صحف عالمية: اتفاق نووي إيراني يلوح في الأفق وتمرد ضد الجيش في روسيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، اتفاق نووي مع إيران والأزمة اليمينة والتمرد داخل روسيا.

اتفاق نووي إيراني جديد يلوح في الأفق

اعتبر المساعد الخاص للرئيس الأسبق باراك أوباما دينيس روس في مقال لصحيفة واشنطن بوست الأميركية أن هناك تقارير تفيد بأن الإدارة الأميركية والإيرانيين يناقشون اتفاقيات جديدة من شأنها، من الناحية النظرية، أن تحد من برنامج طهران النووي. بينما نفى أن تكون أي صفقات وشيكة، أقر مسؤول كبير في إدارة بايدن بوجود محادثات غير مباشرة مع الحكومة الإيرانية في عمان.

علاوة على ذلك، ألمح المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، إلى المرونة البطولية وقال إن الصفقة مع الغرب مقبولة بشرط ألا تمس البنية التحتية النووية الإيرانية. ولفت الكاتب إلى أن خطابه كان مشابهاً لخطاب عام 2015، عندما تم التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني.

في لقاءات أخيرة مع مسؤولين إسرائيليين في القدس وتل أبيب، تحدث الكاتب بأنه سمع أن صفقة محدودة تبدو في الأفق. ستكون الخطوط العريضة على النحو التالي: لن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، ستفرج طهران عن المواطنين الأميركيين المسجونين لدى إيران. في المقابل، لن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة على النظام الإيراني وستقدم إعفاءات من شأنها أن تسمح للإيرانيين بالوصول إلى ما يقرب من 20 مليار دولار في الحسابات المجمدة حالياً.

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو إلى تقسيم اليمن إلى دولتين

أما صحيفة غارديان البريطانية فنقلت عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، إنه يجب إعادة تشكيل المحادثات المخطط لها حول مستقبل البلاد لمواجهة هذا الواقع الجديد، من خلال وضع قضية دولة جنوبية منفصلة في مقدمة المناقشات.

وحاول الزبيدي في المقابلة أيضاً طمأنة الغرب بأن الممرات البحرية والموانئ وحقول النفط في جنوب اليمن الاستراتيجي ستكون آمنة في ظل دولة يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، قائلاً: "سنطبق جميع قواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي". وحذر من أن البديل هو سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مضيق باب المندب، الممر المائي المهم للتجارة الدولية.

كما تعهد بإجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة قبل استقلال الجنوب، مضيفاً أنه سيتعاون مع محكمة جنائية دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي وقعت خلال الحرب.

وأضاف الزبيدي، المدعوم بقوة من الإمارات العربية المتحدة منذ أن شكل المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو المنظمة الأكثر تنظيماً في المحافظات الثمان في الجنوب بما في ذلك عدن، والقوة العسكرية المهيمنة القادرة على محاربة الحوثيين المدعومين من إيران. موكداً أن "الواقع الجديد هو أن الحوثيين يسيطرون على الشمال والمجلس الانتقالي يحكم الجنوب".

روسيا تتهم متزعم جماعة مرتزقة فاغنر بالتخطيط لتمرد مسلح

قال زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إنه طلب من قواته التي تقاتل في أوكرانيا التوجه إلى روسيا بعد اتهامه بتنظيم "تمرد مسلح" كردّ لما زعم أنها ضربة جوية ضد قواته شبه العسكرية، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وأقام جهاز الأمن الفيدرالي، جهاز الأمن الرئيس في روسيا، قضية جنائية ضد مؤسس مجموعة فاغنر لقيادته أول محاولة انقلاب في البلاد منذ ثلاثة عقود، حيث تعهد بريغوجين بـ "مسيرة العدالة" ضد الجيش.

بدأت محاولة الانقلاب المزعومة مساء الجمعة، عندما قال فريق بريغوجين الصحفي إن "عدداً كبيراً" من المقاتلين قُتلوا في غارة جوية وأن فاغنر "سيرد على هذا الشر"، في أكثر خطبه اللاذعة ضد القيادة العسكرية لبلاده حتى الآن.

(م ش)