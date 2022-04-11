صحف عالمية: اتساع الصراع الإسرائيلي الإيراني والعنف الجنسي يزداد بحق النساء في مخيمات شمال غرب سوريا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الى اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الإيراني في الشرق الأوسط والعنف التي تواجهه نساء مخيمات شمال غرب سوريا، وتراجع الاقتصاد الروسي والأوكراني.

"حرب إسرائيل بين الحروب" مع إيران تتسع عبر الشرق الأوسط

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أكثر من 400 غارة جوية في سوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط منذ عام 2017 كجزء من حملة واسعة النطاق تستهدف إيران وحلفائها، مما يعرض الصورة الكاملة لحربها غير المعلنة مع طهران.

ويشير القادة الإسرائيليون إلى الحملة باسم "الحرب بين الحروب" التي يقولون إنها تهدف إلى ردع إيران وإضعاف قدرة طهران على ضرب إسرائيل في حالة اندلاع حرب مفتوحة بين الخصمين الإقليميين.

ويقول محللون عسكريون إن حملة الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا أعاقت الطموحات العسكرية الإيرانية، لكنها دفعت بالصراع إلى ساحات أخرى، حيث تقاتل الدولتان الآن في البحر، وفي إيران وفوق سماء إسرائيل.

قال الميجور جنرال أميكام نوركين، الذي تقاعد الأسبوع الماضي كقائد لسلاح الجو الإسرائيلي، حيث عمل مهندسًا للحملة: "إنه ليس نجاحًا بنسبة 100٪". لكن بدون نشاطنا، قد يكون الوضع هنا أكثر سلبية".

ومن بين الأهداف التي ضربتها إسرائيل: أنظمة دفاع جوي روسية، وقواعد طائرات بدون طيار يديرها مستشارون عسكريون إيرانيون، وأنظمة صواريخ دقيقة التوجيه موجهة لمقاتلي حزب الله في لبنان.

كما قتلت الضربات أكثر من 300 شخص، من بينهم قادة عسكريون إيرانيون وجنود سوريون ومسلحون تدعمهم طهران وثلاثة مدنيين على الأقل، وفقًا لتقرير مفتوح المصدر من قبل شركة استشارية مقرها إسرائيل.

وبدأت الحملة الإسرائيلية بتركيز ضيق في سوريا على شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى مقاتلي حزب الله في لبنان. بمرور الوقت، توسعت لاستهداف المقاتلين المدعومين من إيران في سوريا، ثم بدأت في ضرب المواقع العسكرية الإيرانية مباشرة في سوريا.

قالت كارميت فالينسي، الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن الحملة أدت إلى انسحاب القوات الإيرانية إلى حد كبير من مواقع قريبة من الحدود الإسرائيلية إلى مناطق أكثر أمانًا في شرق سوريا. وقالت: "إنها استراتيجية فعالة، لكنها غير كافية للتعامل مع ترسخ إيران الكامل والتهديدات التي تمتلكها".

وقال محللون عسكريون إن إيران تحتفظ بنفوذ واسع في سوريا، وتحتفظ بنفوذها لدى قيادة البلاد، وتواصل تزويد حزب الله بأنظمة صاروخية متطورة قادرة على ضرب إسرائيل بدقة متزايدة.

وقال مسؤول إيراني مقرب من الأجهزة الأمنية في البلاد: "من بين 20 أو 25 ضربة، دمر اثنان فقط أهدافهما". وقال المسؤول إن الحرس الثوري الإيراني يرد بالمثل على الضربات الإسرائيلية.

وقال المسؤول: "لقد رسم الحرس خطاً أحمر. إذا هاجمتنا، فسوف ننتقم، والعين بالعين".

أصبحت حملة إسرائيل ضد إيران في سوريا - التي ظلت سرًا مكشوفًا لفترة طويلة - موضع نقاش عام في إسرائيل وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. إسرائيل لديها تفاهم مع موسكو، الداعم الرئيسي الآخر للحكومة السورية، بأن روسيا لن تتدخل في الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا.

وقد ساهمت هذه الديناميكية في دعم إسرائيل المحدود لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي.

وتستخدم إسرائيل وروسيا خطاً ساخناً لتجنب سقوط ضحايا روس من الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا. قال مسؤولون إسرائيليون إنهم استخدموا الخط لتحذير روسيا قبل استهداف قواعد عسكرية في سوريا عندما تعمل القوات الروسية مع الإيرانيين".

تقرير يحذر من أن النساء يواجهن عنفاً مزمناً في "مخيمات الأرامل" بشمال غرب سوريا

قالت صحيفة الغارديان البريطانية "كشف تقرير جديد أن النساء والأطفال الذين يعيشون في بعض المخيمات التي يصعب الوصول إليها في شمال غرب سوريا يواجهون مستويات مزمنة ومرتفعة من العنف والاكتئاب، مع إجبار بعض النساء على ممارسة "الجنس من أجل البقاء".

وُجد أن الأطفال في ما يسمى "بمعسكرات الأرامل" يتعرضون للإهمال الشديد والإساءة والإجبار على العمل بينما تكون الأمهات في "نقطة الانهيار" نفسياً. تقول أكثر من 80٪ من النساء إنهن لا يتلقين رعاية صحية كافية و 95٪ عبرن عن شعورهن باليأس.

وقال حوالي 34٪ من الأطفال إنهم تعرضوا لواحد أو أكثر من أشكال العنف و 2٪ قالوا إنهم تزوجوا وهم في سن مبكرة. تعتبر عمالة الأطفال مشكلة كبيرة حيث يجبر 58٪ من الأولاد و 49٪ من الفتيات في سن 11 أو أكثر على العمل.

من بين 419 شخصًا قابلتهم المنظمة غير الحكومية "World Vision" في 28 مخيّمًا، وهي موطن لعشرات الآلاف من النساء العازبات - بما في ذلك المطلقات أو اللائي فقدن أزواجهن - وأطفالهن، قالت واحدة من كل أربع نساء تقريبًا إنهن شهدن اعتداءات جنسية في المخيم على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري. قال حوالي 9٪ من المستطلعين إنهم تعرضوا للإيذاء الجنسي.

وقالت المنظمة غير الحكومية إنه لا يُسمح للنساء بمغادرة المخيمات بحرية. بسبب عدم تمكنهم من البحث عن عمل مدفوع الأجر أو إعالة أسرهم، يجد البعض أنه "لا خيار أمامهم" سوى الانخراط في ما يسمى بالجنس مع الحراس الذكور ومديري المخيم".

البنك الدولي: الاقتصاد الأوكراني سيتقلص 45٪ نتيجة الحرب

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية "قال البنك الدولي إن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنحو 45 في المائة هذا العام نتيجة للهجوم العسكري الروسي في البلاد، مع توقع أن تتحمل الأسواق الناشئة والبلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى وطأة الصراع.

وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، الأحد، إن حجم الانكماش في أوكرانيا سيعتمد على مدة الحرب وشدتها.

قالت آنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "تحتاج أوكرانيا إلى دعم مالي هائل على الفور في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على استمرارية اقتصادها وتعمل الحكومة لدعم المواطنين الأوكرانيين الذين يعانون ويتأقلمون مع وضع صعب".

وقال البنك إن الاقتصاد الروسي، من المتوقع أن ينكمش بنحو 11 في المائة. إذ دخل اقتصاد ثاني أكبر مصدر للطاقة في العالم في حالة ركود حيث فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات مختلفة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال معهد التمويل الدولي إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 15 في المائة هذا العام".

(م ش)