صحف عالمية: بايدن يهدد الصين وروسيا وأوروبا تدفع الثمن

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تهديدات الرئيس الأميركي لكل من بكين وموسكو والتبعات الاقتصادية للتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا على أوروبا.

بايدن يقول إنه أخبر "شي" بأن مساعدة روسيا ستعرضه لـ "خطر كبير"

قالت صحيفة الأندبندنت البريطانية: "قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه حذر الزعيم الصيني شي جين بينغ من أن اتخاذ أي خطوات لمساعدة الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا من شأنه أن يعرضه وبلاده "لخطر كبير".

وفي حديثه من مقر الناتو في بروكسل، سُئل بايدن عما إذا كان قد رأى أي مؤشر على أن الصين ستتدخل أو لن تتدخل في الصراع لمساعدة روسيا.

لم يرد الرئيس بشكل مباشر، لكنه أشار بدلًا من ذلك إلى المحادثة التي استمرت ساعتين مع شي الأسبوع الماضي.

قال بايدن إنه لم يهدد شي، لكنه "تأكد من أنه يتفهم عواقب مساعدته لروسيا".

وقال أيضًا: "لم أقم بتوجيه أي تهديدات، لكنني أشرت إلى عدد الشركات الأميركية والأجنبية التي غادرت روسيا نتيجة لسلوكها الهمجي".

وروى بايدن أنه أجرى "مناقشات طويلة" مع شي حول اهتمام الزعيم الصيني بـ "العلاقات الاقتصادية والنمو الاقتصادي مع أوروبا والولايات المتحدة"، وأخبر المراسلين أنه "أوضح" للسيد شي أنه " سيضع "نفسه" و "تلك الأهداف" في "خطر كبير" إذا ما تقدم بأي إجراءات لمساعدة روسيا في تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

قال بايدن: "أعتقد أن الصين تدرك أن مستقبلها الاقتصادي مرتبط بشكل وثيق بالغرب أكثر من ارتباطه بروسيا". مضيفًا "ولذا فإنني آمل أنه لن يتورط".

بايدن: الولايات المتحدة سترد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وقال بايدن إن الناتو "لم يكن أكثر اتحادًا" مما هو عليه اليوم، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في تقديره لقراره غزو أوكرانيا.

في وقت سابق، وافق قادة الناتو على نشر المزيد من القوات على جناحه الشرقي يوم الخميس مع تمديد الاتفاق الدفاعي تفويض رئيسه ينس ستولتنبرغ لمدة عام إضافي.

وقال بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو في بروكسل "نظل متحدين وعازمين في تصميمنا على معارضة العدوان الروسي، ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا، والدفاع عن أمن جميع الحلفاء".

تباطؤ الاقتصاد الأوروبي مع ارتفاع تكاليف الحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "أظهرت دراسات استقصائية للأعمال أن التعافي الاقتصادي في أوروبا تباطأ في الأسابيع الأولى من شهر آذار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بينما انتعش النشاط التجاري في الولايات المتحدة.

وانتشر تأثير الحرب بسرعة في أنحاء أوروبا من خلال تعطيل سلاسل التوريد المتوترة بالفعل، وإضعاف الثقة، وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة. إن رفع القيود الوبائية عن قطاع الخدمات في أوروبا يخفف من حدة الضربة في الوقت الحالي. لكن الاقتصاديين يتوقعون أن يتلاشى هذا التأثير الإيجابي وأن يكون للحرب عبء أكبر على النمو.

وخفض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (Unctad) الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام نتيجة الغزو. وتتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6٪، بعد أن توقع سابقًا أن يشهد توسعًا بنسبة 3.6٪. سيحدث الكثير من التباطؤ في منطقة اليورو، حيث تتوقع ((Unctad الآن أن تشهد نموًّا بنسبة 1.7٪ فقط، أي نصف ما توقعته سابقًا. على النقيض من ذلك، خفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.4٪ من 3٪.

وتعتمد العديد من الدول الأوروبية بشكل كبير على روسيا في إمدادات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب. كانت أسعار الطاقة ترتفع في الأشهر التي سبقت الغزو الروسي لجارتها في 24 شباط، واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين، بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.

قال كريس ويليامسون، كبير اقتصادي الأعمال في S&P Global: "أدت الحرب إلى تفاقم ضغوط الأسعار الحالية المرتبطة بالوباء، والتي ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة".

ووجه الغزو أيضًا ضربة لثقة المستهلكين في منطقة اليورو، وفقًا لمسح نشرته المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. سجل الاستطلاع الشهري ضعفًا في المعنويات في أوائل آذار مقارنةً بتلك التي شهدها الوباء أوائل عام 2020.

وقالت S&P Global إن شركات صناعة السيارات في أوروبا كانت من بين الشركات الأكثر تضررًا في الأسابيع الأولى من الغزو. تسبب الصراع في نقص في بعض الأجزاء التي تصنع في أوكرانيا، مما أدى إلى تعليق الإنتاج في بعض المصانع في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك، يبدو أن هذه العوائق في الإمداد تتراجع".

(م ش)