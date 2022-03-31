صحف عالمية: أوروبا تبحث عن بديل للغاز الروسي وواشنطن تفرض عقوبات على الحرس الثوري

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى السعي الأوروبي للبحث عن بديل للغاز الروسي والعقوبات الأميركية على الحرس الثوري في إيران، وتهديدات الأخيرة لإسرائيل وبعض الدول الخليجية.

أوروبا تسعى إلى إيجاد بديل للغاز الروسي

وقالت صحيفة وول ستريت الأميركية: "تسعى دول أوروبا إلى التواصل مع قطر لإيجاد بديل عن الغاز الروسي، فيما تسعى الدوحة إلى توقيع اتفاقات طويلة الأمد مع الدول الغربية، حيث تظهر هذه المملكة الخليجية الصغيرة كواحدة من أفضل آمال أوروبا لفطم نفسها عن الغاز الطبيعي الروسي، في علامة أخرى على الكيفية التي تغير بها الحرب في أوكرانيا علاقات الطاقة في العالم".

وقال مسؤولون قطريون وأوروبيون إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا تجري محادثات مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. وسافر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى قطر هذا الشهر للإعلان عن شراكة في مجال الطاقة والالتزام ببناء أول محطة في بلاده لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر ومنتجي الغاز الآخرين.

وقال هابيك في 20 آذار: "هذه هي البداية فقط".

ونمت ثروة قطر على مدى العقدين الماضيين من خلال بيع الغاز الطبيعي إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان ومستهلكين آسيويين آخرين بعقود طويلة الأجل.

وتبحث أوروبا عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي لتحل محل الواردات الروسية التي تمثل 38٪ من الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى قطر، تجري الدول الأوروبية محادثات مع منتجي الغاز في أنغولا والجزائر وليبيا والولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين في هذه الدول.

عقوبات أميركية تستهدف برنامج إيران الصاروخي والحرس الثوري

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة على إيران تستهدف برنامج الصواريخ الباليستية ووحدة الحرس الثوري المرتبطة به".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء إن العقوبات جاءت رداً على سلسلة من الهجمات هذا الشهر من قبل إيران ووكلائها - على وجه الخصوص، الضربة الصاروخية على أربيل شمال العراق.

الهجوم الصاروخي للحوثيين على مستودع أرامكو السعودي الأسبوع الماضي وضربات أخرى لوكلاء إيران ضد السعودية والإمارات كان لها دور في القرار الأميركي.

وتركز العقوبات على وكيل المشتريات المقيم في إيران محمد علي حسيني وشبكة الشركات التابعة له.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن هذه الشركات "اشترت مواد تتعلق بالوقود الباليستي لمنظمة الجهاد للبحوث والاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري الإسلامي (IRGC RSSJO)، وهي وحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن البحث وتطوير الصواريخ الباليستية باسم بارشين للصناعات الكيماوية الإيرانية (PCI)، وهو عنصر في منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية (DIO)".

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن واشنطن ملتزمة بمنع إيران من تطوير واستخدام الصواريخ الباليستية المتقدمة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال نيلسون: "بينما تواصل الولايات المتحدة سعيها إلى عودة إيران إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، لن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

وأضاف: "سنعمل أيضًا مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لسيادة جيرانها".

وفي إطار شروطها للعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، طلبت إيران إزالة الحرس الثوري من قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية الأجنبية. إذ صنفت الولايات المتحدة المنظمة على أنها جماعة إرهابية عام 2019.

قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل من أي دور لها في الخليج

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، حكومات المنطقة و"الحركة الصهيونية" من أي دور لها في الخليج. يأتي ذلك في أعقاب قمة النقب، حيث حضرت البحرين والإمارات، الموجودتان في الخليج، قمة غير مسبوقة ومهمة في إسرائيل".

وقالت تقارير إيرانية إن سلامي كان يشير إلى الوضع الأمني ​​في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان وبعض تحركات وجود "الصهاينة" في هذه المنطقة الاستراتيجية. وقال سلامي: "نعلن ونحذر صراحة من أن استمرار هذه العلاقات غير مقبول على الإطلاق. يجب أن يعلموا أن وجود النظام الصهيوني الشرير في كل مكان هو سبب لانعدام الأمن".

(م ش)