انقسام داخل الناتو خلال القمة.

وأضاف أونير: "كان هذا اجتماعًا لحفظ ماء الوجه لأردوغان، فقط لتقديم صورة للعالم مفادها أننا ما زلنا حلفاء في الناتو، وما زلنا حلفاء لواشنطن".

يحاول أردوغان تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين حيث يواجه اقتصادًا متدهورًا وتراجع شعبيته في الداخل والعزلة في الخارج.

العلاقات مع الولايات المتحدة لها تأثير كبير على الشؤون المالية لتركيا، كما ثبت من الخلاف الدبلوماسي عام 2018 الذي أدى إلى فرض عقوبات على أنقرة، تلاه انهيار العملة التركية.

وقال أونير إن أردوغان يأمل في إظهار أنه لا يزال يعمل مع بايدن وليس متحالفًا تمامًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أصبحت العلاقات بين البلدين أسوأ بشكل ملحوظ على عدة جبهات، مع شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي كأحد الأسباب الرئيسة.

‘إيران تثير التوترات مع زيادة تخصيب اليورانيوم وسط محادثات نووية’

وفي الشأن الإيراني قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية: "قالت إيران إنها خصبت 6.5 كيلوغرامات من اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، وأثار هذا الإعلان هزة في المحادثات النووية بين البلاد والقوى العالمية، والتي تعتبر خطوة أخرى من جانب طهران نحو تخصيب 90 في المئة لأغراض صنع الأسلحة النووية.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله إن البلاد أنتجت أيضًا 108 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة، مما يشير إلى إنتاج أسرع من المعدل المطلوب بموجب القانون الإيراني الذي أنشأ العملية.

وقالت طهران في نيسان إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمئة عندما اتهمت إسرائيل العدو اللدود بتخريب موقع نووي رئيس.

جاء الكشف يوم الثلاثاء في الوقت الذي أجرت فيه طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

(م ش)