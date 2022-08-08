صحف عالمية: اتفاق نووي وشيك مع إيران والهدنة الإسرائيلية الفلسطينية تدخل حيز التنفيذ

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ودخول الهدنة الإسرائيلية الفلسطينية حيز التنفيذ.

إيران والولايات المتحدة تتقاربان بشأن نص الاتفاق النووي لكن ما زالت هناك عقبات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في المحادثات مساء الأحد، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 أوشكت على الانتهاء، لكن من غير الواضح ما إذا كانت طهران ستقبل بالاتفاق النهائي.

وقال منسق المحادثات من الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إنه قد يتم التوصل إلى نص الاتفاق في الساعات المقبلة. ومع ذلك، لا يزال يتعين على إيران أن تقرر ما إذا كانت ستنحي جانباً مطلبها بإحياء الاتفاق النووي فقط إذا تم إغلاق تحقيق متعدد السنوات لوكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي.

وقال مورا للصحفيين في فيينا "كنا نتفاوض بشأن بعض الأسئلة الفنية. نحن نتقدم وأتوقع أن ننهي هذه المفاوضات قريباً".

سيحتاج النص النهائي إلى موافقة إيران والولايات المتحدة والمشاركين الآخرين في المحادثات، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وتهدف مفاوضات فيينا، التي استمرت 16 شهراً حتى الآن، إلى الاتفاق على خطوات يجب أن تتخذها واشنطن وطهران للعودة إلى الامتثال لبنود الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال كبير المفاوضين الروس في المحادثات ميخائيل أوليانوف للصحفيين يوم الأحد "نحن نتحدث عن أيام وليس أسابيع" لإتمام اتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، إن نجاح المحادثات النووية يعتمد على إبداء واشنطن المرونة في المحادثات.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: "نحن جادون بشأن التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر. بالطبع، تعتمد النتيجة على ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد إبرام اتفاق وما إذا كانت ستظهر المرونة والواقعية اللازمتين في الممارسة".

غزة: الهدنة سارية المفعول بين إسرائيل والجهاد الإسلامي بعد أيام من القتال

وقالت صحيفة غارديان البريطانية "دخلت الهدنة حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من القتال عبر الحدود الذي فجرته غارات جوية إسرائيلية مفاجئة.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إطلاق النار، ودعا جميع الأطراف إلى "التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع انحسار القتال".

كما أعرب الرئيس عن أسفه لإصابة وقتل المدنيين في غزة، لكنه لم يحدد المسؤول. وقال بايدن: "التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة مأساة، سواء بسبب الضربات الإسرائيلية على مواقع الجهاد الإسلامي أو عشرات صواريخ الجهاد الإسلامي التي قيل إنها سقطت داخل غزة".

وقال إن الولايات المتحدة عملت مع الجانبين والشركاء الإقليميين "لتشجيع حل سريع للصراع".

وحدد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً يوم الإثنين بشأن العنف. وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، في بيان: "نؤكد التزامنا ببذل كل ما في وسعنا لإنهاء التصعيد المستمر، وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين، ومتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين".

حلفاء الولايات المتحدة منزعجون من رد فعل الصين "العدواني" على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "قبل زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا الأسبوع، كان هناك قلق من البيت الأبيض إلى طوكيو من أن زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي ستثير أزمة في وقت كانت العلاقات مع الصين في حالة خطرة بالفعل.

لقد أدى رد بكين العدواني إلى بلورة المخاطر الكبيرة لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة. مهما كانت مخاوف الكثيرين بشأن رحلة بيلوسي، فإن عمليات الإطلاق الدراماتيكية للصواريخ والتدريبات بالذخيرة الحية قد خلقت نتيجة سلبية لبكين، من خلال تحفيز جوقة منتقدة موحدة ضد بكين.

قبل أن يبدأ الجيش الصيني تدريبات على نطاق غير مسبوق هذا الأسبوع، حذرت مجموعة السبع بكين "من تغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد". متحدثاً إلى جانب بيلوسي في طوكيو يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن التدريبات كانت "مشكلة خطيرة" بعد أن سقطت خمسة صواريخ، حلق أحدها على الأقل فوق تايبيه، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقال الخبير الأمني ​​في معهد أميركان إنتربرايز إريك سايرز، إن بيان مجموعة السبع كان شهادة على "العمل الدبلوماسي الشاق" الذي قامت به إدارة بايدن لخلق موقف موحد أكثر مع الحلفاء في تايوان. تود بكين زرع الانقسام وإخافة الدول من التعليق على تايوان. من الواضح أن هذا لم يحدث".

واتخذت أستراليا أيضاً موقفاً هادئاً قبل الزيارة لكنها تحدثت بعد ذلك ضد الصين. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ بعد أن حثت في السابق جميع الأطراف على وقف التصعيد "هذه التدريبات غير متناسبة وتزعزع الاستقرار".

قال الخبير الأسترالي في CSIS تشارلز إيدل، إن التوترات جاءت في وقت حرج في أستراليا، حيث يدور نقاش حول الدور الذي يمكن أن يلعبه حليف الولايات المتحدة في حالة نشوب حرب مع الصين على تايوان.

وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة Lowy Institute، يعتقد 75 في المائة من الأستراليين أنه من المحتمل إلى حد ما أو من المحتمل جدً أن تصبح الصين تهديداً عسكرياً للبلاد خلال العشرين عامًا القادمة - بزيادة قدرها 30 نقطة منذ عام 2018.

قال إيدل: "ستكون أستراليا الآن أكثر ميلاً لمواءمة سياساتها الأمنية تجاه تايوان بشكل أوثق مع الولايات المتحدة واليابان".

كان الحليف الأميركي الوحيد في آسيا الذي كان واضحاً في عدم انتقاد الصين مباشرة هو كوريا الجنوبية. كما كان الرئيس يون سوك يول الزعيم الوحيد الذي لم يلتق ببيلوسي خلال جولتها في آسيا التي شملت خمس دول.

قال رئيس مركز الدراسات الأميركية بجامعة سيدني مايك غرين، إن قرار يون بعدم مقابلة بيلوسي وموقف دول جنوب شرق آسيا أظهر أن هناك بعض "القلق" في المنطقة، لكنه أضاف أن هناك المزيد من الدعم.

ومع ذلك، قال غرين إن بايدن قد عقد الموقف بالنسبة للحلفاء والشركاء بقوله إن البنتاغون لا يعتقد أن الرحلة كانت فكرة جيدة.

قال غرين: "لقد كشف عن نوع التردد والانقسام الذي يشجع بكين فقط على محاولة تقسيم الحكومة الأميركية بشكل أكبر".

(م ش)