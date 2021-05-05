صحف عالمية: ازدياد الهجمات الصاروخية لوكلاء إيران في العراق ونتنياهو يفشل بتشكيل الحكومة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى زيادة الهجمات الصاروخية على القواعد الأميركية في العراق والفوضى التي تعتري الحكم في إسرائيل، وتعامل أوروبا مع اللاجئين في زمن كورونا.

'الهجمات الصاروخية المدعومة من إيران تزداد في العراق'

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية في تقرير لها: "سقط صاروخان يوم الثلاثاء على قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق، وسقطت ثلاثة إلى ستة صواريخ يوم الإثنين قرب قاعدة بلد الجوية بحسب تقارير مختلفة. تضم القاعدة متعاقدين أميركيين وقد استهدفت عدة مرات في الماضي من قبل الميليشيات الموالية لإيران التي استهدفت الأميركيين".

وهذا هو الهجوم الثالث خلال ثلاثة أيام، في زيادة بعدد هجمات الجماعات الموالية لإيران على القوات الأميركية في العراق. كثيرًا ما يستخدم المهاجمون صواريخ 107 مم قدمتها إيران، على الرغم من أنهم استخدموا أيضًا طائرات بدون طيار في تصعيد جديد، وتهدف الهجمات إلى توفير نفوذ لإيران، ومضايقة الولايات المتحدة.

الخط الأميركي فيما يتعلق بهذه الهجمات هو الادعاء بأن القاعدة هي "قاعدة عراقية" ولاحظت أنها لا تضم قوات أميركية أو قوات التحالف، وهذا ينفي أي حاجة لتحميل أي شخص المسؤولية، واعترف السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي أن "هناك شركة أميركية خاصة لديها متعاقدون يعملون هناك، إن الولايات المتحدة قلقة من أي استخدام للعنف من قبل أي جماعة في العراق"، ويوضح هذا البيان أن الولايات المتحدة لا تريد حاليًّا إلقاء لوم هذا الهجوم على المجموعات الموالية لإيران، والتي يرتبط العديد منها بأطراف قيادية في العراق، وتستهدف الولايات المتحدة.

الهجمات تتزايد وتتزامن مع هجمات الحوثيين المدعومين من إيران باستخدام طائرات مُسيّرة ضد السعودية. كما أنهم يسيرون جنبًا إلى جنب مع إيران التي تحاول انتزاع تنازلات من الولايات المتحدة في فيينا.

'نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة جديدة'

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "فوّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موعدًا نهائيًّا لتشكيل حكومة جديدة، وهو تطور من شأنه أن يؤدي إلى نهاية حكمه الذي استمر 15 عامًا إذا تمكن خصومه من إصلاح ائتلافهم البديل معًا".

ومن المتوقع الآن أن يقدم رئيس الدولة لخصوم نتنياهو فرصة لتشكيل حكومة، أو تسليم مسؤولية اختيار رئيس وزراء جديد إلى البرلمان الإسرائيلي. إذا فشلت هذه الجهود، فقد تتجه إسرائيل نحو انتخابات أخرى، وهي الخامسة منذ عام 2019.

ولم يكن لدى نتنياهو ولا منافسيه طريق واضح للوصول إلى السلطة بعد الاقتراع الأخير في آذار/ مارس. حيث أُعطي رئيس الوزراء - أطول زعيم في إسرائيل - الفرصة الأولى لتشكيل حكومة بعد أن حصل حزب الليكود الذي يتزعمه على الحصة الأكبر من الأصوات وتلقى معظم التوصيات من المشرعين الآخرين.

ولكن بعد أسابيع من المفاوضات وعدد كبير من المقترحات، بما في ذلك بعض التي عرض فيها نتنياهو التنحي مؤقتًا، فشل بحلول الموعد النهائي لمنتصف ليل الثلاثاء، ولم يتمكن من التغلب على اعتراضات شركائه اليمينيين والدينيين على تشكيل حكومة تتطلب دعم حزب إسلامي.

أفضل أمل لـ نتنياهو الآن هو أن يفشل منافسوه، الذين تجمعهم معارضتهم له بشكل أساسي، ويدفعون إسرائيل نحو انتخابات أخرى. من شأن ذلك أن يبقيه في السلطة لبضعة أشهر أخرى على الأقل، حيث يدافع عن نفسه في محاكمة فساد بدأت في أيار/ مايو 2020 ويمكن أن تستمر لسنوات، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات، لكن محللين سياسيين يقولون إن الاحتفاظ برئاسة الوزراء يمكن أن يكون محوريًّا في توجيه التشريعات التي يمكن أن تحميه.

'الاتحاد الأوروبي عمليات غير قانونية لصد ما لا يقل عن 40 ألف طالب لجوء'

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "استخدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عمليات غير قانونية لصد ما لا يقل عن 40 ألف طالب لجوء من حدود أوروبا خلال الوباء، المرتبط بوفاة أكثر من 2000 شخص".

وفي واحدة من أكبر عمليات الطرد الجماعي منذ عقود، قامت الدول الأوروبية، بدعم من وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، بدفع اللاجئين بشكل منهجي، بما في ذلك الأطفال الفارين من الحروب، بالآلاف، باستخدام تكتيكات غير قانونية تراوح من الاعتداء إلى الوحشية أثناء الاحتجاز أو النقل.

ويستند تحليل الغارديان إلى التقارير الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب قاعدة بيانات الحوادث التي جمعتها المنظمات غير الحكومية. وفقًا للجمعيات الخيرية، مع ظهور Covid-19، ازداد انتظام ووحشية ممارسات الرد.

(م ش)