صحف عالمية: أزمة العملة التركية تهدد حكم أردوغان وشكوك حول مستقبل الوجود الإيراني في سوريا

تطرّقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى انهيار الاقتصاد التركي، بالإضافة إلى الشكوك التي تتمحور حول مستقبل الوجود الإيراني في سوريا، إلى جانب الصراع الأمريكي – الصيني.

أزمة العملة التركية تهدد الاقتصاد وتشكل تحدياً لحكم أردوغان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: " بدأت تتفاقم أزمة العملة التركية، وتهدد قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة التي استمرت ما يقرب العقدين من الزمن، والتي ستتسبب بتقلب مستويات المعيشة في بلد كان يتمتع بسنوات من النمو".

وسجّلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها مقابل الدولار، يوم الخميس، بعد أن خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية واحدة. فقدت العملة أكثر من ثلث قيمتها منذ آذار وهي الأداء الأسوأ في الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.

ويعتبر انخفاض قيمة الليرة ضربة شخصية لأردوغان، الذي دفع من أجل خفض أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية غير تقليدية والذي يجادل بأنها ستشجع النمو. كان خفض سعر الفائدة، يوم الخميس، هو الثالث في ثلاثة أشهر ويأتي بعد أن أقال الرئيس سلسلة من كبار المسؤولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.

وقال محلل الأسواق الناشئة تيموثي آش: "إنه أمر مجنون، ليس هناك أي مبرر لهذه الخطوة حيث لم يكن هناك أي مبرر لتخفيضات أسعار الفائدة التي شهدناها حتى الآن هذا العام. أردوغان يدير السياسة النقدية بمفرده".

وأردوغان، الذي صعد إلى السلطة مناصراً للطبقة الوسطى في تركيا، يواجه الآن أحد أخطر التحديات التي تواجه حكمه منذ أن أصبح رئيساً للوزراء لأول مرة في عام 2003. الضغط على الأجور وارتفاع تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة أدى إلى تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه ذات مرة.

وشهد الاقتصاد التركي اضطرابات في السنوات الأخيرة بسبب الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، وعدم الاستقرار الناتج عن الحروب في العراق وسوريا المجاورتين، وتراجع السياحة أثناء الوباء، لكن الاضطرابات الحالية ستشكل مجموعة فريدة من المخاطر لأردوغان.

إيران لن تغادر سوريا في أي وقت قريب

وبخصوص الوجود الإيراني في سوريا، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "أدى خروج قائد في الحرس الثوري الإيراني من سوريا هذا الشهر إلى بعض التكهنات في وسائل الإعلام الإقليمية بأن النظام السوري يسعى إلى إعادة تقويم علاقاته مع طهران. وزعمت اثنتان من وسائل الإعلام السعودية أنه تم عزل الضابط بأمر مباشر من بشار الأسد. وبحسب التقارير، أدت الأنشطة المستقلة للضابط، إلى انتهاك للسيادة السورية، والذي أدى إلى إصدار الأمر بعزله".

وزعم مقال إضافي للمعلق اللبناني علي هاشم في المونيتور والذي قدم مزيداً من التفاصيل بشأن المشاعر المتزايدة في قمة حكومة دمشق ضد الوجود الإيراني.

وبحسب هاشم، الذي نقل عن مصدر لم يذكر اسمه، فإن الأسد نفسه حذّر ويريد تجنب الضغط على الإيرانيين للمغادرة. كما قال التقرير، بأنه هناك فريق ثان يرغب في اتخاذ موقف أكثر حزماً، بهدف إقناع الإيرانيين بـ "قبول انتهاء الحرب في سوريا وعدم وجود داعٍ لوجودهم". وهذا المعسكر بحسب مصدر هاشم يضم زوجة الرئيس أسماء وماهر الأسد.

وتم تعيين الضابط المعني، الجنرال جواد غفاري، قائداً لقوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا في ذروة الحرب الأهلية، في عام 2015. وقد حل مكان الجنرال في الحرس الثوري الإيراني حسين حمداني، الذي قُتل في ذلك العام.

تشير المراقبة الدقيقة للأحداث في سوريا إلى أنه يجب التعامل مع هذه الادعاءات ببعض الشك، حيث أن مدى انعكاس رحيله على الجهود لفصل دمشق عن رعاتها الإيرانيين يظل محل تساؤل عميق.

هذا لسببين: أولاً، لأن توقيت الطرد المفترض ربما يتناسب قليلاً مع الحملة الدبلوماسية العربية الحالية لإعادة دمشق إلى الشرعية الدولية.

ثانياً، والأهم، لأن الأدلة المتوفرة على الأرض تشير إلى عدم وجود تغيير كبير في الانتشار الإيراني في سوريا. بدلاً من ذلك، يواصل الإيرانيون جهودهم لترسيخ وجودهم في البلاد، وفي إخفاء هذه الجهود من خلال دمجهم في انتشار القوات المسلحة السورية الرسمية.

وجاء الكشف عن رحيل القائد العسكري بعد أيام فقط من زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشق.

وكانت زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق الخطوة الأكثر وضوحاً حتى الآن في الحملة الدبلوماسية المستمرة لإنهاء عزلة سوريا. وكانت الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا الجهد، حيث أعادت فتح سفارتها في دمشق في وقت مبكر من عام 2018، كما تشارك السعودية ومصر والأردن جميعاً في هذا الجهد.

والأسد في حاجة ماسة إلى الأموال لإعادة الإعمار، وترى الدول العربية أن إغراء دمشق والتطبيع معها أفضل الأدوات لإقناع الأسد بالاستغناء عن الوجود الإيراني الذي لم يعد بحاجة إليه في نظرها. من الواضح أن الإعلان عن رحيل الغفاري وما تلاه من مقالات تهدف إلى تقديم دليل مبكر على أن هذه العملية قد بدأت.

هل هناك أي مضمون لفكرة أن دمشق سئمت من الوجود الإيراني ويبحث عن سبل لتقليصه أو إنهائه؟ بالتأكيد، كان من الممكن سماع مثل هذه المشاعر المعبّر عنها في الدوائر الموالية لدمشق في السنوات الأخيرة. نظام الأسد هو دكتاتورية عائلية. وبقدر ما تتمتع به من ادعاءات أيديولوجية، ولكن له اتجاه قومي عروبي شوفيني. لا يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين أنصارها والشيعة في الحرس الثوري الإيراني. لكن الوجود الإيراني في سوريا ليس مسألة ذوق شخصي. لولا المساعدة الإيرانية، لكان من شبه المؤكد أن حكومة دمشق قد سقطت قبل التدخل الروسي في عام 2015.

حرب أعصاب بين الصين والولايات المتحدة

وبخصوص الصراع بين واشنطن وبكين، قالت صحيفة التايمز البريطانية: "على الرغم من الاتفاق المشجع المتواضع بين الرئيس بايدن والرئيس الصيني شي لبدء مناقشات حول الاستقرار الاستراتيجي، والسيطرة على الأسلحة النووية، تظهر صور الأقمار الصناعية صورة ثابتة لدولة تستعد للحرب وتطور أسلحة غريبة تعرض الوطن الأمريكي لخطر جسيم".

فقد كشفت صور الأقمار الصناعية الحديثة في الصحراء في شمال غرب الصين، عن نموذج كامل النطاق لحاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز 'جيرالد أر فورد' تستقر على خط سكة حديد كهدف متحرك ضخم لجيش التحرير الشعبي (بي ال آي) لاختبار أحدث الصواريخ المضادة للسفن.

كما كشفت صور أخرى للموقع الصحراوي نفسه عن نموذجين بالحجم الكامل لطائرة الإنذار المبكر المحمولة جواً من طراز "إي - 3 سينتري" التابعة للقوات الجوية الأمريكية للتدريب على الهدف.

ويمكن للقادة العسكريين الأمريكيين أن ينظروا بذهول فقط إلى السرعة التي يتم بها تحويل البحرية الصينية إلى قوة بحرية عالمية، مع حاملات الطائرات والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والطرادات والمدمرات والسفن الهجومية البرمائية قيد الإنشاء بمعدل يجعل يبدو خط الإنتاج الصناعي الأمريكي بطيئا للغاية بالمقارنة.

ويقول البنتاغون أن الصين في طريقها لبناء قوة متعددة السفن، وبما أنها بالفعل أكبر دولة منتجة للسفن في العالم من حيث الحمولة ولديها أكبر قوة بحرية على هذا الكوكب، فلا عجب أن كل قائد أمريكي في إدارة منطقة المحيطين الهندي والهادي كان يحذر منذ سنوات من التهديد الذي تشكله القوة البحرية المزدهرة لبكين.

ويقول أندرو كريبينفيتش، مسؤول سابق كبير في البنتاغون "بالطبع جيش التحرير الشعبي يمارس، أو يتدرب، للحرب. كل الجيوش الجادة تفعل ذلك". وأضاف كريبينفيتش "ما إذا كان الحزب الشيوعي الصيني سينتظر حتى عام 2049 يعتمد على حساباته للتكلفة والفوائد والمخاطر".

وهذه عوامل ديناميكية في حال تغيّر مستمر، بالإضافة إلى الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يتخذون قرار الذهاب، أو عدم التنفيذ، وهذا يعني وجهة نظرهم بشأن التكاليف والفوائد المحتملة وتحملهم للمخاطر.

(م ش)