صحف عالمية: أوروبا تحذّر إيران وموسكو تحذّر الغرب

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التحذيرات الأوروبية لإيران من مغبة حصول الأخيرة على الأسلحة، كما حذّر بوتين بدوره الدول الغربية من تجاوز "الخط الأحمر" الروسي، إلى جانب الصراع الصيني الأميركي.

دبلوماسيون: تخصيب إيران النووي قد يعيق المحادثات

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية عن المفاوضات النووية: "حذّر دبلوماسيون أوروبيون كبار يوم الثلاثاء من احتمال إنهاء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي إذا تحركت إيران لإنتاج وقود نووي يستخدم في صنع الأسلحة".

وقال دبلوماسي كبير من إحدى دول أوروبا الغربية الثلاث المشاركة في المحادثات، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "ستتعرض العملية للخطر بشكل كبير إذا فعلت إيران شيئًا استفزازيًّا مثل التخصيب بنسبة 90٪".

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان فريق التفاوض الإيراني، المشارك في جولته الأولى من المحادثات في عهد الرئيس المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي، جاد في التوصل إلى اتفاق. وأشاروا إلى إن إيران بحاجة إلى التفاوض بشكل جوهري في الأيام القليلة المقبلة.

وقال دبلوماسي كبير ثانٍ من إحدى الدول الأوروبية الثلاثة "لا يمكنك التخصيب لدرجة الوصول الى السلاح في وقت تقول فيه طهران بأنها بصدد العودة إلى اتفاق هدفه ضمان الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامج إيران النووي".

وقال الدبلوماسي إن الأوروبيين والأميركيين حذروا إيران منذ نيسان من أن المضي قدمًا في برنامجها النووي سيجعل من الصعب استعادة اتفاق 2015 الذي يحد من إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بنسبة لا تزيد عن 3.67٪ حتى عام 2031.

يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم سيواصلون دفع برنامجهم النووي إلى الأمام طالما ظلت العقوبات الأميركية المعاد فرضها سارية.

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن إيران قدمت عرضًا أوليًّا لموقفها من العقوبات يوم الثلاثاء فقط ولم تقدم أي نصوص مفصلة. قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كاني، إن على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران في ظل إدارة ترامب، بما في ذلك العقوبات غير النووية المسموح بها بموجب اتفاق 2015".

بوتين يحذر الغرب: موسكو لديها "خط أحمر" بشأن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي

قالت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية حول التوتر الروسي الأوروبي: "حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء بشدة من نشر قواته وأسلحته في أوكرانيا، قائلًا إن ذلك يمثل خطًّا أحمر لروسيا، وسيؤدي إلى رد قوي.

وتعليقًا على مخاوف الغرب بشأن نية روسيا المزعومة غزو أوكرانيا، قال إن موسكو قلقة بنفس القدر بشأن تدريبات الناتو بالقرب من حدودها.

وقال بوتين إن توسع الناتو باتجاه الشرق يهدد المصالح الأمنية الأساسية لروسيا. وأعرب عن قلقه من أن الناتو قد يستخدم الأراضي الأوكرانية في نهاية المطاف لنشر صواريخ قادرة على الوصول إلى موسكو في غضون خمس دقائق فقط.

وقال بوتين "ظهور مثل هذه التهديدات يمثل خطًّا أحمر بالنسبة لنا. آمل ألا تصل إلى ذلك وأن يسود الفطرة السليمة والمسؤولية تجاه بلدانهم والمجتمع العالمي في نهاية المطاف".

أعرب مسؤولون أوكرانيون وغربيون عن مخاوفهم هذا الشهر من أن التعزيز العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا قد يشير إلى خطط موسكو لغزو جارتها السوفيتية السابقة. حذر وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي روسيا يوم الثلاثاء من أن أي محاولة لزيادة زعزعة استقرار أوكرانيا ستكون خطأ مكلفًا.

وأصر الكرملين على أنه ليس لديه مثل هذه النية واتهم أوكرانيا وداعميها الغربيين بتقديم مزاعم للتستر على مخططاتهم العدوانية المزعومة.

وقال بوتين إنه لتجنب التوترات، يجب على روسيا والغرب التفاوض على اتفاقات من شأنها حماية المصالح الأمنية لكل طرف".

البنتاغون يوسّع وجوده العسكري في المحيط الهادئ في ظل تسريع الصين لوتيرتها

ويقول تقرير لصحيفة التايمز البريطانية حول الصراع الصيني الأميركي: "بمشاهدة الوتيرة الثابتة، والرائعة في بعض الحالات، لبرنامج التحديث العسكري الصيني، يجري البنتاغون مراجعة للموقف؛ للتأكد من قدرة القوات الأميركية على مواجهة التهديدات الأمنية الناشئة.

وتسلط النسخة غير السرية لاستنتاجات المراجعة، الضوء على منطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتبارها المنطقة ذات الأولوية بالنسبة للبنتاغون في السنوات المقبلة. التحدي، وفقًا لمارا كارلين، نائبة وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، كان ردع عدوان عسكري محتمل من الصين وتهديدات من كوريا الشمالية التي تدعم بكين زعيمها كيم جونغ أون.

والمراجعة الأولى، التي تنفذها إدارة بايدن، تتعلق أيضًا بتوسيع التعاون مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أستراليا وجزر المحيط الهادئ واليابان وكوريا الجنوبية.

واتخذ البنتاغون بالفعل خطوات لنشر سرب طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي، ومقر لفرقة المدفعية في كوريا الجنوبية.

ومن الممكن مع استمرار إدارة بايدن في إعادة تقييم المتطلبات الأمنية للمستقبل، حدوث عمليات نشر إضافية للقوات في المنطقة. ويمكن توضيح ذلك في استراتيجية الدفاع الوطني المقبلة، والتي هي قيد المراجعة.

ومراجعة الموقف العالمي سلّطت الضوء على التحديات التي تواجه إدارة بايدن. الصين ليست مصدر القلق الوحيد. فقد ألغى بايدن بالفعل الحد الأقصى لعدد القوات البالغ 25 ألف جندي في ألمانيا والذي حدده دونالد ترامب، بسبب العدوانية المتزايدة من قبل روسيا".

(م ش)