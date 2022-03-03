صحف عالمية: عين الصين على تايوان وإسرائيل تدين التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي الصين للسيطرة على تايوان، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والقمح في العالم، وإدانة إسرائيل التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

الصين التي تتطلع إلى تايوان تحصل على درس من المقاومة الأوكرانية الشديدة

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية "قدمت صراعات روسيا الأولية في "غزوها" لأوكرانيا مثالًا حيًّا لقادة الصين على التحديات العسكرية إذا حاولوا السيطرة على تايوان بالقوة.

الأبرز هو احتمال المقاومة الشرسة من السكان المحليين للدفاع عن منازلهم وسيادتهم من أي "غزو".

قال برنارد كول، قائد البحرية الاميركية المتقاعد والأستاذ السابق في كلية الحرب الوطنية: "المفاجأة الرئيسة لروسيا، والتي قد تكون الدرس الرئيس الذي تتعلمه الصين، هو استعداد الشعب الأوكراني لمحاربتها".

وتشير تجربة روسيا أيضًا إلى أن الصين ستواجه انتقامًا اقتصاديًّا سريعًا ومنسقًا عالميًّا من الولايات المتحدة وحلفائها. من المرجح أن تحصل تايوان على مساعدة عسكرية أيضًا، مثل الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات التي يرسلها الحلفاء إلى أوكرانيا، وربما تدخلًا مباشرًا من قبل القوات الأميركية.

ومع ذلك، قال محللون إنه من غير المرجح أن تتخلى بكين، بعد أن رأت مشاكل روسيا، عن خيار امتصاص تايوان بالقوة. وبدلًا من ذلك، يُظهر التقدم البطيء لروسيا قيمة الضربات الأولية الساحقة التي يفترض بعض المحللين أن الصين قد تقوم بها في أي هجوم على تايوان.

قالت أوريانا سكايلر ماسترو، الخبيرة في الشؤون الصينية: "يؤكد التفكير العسكري الصيني على التصعيد السريع بدرجات كبيرة من القوة في المراحل الأولى من الصراع، خاصة إذا كنت تحاول إقناع الطرف الآخر بالتنازل عن المفاوضات لموقفك".

لا يوجد تشابه تام بين الحرب الحالية في أوكرانيا وأي صراع محتمل على تايوان، ولكن الوضعين يشبهان بعضهما البعض.

في كل حالة، ترغب قوة عظمى في السيطرة على منطقة قريبة تربطها بها روابط ثقافية ولغوية وتاريخية وثيقة. وتقول بكين إن القوة تظل خيارًا لامتصاص تايوان. ولكن، على النقيض من بوتين، الذي استولى بالفعل على أجزاء من أوكرانيا عام 2014، لم تستحوذ الصين على أي أراضي تايوانية ولم تعطِ أي مؤشر ملموس على أنها تخطط لغزوها".

بلغ النفط أعلى مستوى في 9 سنوات وارتفعت أسعار القمح

قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية "قفز النفط إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات وارتفعت أسعار القمح فوق 11 دولارًا للبوشل للمرة الأولى منذ عام 2008، وسط مؤشرات على أن القوات الروسية استولت على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

ارتفع خام برنت بنسبة 4.7 في المائة إلى 118.22 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ شباط 2013، مما رفع المؤشر القياسي العالمي بنحو 50 في المائة لهذا العام. وقفز سهم "West Texas Intermediate" الأميركي بنسبة 3.7 في المائة إلى 114.70 دولار.

ارتفعت أسعار النفط العالمية هذا العام على الرغم من تجنيب الحكومات الغربية قطاع الطاقة الروسي إلى حد كبير من العقوبات. أثرت مقاطعة الموردين الروس أيضًا على الغاز الطبيعي، حيث استقرت الأسعار الأوروبية يوم الأربعاء أعلى بأكثر من 40 في المائة عند 173 يورو للميغاواط في الساعة.

وقالت لويز ديكسون، كبيرة محللي سوق النفط في ريستاد إنرجي: "قدرة السوق على الوصول إلى الخام من المنطقة بسبب العقوبات أو خطر حدوث خسائر مباشرة في الإمدادات يبدو أنها ستستمر لفترة طويلة، بالنظر إلى الحقائق على الأرض".

كما ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة المتداولة في شيكاغو، حيث ارتفعت بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 11.32 دولار للبوشل، حيث تسبب الصراع في تعطيل الشحنات من أوكرانيا وروسيا بشدة. يمثل البلدان ما يقرب من ثلث الصادرات العالمية".

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "كانت إسرائيل من بين 141 دولة أدانت "العدوان" الروسي على أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء وكانت من بين العشرات الذين شاركوا في رعاية القرار.

وعارضت خمس دول القرار المدعوم من الأمم المتحدة: روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وأريتريا وبيلاروسيا.

ومن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، امتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الصين وكوبا والهند وإيران.

وبعد تمرير القرار، وقف السفير جلعاد إردان مع الدبلوماسيين في الغرفة الذين صفقوا.

وزع مكتب إردان مقطع فيديو يظهر فيه واقفًا ويصفق. هذا هو الفيديو الثاني من نوعه الذي تنشره البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في نيويورك والذي يؤكد دعم إردان القوي لأوكرانيا.

وبناء على أوامر من اسرائيل، مُنع إردان من إلقاء خطاب مؤيد للقرار في الجلسة الكاملة الثلاثاء، حيث مثل إسرائيل نائب السفير نوا فورمان.

وأشاد الرئيس الاميركي جو بايدن بالقرار مساء الأربعاء، قائلًا إن الإدانة "تظهر مدى الغضب العالمي من هجوم روسيا المروع على جارة ذات سيادة وتبرز وحدة عالمية غير مسبوقة".

وقد يُنظر إلى إيصالها لإدانة إسرائيل "للغزو" الروسي لأوكرانيا على أنه تخفيض دبلوماسي للبيان، في حين أن توقيع إسرائيل على الوثيقة نفسها يوم الأربعاء زاد من أهمية الإدانة.

وغردت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قائلة: "فخورة بمشاهدة التصويت التاريخي الساحق اليوم للدفاع عن أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة. صوتت 141 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح أوكرانيا ومحاسبة روسيا".

وغرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة تقديره للدعم العالمي الذي أبدته الجمعية العامة للأمم المتحدة "مع مطالبة قوية لروسيا بوقف الهجوم الغادر على أوكرانيا على الفور".

(م ش)