صحف عالمية: بايدن ممتعض من شركات النفط الأميركية والشتاء الأوروبي البارد يهدد الطلب المتزايد على الغاز

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، أزمة الطاقة التي تجتاح الولايات المتحدة وأوروبا، ومساعي نتنياهو العودة إلى سدة الحكم.

بايدن يعتزم فرض عقوبات على شركات النفط الأميركية ما لم تخفّض الأسعار

قالت صحيفة فايينشال تايمز البريطانية " اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن شركات النفط "بالتربح" من الغزو الروسي لأوكرانيا حيث هددها بتشريع لفرض ضريبة غير متوقعة ما لم تزد الإنتاج.

وتأتي تعليقاته بعد أيام من إعلان منتجي النفط والغاز، بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون، عن أرباح هائلة، وقبل حوالي أسبوع من الانتخابات النصفية الحاسمة التي وضع فيها سعر البنزين زملائهم الديمقراطيين في موقف دفاعي.

وقال بايدن مساء الإثنين: "في وقت الحرب، على أي شركة تحصل على أرباح تاريخية مفاجئة، أن تتحمل المسؤولية بما يتجاوز المصلحة الذاتية الضيقة لمديريها التنفيذيين ومساهميها".

وأضاف "لديهم الفرصة للقيام بذلك، وخفض الأسعار للمستهلكين، إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يدفعون ضريبة أعلى على أرباحهم الزائدة وسيواجهون قيوداً أخرى".

وسجلت شركة إكسون، أكبر شركة نفط أميركية، أرباحاً صافية ربع سنوية قياسية بنحو 20 مليار دولار يوم الجمعة، كسبت شركة ريفال شيفرون 11.2 مليار دولار، أي أقل بقليل من الأرباح القياسية في الربع السابق.

وقال بايدن: "أرباحهم هي مكاسب غير متوقعة من الحرب، مكاسب غير متوقعة من الصراع الوحشي الذي يجتاح أوكرانيا ويضر بعشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم".

قال الرئيس إن إدارته ستعمل مع الكونغرس لصياغة استجابات سياسية محتملة "لقد حان الوقت لهذه الشركات لوقف التربح من الحرب، والوفاء بمسؤولياتها في هذا البلد، ومنح الشعب الأميركي فترة راحة".

شتاء أوروبا البارد سيهدد الطلب المتزايد على الغاز

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن " واحدة من أولى التوقعات الموسمية التي تمت مراقبتها عن كثب لما يحمله الشتاء الأوروبي، تشهد طقساً أكثر برودة وجفافاً أكثر من المعتاد في جميع أنحاء المملكة المتحدة وشمال أوروبا، وهي ظروف يمكن أن تضيف ضغطاً على الحكومات والشركات التي تدير إمدادات القارة من الغاز الطبيعي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة يوم الإثنين، إن هناك احتمالية متزايدة لأن تكون الأشهر الثلاثة المقبلة أكثر برودة من المعتاد مع متوسط ​​درجات الحرارة المرجح أن تتراوح بين أربع درجات وأقل بقليل من ست درجات مئوية، وهو أقل بقليل من المتوسط ​​الذي شوهد خلال السنوات الخمس الماضية، وأضافت الوكالة أنه من المرجح أيضاً أن يكون الجو أكثر جفافاً من المعتاد، مع انخفاض فرص هطول الأمطار الغزيرة بين شهر تشرين الثاني وكانون الثاني".

نتنياهو يسعى للعودة في الانتخابات الإسرائيلية

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " يتوجه الناخبون في إسرائيل لصناديق الاقتراع للمرة الخامسة في أربع سنوات يوم الثلاثاء، في انتخابات يحاول فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو العودة للسلطة لكن مساعيه ربما تعتمد على حزب يميني متطرف يدعو زعماؤه لطرد من يعتبرونهم مفتقرين للولاء لإسرائيل.

وقد يؤثر سخط الناخبين من الجمود السياسي سلباً على نسبة المشاركة في التصويت، لكن التأييد المتنامي لتكتل قومي متطرف للصهيونية الدينية وزعيمه المشارك إيتمار بن غفير أضاف الحماسة على السباق.

ويحاكم نتنياهو، وهو صاحب أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، بتهم فساد ينفيها، ولا تزال التوقعات تشير إلى أن حزبه اليميني (ليكود) سيخرج من الانتخابات بأكبر عدد مقاعد في البرلمان منفرداً.

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرت الأسبوع الماضي أظهرت أنه لن يتمكن من الحصول على 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً بما يفتح الباب لمفاوضات ونقاشات قد تستمر أسابيع لتشكيل ائتلاف حاكم ولا تستبعد احتمال انتخابات جديدة.

وتصدر ملفا الأمن وارتفاع الأسعار قائمة ما يقلق الناخبين في حملة انتخابية بدأت بعد أن قرر رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، المنتمي للوسط، الدعوة لانتخابات مبكرة بعد انشقاقات في ائتلافه الحاكم.

لكن الخلافات السياسية تضاءلت أمام تضخم شخصية نتنياهو الذي أججت معاركه القانونية حالة الجمود التي تعرقل النظام السياسي الإسرائيلي منذ أن وجهت له اتهامات الرشوة والتزوير وخيانة الأمانة في 2019.

وبعد جولات متكررة من الانتخابات التي فشل فيها في الحصول على أغلبية مستقرة، يعتمد نتنياهو الآن على الصهيونية الدينية، وهي مجموعة كانت هامشية في السابق لكن من المتوقع أن تحتل المرتبة الثالثة.

وجاء صعود بن غفير وزعيم اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش على حساب التأييد التقليدي لليكود.

وأعلن بن غفير، وهو عضو سابق في حركة كاخ، يوم الأحد أنه يريد أن يصبح وزيراً للأمن الداخلي، وحركة كاخ مدرجة على قوائم مراقبة الإرهاب في إسرائيل والولايات المتحدة، ويضم سجل الحركة إدانة في عام 2007 بتهمة التحريض العنصري على العرب.

وقال نتنياهو لراديو الجيش الإسرائيلي إنه "لا يستبعد" مثل هذا التعيين ولكن على الرغم من اعتدال بن غفير في بعض المواقف السابقة، فإن احتمال انضمامه إلى الحكومة يهدد بإثارة قلق الحلفاء، بما في ذلك واشنطن.

وقام لابيد، الذي سيبقى في منصبه في حالة الوصول إلى طريق مسدود، بحملته الانتخابية على خلفية التحالف البعيد عن التصور ويُنسب إليه الفضل فيه والذي تم تشكيله بعد الانتخابات الأخيرة وضم اليمين والوسط، وحزباً عربياً لأول مرة".

(م ش)