صحف عالمية: اتفاق صيني أميركي نادر بخصوص المناخ وبلينكن يحذر موسكو

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الاتفاق الذي توصلت إليه بكين وواشنطن بخصوص اتخاذ إجراءات لمكافحة تغيير المناخ والتحذيرات التي وجهها وزير الخارجية الأميركي ضد روسيا بخصوص تحركات الأخيرة على حدود أوكرانيا، إلى جانب الأزمة اللبنانية.

الولايات المتحدة والصين تتعهدان بشكل مشترك بتكثيف الجهود لمكافحة تغير المناخ

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "تعهدت الولايات المتحدة والصين بشكل مشترك في قمة الأمم المتحدة للمناخ بتكثيف الإجراءات لمكافحة تغير المناخ في العقد المقبل، حيث يعتبر الخصمين أكبر اثنين من مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم".

ولكن لم يؤيد الاثنان اقتراحًا قدمته المملكة المتحدة تم طرحه في وقت سابق للدول لتحديث خطط خفض الانبعاثات بحلول نهاية العام المقبل.

وفي بيان مشترك غير عادي، تعهدت واشنطن وبكين بالعمل معًا على عدد من الجبهات، بما في ذلك الحد من انبعاثات الميثان.

وقال مبعوث المناخ الأميركي جون كيري: "هي خطوة مهمة في الوقت الحالي، وأمامنا رحلة طويلة". ومن جهته قال المبعوث الصيني الخاص للمناخ شيه تشن هوا، إن إصدار الإعلان المشترك "يظهر أن التعاون هو الخيار الوحيد بين الصين والولايات المتحدة".

بلينكن يحذر روسيا من حشد القوات

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية: "قالت إدارة بايدن يوم الأربعاء إنها تخشى أن تكون القوات الروسية على وشك دخول أوكرانيا "لإعادة صياغة" الفوضى التي أدت إلى ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014، محذرة الكرملين من أن الولايات المتحدة وحلفائها ملتزمون بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وتأتي الرسائل الحادة بعد أيام من إرسال الرئيس بايدن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، فيما يتعلق جزئيًا بتعزيز القوات المستمر على طول الحدود الأوكرانية. لم يحدد المسؤولون الأميركيون بعد كيف سيردون إذا غزت روسيا أوكرانيا. وتقول موسكو إنها ترد فقط على تعزيز القوات العسكرية الأميركية وحلف شمال الأطلسي على الحدود الغربية لروسيا.

وشدد وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني الزائر دميترو كوليبا يوم الأربعاء، على أن أي تصعيد روسي آخر "سيكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة".

وقال بلينكن للصحفيين في مقر وزارة الخارجية: "نحن قلقون من تقارير عن نشاط عسكري روسي غير عادي بالقرب من أوكرانيا".

وأضاف: "ليس لدينا وضوح بشأن نوايا موسكو، قلقنا هو أن روسيا قد ترتكب خطأ فادحًا بمحاولة إعادة صياغة ما تعهدت به في عام 2014، عندما حشدت قواتها على طول الحدود، وعبرت إلى الأراضي الأوكرانية وفعلت ذلك مدعية كذبًا أنه تم استفزازها".

وتابع وزير الخارجية: "إذا كانت هناك أي استفزازات، فهي قادمة من روسيا مع تحركات القوات هذه التي نراها على طول حدود أوكرانيا. إن التزامنا بسيادة أوكرانيا، واستقلالها، ووحدة أراضيها، صارم".

"لا عصا سحرية" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان

لبنانياً؛ قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن الحكومة اللبنانية ليس لديها "عصا سحرية" لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد"، معبراً عن تعاطفه مع المصاعب التي يعانيها الشعب.

وأضاف أن القضاء اللبناني بحاجة إلى القيام بدوره بشكل عادل واعتماد قوانين موحدة للوصول إلى نتيجة، وقال: "نحن نؤيد إبقاء بيطار في السلطة ولا نتدخل في القضاء".

واقتحمت مجموعة من الناشطات، الثلاثاء، قصر العدل في بيروت، وأغلقت مكتب القاضي حبيب مزهر احتجاجاً على "محاولته غير القانونية لإبعاد بيطار عن القضية وتولي التحقيقات السرية".

وحث نادي القضاة اللبنانيين السياسيين على الكف عن التدخل في القضاء لمصلحة البلد حتى تأخذ العملية القضائية مجراها دون أي تجاوز. وقالت: "وإلا لن يرحنا التاريخ".

ويتعامل لبنان مع التداعيات الدبلوماسية المستمرة الناتجة عن تصريحات وزير الإعلام بشأن الحرب في اليمن.

وفشلت محاولة الجامعة العربية لإصلاح الخلافات بين لبنان والسعودية بعد أن حاول مساعد الأمين العام للجامعة حسام زكي التوسط.

وجدد ميقاتي التأكيد على أن العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج أولوية، وطالب الوزير مرة أخرى بالاستقالة، مؤكدا أن "المصلحة الوطنية العليا في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية يجب أن تعلو على المصالح الفئوية والشخصية".

(م ش)