صحف عالمية: بايدن تعلّم من أخطاء أسلافه ومقتل زعيم بوكو حرام

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى مساعي الرئيس الأميركي في وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك مقتل زعيم بوكو حرام، والتحايل الإيراني على العقوبات الأميركية.

'بايدن تعلّم من أخطاء أسلافه في الشرق الأوسط'

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية في تحليل لها: "كان للرئيس بايدن الفضل في التوسط في وقف إطلاق النار هذا الأسبوع بين إسرائيل وحماس".

فعل بايدن ذلك بطريقته، ببطء وبهدوء، عبر المحادثات الشخصية، لقد أيد الدفاع الإسرائيلي عن النفس ولم يحرك تدخلًا دبلوماسيًّا دراماتيكيًّا. على طول الطريق، واجه انتقادات من الديمقراطيين التقدميين الذين كانوا يطالبون بتوبيخ علني لإسرائيل. يعتقد بايدن أن هذا النهج سيكلف المزيد من الأرواح، وفقًا لشخصين مطلعين على تفكيره خلال الأزمة.

إحدى نتائج الحرب هي عودة الولايات المتحدة كوسيط في أعمال "عملية السلام"، حيث صاغ بايدن ببساطة بيان يوم الخميس الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار: "أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون أن يعيشوا بأمن وأمان وأن يتمتعوا بإجراءات متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية".

وكانت هذه الحرب، مثل كل صراع إسرائيلي فلسطيني قبلها، مأساة إنسانية، فعلى مدار 11 يومًا من القتال، قُتل حوالي 300 شخص. وبالمقارنة، استمرت حرب 2014، التي كانت الولايات المتحدة فيها وسيطًا، 50 يومًا وقتل فيها 2251 فلسطينيًّا، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة. قد ينهار وقف إطلاق النار هذا، ولكن حتى الآن، يبدو أن نهج بايدن المتواضع قد قلل من التكلفة الباهظة.

وشهد مستشارو بايدن تصاعد الضغط الشهر الماضي في القدس بسبب هجمات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى والجهود الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، واعتقد البيت الأبيض أنه ساعد في تهدئة الوضع، وشجع قرار محكمة إسرائيلية بتأجيل عمليات الإخلاء والضغط على الإسرائيليين لإعادة توجيه مسيرة المستوطنين التي كان من الممكن أن تسبب المزيد من العنف.

ولكن عندما بدأت حماس في إطلاق الصواريخ في 10 ايار/ مايو وردّت إسرائيل بضربات جوية، علم مسؤولو البيت الأبيض أن الحرب لن تنتهي على الفور. كانت أهدافهم منع غزو بري إسرائيلي وتقصير مدة الحرب على أقل عدد ممكن من الأيام، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكير بايدن.

وأثار بايدن غضب بعض الديمقراطيين التقدميين بتصريحه في 12 مايو بأن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها". لكن المصادر قالت إن ذلك كان محاولة متعمدة لخلق بعض الثقة وغرفة التفاوض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن ليوقف هجماته في تلك المرحلة المبكرة بغض النظر عما قاله بايدن.

وخلال الأسبوع التالي، زاد بايدن الضغط تدريجيًّا، ففي 17 مايو، دعا علنًا إلى وقف إطلاق النار، لكنه عبّر عن ذلك بلطف، وليس كمطلب أميركي. مرة أخرى، كان ذلك متعمدًا، كما تقول المصادر المطلعة على تفكيره، وقالت المصادر إن لهجة أكثر تشددًا ظهرت في مكالمة هاتفية في 19 مايو مع نتنياهو، وجاءت قراءة للبيت الأبيض لتلك المكالمة مؤكدة: "أبلغ الرئيس رئيس الوزراء أنه يتوقع تهدئة كبيرة اليوم في طريق وقف إطلاق النار".

كان التحدي الكبير الآخر لبايدن هو إعادة بناء العلاقة مع الفلسطينيين، الذين ازدراهم سلفه، دونالد ترامب، وتطوير علاقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتعين على أجهزته الاستخباراتية ضمان وفاء حماس بأي وعود قُطعت أثناء ذلك.

جاء بناء الثقة في وقت مبكر خلال الأسبوع الأول من الحرب، عندما أبلغت الحكومة المصرية جهات اتصال أميركية أن حماس مستعدة لهدنة مدتها 18 ساعة توقف فيها إطلاق صواريخها البعيدة المدى.

عندما بدأ بايدن بزيادة الضغط على إسرائيل، اتصل بعباس في 15 مايو، وأعرب عن تعاطفه مع مقتل المدنيين الفلسطينيين وأكد لعباس "التزامه القوي بحل الدولتين المتفاوض عليه". عباس قوة مستهلكة، لكن إدارة بايدن تعلم أن السلطة الفلسطينية التي أعيد تنشيطها - والتي يمكنها الحفاظ على الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء - ستكون ضرورية لإعادة البناء بعد انتهاء هذه الحرب.

وبخصوص المكالمة الرئيسة الأخيرة مع السيسي، قالت المصادر إن هذه المكالمة كانت تهدف إلى بناء الثقة. كان بايدن بحاجة إلى معرفة أنه إذا دفع قدمًا بوقف إطلاق النار المخطط له، فإن مصر وحماس ستفيان بذلك. الآن بعد أن عادت الولايات المتحدة كوسيط إسرائيلي فلسطيني، ما هي الخطوات التي ستتبع ذلك؟ سينصب التركيز الأولي على تقديم المساعدة الإنسانية لقطاع غزة المنكوبة. وهذا يعني العمل مع مصر لتسهيل شحن إمدادات إعادة البناء، وربما يكون الجزء الأصعب هو تعزيز السلطة الفلسطينية، عبر حكومة وحدة مع حماس التي توافق على قبول إسرائيل وتنبذ العنف.

'مقتل زعيم بوكو حرام '

وكشفت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية أن زعيم بوكو حرام الصومالية أبو بكر شيكاو قد قتل، وقالت إن الأخير "هو الذي حوّل بوكو حرام من طائفة متطرفة مغمورة إلى جيش جهادي خلفت حربه مع الدولة النيجيرية عشرات الآلاف من القتلى في أربع دول، وفقًا لمسؤولين ووسطاء ووكالة تجسس غرب أفريقية ومذكرات مخابرات داخلية".

وأكد خمسة مسؤولين نيجيريين مقتله، وشرحوا بالتفصيل كيف فجر سترته الناسفة خلال مواجهة مع متمردين منافسين لتفادي أسره حيًّا.

وشيكاو الذي رصدت الحكومة الأميركية مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار لاعتقاله، وأصبح من أكثر المطلوبين أهمية في إفريقيا، كان مسؤولاً مع أتباعه عن خطف 300 تلميذة تقريبًا في 2014 بشيبوك، مما أثار استياء دوليًّا.

'دراسة: إيران تستخدم تعدين العملات المشفرة لتقليل تأثير العقوبات'

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "توصلت دراسة جديدة إلى أن حوالي 4.5٪ من جميع عمليات تعدين البيتكوين تتم في إيران، مما يسمح للبلاد بكسب مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتقليل تأثير العقوبات".

وفي مستواها الحالي من التعدين، سيصل إنتاج البيتكوين في إيران إلى عائدات تقترب من مليار دولار سنويًا، وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة تحليلات "blockchain Elliptic".

وتفرض الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًّا شبه كامل على إيران، بما في ذلك حظر جميع الواردات من قطاعات النفط والبنوك والشحن في البلاد.

ويحظر البنك المركزي للبلاد تداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى المستخرجة في الخارج، على الرغم من أن العملات متاحة على نطاق واسع في السوق السوداء، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

واعترفت إيران رسميًّا بتعدين العملات المشفرة كصناعة في السنوات الأخيرة، حيث تقدم لها طاقة رخيصة وتتطلب من عمال المناجم بيع عملات البيتكوين المستخرجة الخاصة بهم إلى البنك المركزي. واجتذبت احتمالية الطاقة الرخيصة المزيد من عمال المناجم، وخاصة من الصين، إلى البلاد. وخلصت الدراسة إلى أن "إيران أدركت أن تعدين البيتكوين يمثل فرصة جذابة للاقتصاد المتضرر من العقوبات ويعاني من نقص السيولة النقدية، ولكن مع وجود فائض في النفط والغاز الطبيعي".

وستتطلب الكهرباء التي يستخدمها عمال المناجم في إيران ما يعادل حوالي 10 ملايين برميل من النفط الخام كل عام لتوليدها، أي حوالي 4٪ من إجمالي صادرات النفط الإيراني عام 2020، وفقًا للدراسة.

وجاء في الدراسة أن "الدولة الإيرانية تبيع بالتالي احتياطاتها من الطاقة بشكل فعال في الأسواق العالمية، باستخدام عملية تعدين البيتكوين لتجاوز الحظر التجاري".

وأضافت الدراسة: "يتم الدفع لعمال المناجم المقيمين في إيران مباشرة بعملة البيتكوين، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لدفع ثمن الواردات، مما يسمح بالتحايل على العقوبات المفروضة على المدفوعات من خلال المؤسسات المالية الإيرانية".

(م ش)