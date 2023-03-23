صحف عالمية: اتصال هاتفي نادر بين وزير الخارجية السعودي والإيراني

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، الاتصال الهاتفي النادر بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني وزيارة شي لروسيا.

لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني لتمهيد الطريق لإعادة فتح السفارتين

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية " أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره الإيراني حسين أمير اللهيان، اتفقا في اتصال هاتفي على الاجتماع قريباً وتمهيد الطريق لإعادة فتح السفارات بين البلدين.

وجاء في التقرير أن "سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع معالي وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أمير عبد اللهيان".

وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. واتفق الوزيران على عقد اجتماع ثنائي قريباً من أجل تمهيد الطريق لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت إيران والسعودية على إعادة العلاقات بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار والأمن في الخليج وساعد في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا.

وكان قد حذر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد من أن الانفراج يشير إلى نهاية "الجدار الدفاعي" الإسرائيلي ضد إيران، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال لابيد: "التقارب يعكس الفشل الكامل والخطير للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية".

صداقة خطيرة

وفي سياق منفصل قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "وصفت الصين زيارة رئيسها إلى موسكو هذا الأسبوع بأنها "رحلة صداقة". قلة من الناس يعرفون ما قاله الزعيم الصيني على انفراد خلال يومين من المحادثات مع "صديقه العزيز" فلاديمير بوتين. ومع ذلك، كانت هناك إشارات عامة قليلة على أنه مارس أي ضغوط ذات مغزى على الرئيس الروسي لإنهاء حربه في أوكرانيا. في الواقع، عززت بكين الانطباعات الغربية بأنها في معسكر موسكو.

ولم يطالب البيان المشترك الذي وضع شي اسمه فيه يوم الثلاثاء روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا أو احترام الحدود الأوكرانية المعترف بها دولياً أو حتى تكرار الدعوة لوقف إطلاق النار التي أطلقتها بكين في ورقتها بشأن الصراع الشهر الماضي.

لقد بدد أداء شي في موسكو إلى حد كبير أي أمل في أن الصين - بعد التوسط في صفقة بين المملكة العربية السعودية وإيران - يمكن أن تعمل كصانع سلام موثوق به في أوكرانيا. من خلال ميلها نحو موسكو، تدق بكين إسفيناً إضافياً بينها وبين شركائها التجاريين في أوروبا والولايات المتحدة الذين تعتمد عليهم في النمو الاقتصادي. إنها تتبع مساراً محفوفاً بالمخاطر.

ومن الناحية التكتيكية، ليس أمام بوتين فرصة كبيرة للفوز بالحرب، لا سيما بالنظر إلى الإمداد المتزايد بالأسلحة من حلفاء أوكرانيا. هذا يترك لبكين احتمال إما أن تكون إلى جانب المقاتل الخاسر أو تشكيل قضية مشتركة مع روسيا في صراع مرير ولكنه متعثر.

ومن الناحية الاقتصادية، أصبحت الصين وروسيا أكثر تشابكاً من أي وقت مضى، حيث أصبحت بكين مشترياً حيوياً للنفط والغاز الذي لم تعد روسيا قادرة على بيعه للعملاء الغربيين. سيعمل خط أنابيب الغاز باور سيبيريا 2 المخطط له على تعزيز الروابط.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الصين تهدف إلى تقديم مساعدات مميتة لروسيا، كما يخشى المسؤولون الأميركيون. من المؤكد أن بكين تدرك أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى عداء عميق في الناتو، وتخاطر بإدخالها في حرب بالوكالة مع الولايات المتحدة وحلفائها. ومع ذلك، زودت بكين السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل أشباه الموصلات التي تحتاجها موسكو بشدة، مما يخفف العقوبات الغربية.

كانت الشراكة "بلا حدود" التي أعلنها شي وبوتين العام الماضي، قبل وقت قصير من دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، دائماً غير متكافئة إلى حد كبير. لقد جعلتها حرب موسكو أكثر اعتماداً على الصين. وهذا يعطي شي نفوذاً حقيقياً، إذا اختار استخدامه. قد لا يكون من مصلحة بكين أن يتعرض بوتين لهزيمة مذلة، مما يعرض قيادته للخطر. ولكن ليس من مصلحتها الانجرار إلى عمق صراع طويل ومزعزع للاستقرار.

قد يكون المسار الأكثر حكمة بالنسبة لبكين هو وضع مزيد من الوضوح بينها وبين عدوان موسكو، وإقناع بوتين بشكل خاص بأنه لا يمكنه الفوز في أوكرانيا. إن المسار الحالي لبكين لا يؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من التوتر مع الغرب وتسريع الانفصال عن أكبر شركائها التجاريين".

(م ش)